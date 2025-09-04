ChatGPT पर क्या-क्या सर्च करते हैं बच्चे? पता चलेगा माता-पिता को, कंपनी ला रही धांसू फीचर

ChatGPT New Feature: OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT को लेकर बड़ा फैसला लिया है. OpenAI ने अब अपने ChatGPT चैटबॉट में पैरेंटल कंट्रोल फीचर लागू करने का फैसला किया है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब टूल को लेकर तरह तरह की बातें हो रहीं थी कि बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एक मामले में 16 साल के एक बच्चे के माता-पिता ने ChatGPT पर यह आरोप लगाया कि टूल ने उनके बच्चे को सुसाइड के विचारों की ओर बढ़ाया. इसी के साथ उन्होंने मुआवजे की मांग के साथ चैटबॉट में सुरक्षा फीचर्स, जैसे पैरेंटल कंट्रोल, जोड़ने की भी मांग की थी.

इसी मामले को देखते हुए OpenAI ने अपने चैटबॉट में पैरेंटल कंट्रोल फीचर लागू करने का फैसला लिया है. यह फीचर 13 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी के मुताबिक यह नई सुविधा अगले महीने से शुरू होगी.

बच्चों के अकाउंट से जुड़ पाएंगे पैरेंट्स

टेक रडार की रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर के लागू हो जाने के बाद अपने बच्चों के ChatGPT अकाउंट से पैरेंट्स अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकेंगे और कुछ फीचर्स को कंट्रोल भी कर सकेंगे. अगर बच्चा मेंटल या भावनात्मक रूप से परेशान हो तो कनेक्ट अकाउंट के जरिए से माता-पिता को तुरंत जानकारी मिल जाएगी. OpenAI ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि युवा केवल सवाल पूछने के लिए ही ChatGPT का यूज नहीं करते हैं बल्कि कभी-कभी इसे दोस्त की तरह बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे मामलों में बच्चा अपनी परेशानियां AI को बताता है, लेकिन ChatGPT उसे पूरी तरह संभाल नहीं पाता. इसलिए अब माता-पिता को अकाउंट से जोड़ा जाएगा जिससे वे समय पर मदद कर सकें.

पैरेंट्स को मिलेगा तुरंत अलर्ट

OpenAI की यह नई सुविधा अगले महीने से शुरू हो सकती है. अगर पैरेंट्स अपने बच्चों के ChatGPT अकाउंट से अपना अकाउंट कनेक्ट कर लेते हैं, तो वे तय कर सकेंगे कि कौन सी सर्च हिस्ट्री सेव होगी और कौन सी नहीं साथ ही यह भी कि AI को मेमोरी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं. इससे फायदा यह होगा कि जब बच्चा चैटबॉट से भावनात्मक या डिप्रेशन जैसी बातें शेयर करेगा, तो पैरेंट्स को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा. ध्यान रहे कि हर बातचीत पर नजर नहीं रखी जाएगी, अलर्ट केवल जरूरी और संवेदनशील परिस्थितियों में ही भेजे जाएंगे.

एक्सपर्ट काउंसिल भी करता है मदद

OpenAI ने अपनी नई सुविधाओं को और बेहतर बनाने और बच्चों में बढ़ती डिप्रेशन या मानसिक परेशानियों की पहचान में मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट काउंसिल बनाई है जिसे Expert Council on Well-Being and AI कहा गया है. इस काउंसिल में 250 से भी ज्यादा डॉक्टर और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है. इन एक्सपर्ट्स का काम होगा यह तय करना कि AI बच्चों की परेशानियों को सही से समझे उन्हें उचित प्रतिक्रिया दे और जरूरत पड़ने पर पैरेंट्स को तुरंत अलर्ट भेजे

OpenAI का खास मॉडल

OpenAI ने डिप्रेशन और मानसिक परेशानी से गुजर रहे बच्चों की मदद के लिए एक विशेष मॉडल भी तैयार किया है. यह मॉडल उन चैट्स को संभालेगा जहां बच्चे उदासी, डिप्रेशन या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें शेयर कर रहे हों. इस मॉडल का काम है बच्चों की बातें सावधानी और समझदारी के साथ सुनना और सही रिप्लाई देना है. इसे बनाने में Deliberative Alignment नाम की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जो खतरनाक या अनुचित सवालों को टालने और सुरक्षित जवाब देने में सहायता करती है.

