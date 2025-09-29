'Accept All' का बटन दबाने की आदत है? इंटरनेट Cookies चुपके से करती है आपको ट्रैक, जानें पूरी सच्चाई

Understand Web Cookies: आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय अक्सर 'Accept All Cookies' या 'Reject All Cookies' का मैसेज देखा ही होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कुकीज को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट. बता दें कि आपकी ब्राउजिंग को आसान बनाने में कुकीज मददगार साबित होती है. इसलिए यूजर्स को जानकारी होनी चाहिए कि Cookies क्या है और ये कब फायदेमंद है और कब जोखिम भरे. चलिए इनके बारे में जानते हैं.

Internet Cookies क्या है?

एक सर्वे में सामने आया कि इंटरनेट का यूज करते समय कई लोग कुकीज को परेशानी भरा मानता है. लेकिन ये Cookies वेबसाइटों को चलने और आपकी पर्सनल जानकारी के यूज में मदद करती है. दरअसल कुकीज आपकी लॉगिन डिटेल्स को याद रखती है और शॉपिंग कार्ट में सेव की गई फोटोज को स्टोर करने जैसे कामों में ब्राउजिंग को तेज बनाती है. साथ ही विज्ञापन कंपनियों को आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने की सुविधा देती है, ताकि आपको पर्सनलाइज्ड ऐड्स दिखाए जा सकें.

Cookies काम कैसी करती है?

इंटरनेट कुकीज छोटी फाइलें होती है, जो किसी वेबसाइट ओपन करने पर आपके फोन या फिर कंप्यूटर में सेव हो जाती है. ये फाइलें आपकी एक्टिविटी को याद रखने का काम करती है. जैसे आपने शॉपिंग कार्ट में कोई प्रोडक्ट एड कर रखा है या आपने भाषा में हिंदी सेलेक्ट कर रखा है.

Cookies चार तरह की होती है. पहली जरूरी कुकीज जो वबसाइट चलाने में मदद करती है. दूसरी सेटिंग कुकीज जो भाषा और जगह जैसी डिटेल्स याद रखती है. तीसरी डेटा कुकीज आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती है. चौथी है विज्ञापन कुकीज जो आपको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाती है.

इंटरनेट कुकीज को Accept करें या Reject?

जब भी आप 'Accept All Cookies' पर क्लिक करते हैं, तो वेबसाइटट आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है. ये कुकीज आपकी पसंद और सेटिंग्स को याद रखने का काम करती है. जिससे आपको बार-बार सेटिंग्स को बदलना नहीं पड़ता है. लेकिन इसका नुकसान है कि कंपनियां आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करने लगती है. अगर आप 'Reject All Cookies' सेलेक्ट करते हैं, तो इससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है लेकिन वेबसाइट्स पर आपको बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. यूरोप में 2018 से बने नए नियमों की वजह से वेबसाइटों पर ये पॉप अप दिखते हैं.

प्राइवेसी और सुविधा कैसे मिलाएं

आपको बता दें कि Cookies बुरी नहीं होती है. ये आपके लिए इंटरनेट के यूज को आसान बनाती है. अगर इसका समझदारी से यूज किया जाए तो इसके कई फायदे है. वेबसाइट के इस्तेमाल के लिए जरूरी कुकीज को Accept करना पड़ता है. बाकी कुकीज को आप Reject कर सकते हैं. महीने में कम से कम एक बार अपनी कुकीज सेटिंग चेक करें और उन्हें क्लियर कर दें. साथ ही आप एडब्लॉकर ऐप्स का यूज करके कंपनियों को खुद को ट्रैक करने से रोक सकते हैं.