FAQ: iPhone में दिखने वाला 'Ask App Not to Track' आखिर क्या है और इससे आपका कौन-सा डेटा सुरक्षित रहता है?

पहली बार iPhone यूजर्स को यह सीधा अधिकार मिला कि वे तय कर सकें कि कोई ऐप उनकी एक्टिविटी को दूसरी ऐप्स और वेबसाइट्स पर ट्रैक कर पाएगा या नहीं. इससे पहले मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई सिस्टम-लेवल ऑप्शन मौजूद नहीं था. इसका असर तुरंत दिखा और यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिला.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:06 AM IST
जब Apple ने साल 2021 में iOS 14.5 के साथ App Tracking Transparency (ATT) फीचर पेश किया, तो मोबाइल दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया. पहली बार iPhone यूजर्स को यह सीधा अधिकार मिला कि वे तय कर सकें कि कोई ऐप उनकी एक्टिविटी को दूसरी ऐप्स और वेबसाइट्स पर ट्रैक कर पाएगा या नहीं. इससे पहले मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई सिस्टम-लेवल ऑप्शन मौजूद नहीं था. इसका असर तुरंत दिखा और यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिला.

'Ask App Not to Track' नाम से कन्फ्यूजन क्यों होता है?
आज भी कई iPhone यूजर्स जब किसी नए ऐप को खोलते हैं और स्क्रीन पर 'AllowC या 'Ask App Not to Track' का ऑप्शन देखते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं. लोगों को लगता है कि Apple सीधे 'Deny' क्यों नहीं लिखता. कुछ यूजर्स यह भी सोचते हैं कि 2025 में यह फीचर अब भी काम करता है या सिर्फ नाम भर रह गया है. असल में इसके पीछे तकनीकी और कानूनी वजहें हैं, जिन्हें समझना जरूरी है.

Allow करने पर ऐप को क्या-क्या मिलता है?
अगर आप 'Allow' पर टैप करते हैं, तो ऐप को आपके डेटा तक काफी हद तक पहुंच मिल जाती है. इसमें आपकी लोकेशन की जानकारी, ऐप इस्तेमाल करने का तरीका, इन-ऐप खरीदारी, विज्ञापनों पर आपकी प्रतिक्रिया और ब्राउजिंग बिहेवियर जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं. यह डेटा विज्ञापन कंपनियों के लिए बेहद कीमती होता है, क्योंकि इससे वे आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बना पाती हैं, जो अलग-अलग ऐप्स और सर्विसेज में आपका पीछा करती रहती है.

'Ask App Not to Track' असल में करता क्या है?
जब आप 'Ask App Not to Track' चुनते हैं, तो Apple ऐप को IDFA (Identifier for Advertisers) तक पहुंचने से रोक देता है. IDFA एक यूनिक पहचान होती है, जिससे कंपनियां यह समझ पाती हैं कि आप कौन-से ऐप में क्या कर रहे हैं. इसी के जरिए शॉपिंग ऐप की एक्टिविटी को सोशल मीडिया या दूसरी साइट्स से जोड़ा जाता है. Apple इसे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर ब्लॉक करता है, यानी ऐप डेवलपर्स आधिकारिक तरीके से इस पहचान तक नहीं पहुंच सकते.

Apple 'Ask' शब्द ही क्यों इस्तेमाल करता है?
Apple जानबूझकर 'Deny' शब्द का इस्तेमाल नहीं करता. वजह यह है कि Apple सिर्फ IDFA को ब्लॉक करता है, हर तरह की ट्रैकिंग को नहीं. अगर कोई यूजर खुद किसी ऐप में अपना ईमेल, फोन नंबर या दूसरी पहचान देने वाली जानकारी डालता है, तो उस आधार पर ट्रैकिंग अब भी संभव हो सकती है. Apple यह दावा नहीं करता कि वह हर तरह की ट्रैकिंग रोक देता है, बल्कि सबसे बड़े और खतरनाक तरीके को सीमित करता है.

2025 में क्या यह फीचर अब भी असरदार है?
इसका सीधा जवाब है- हां, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ. ATT आने के बाद cross-app tracking में बड़ी गिरावट आई है. पहले ज्यादातर iPhone यूजर्स को आसानी से ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन अब यह काफी कम हो गया है. Meta जैसी बड़ी कंपनियों ने खुद माना कि इस बदलाव की वजह से उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ.

विज्ञापन कंपनियों ने कैसे किया खुद को एडजस्ट?
विज्ञापन कंपनियां iPhone प्लेटफॉर्म से गई नहीं, बल्कि उन्होंने नए तरीके अपनाए. अब device fingerprinting जैसे तरीकों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें स्क्रीन साइज, OS वर्जन, भाषा और टाइम जोन जैसी जानकारियों से डिवाइस का अंदाजा लगाया जाता है. इसके अलावा, ऐप्स अब उसी ऐप के अंदर यूजर की एक्टिविटी पर आधारित विज्ञापन दिखाने लगे हैं. ये तरीके पुराने सिस्टम जितने सटीक नहीं हैं, लेकिन काम चलाने लायक हैं.

आखिर में यूजर के लिए इसका मतलब क्या है?
App Tracking Transparency ने ट्रैकिंग को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, लेकिन उसे मुश्किल, महंगा और सीमित जरूर बना दिया है. सबसे अहम बात यह है कि यूजर को यह फैसला लेने का अधिकार मिला है. इसी मायने में 2025 में भी 'Ask App Not to Track' आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए उतना ही जरूरी है, जितना 2021 में था.

