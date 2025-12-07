मोबाइल हो जाए हैक तो क्या-क्या देख लेता है हैकर, क्या आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाते हैं? सच जानकर हो जाएंगे दंग!

What Hackers See on your Phone: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गलती से भी आपका स्मार्टफोन हैक हो जाए तो क्या होगा? वो फोन जिसे आप हर दिन अपने से अलग नहीं करते हैं. जिसमें आपकी चैट, प्राइवेट फोटो, कॉन्टैक्ट्स, सोशल मीडिया, बैंकिंग ऐप्स, पासवर्ड और पूरी डिजिटल लाइफ होती है अगर वही किसी हैकर के कब्जे में चला जाए तो खतरा आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है. सबसे डरावना सवाल तो यह है कि क्या हैकर आपकी स्क्रीन भी लाइव देख सकता है? क्या वह आपके फोन पर होने वाली हर एक्टिविटी, हर टाइप किए गए शब्द और हर खुले ऐप की निगरानी कर सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब हम इस आर्टिलकल में बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे कि मोबाइल हैक होने पर हैकर किन-किन चीजों तक पहुंच सकता है, कितना नुकसान कर सकता है और इससे बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे बड़ी बात की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

आपके मन के इन डरावने सवालों का आना बहुत ही नार्मल बात है. क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में फोन हैंकिग का खतरा बहुत ही आम बात हो गई है. जब आपका फोन लगातार इंटरनेट से कनेक्ट रहता है और कई तरह की सर्विस का इस्तेमाल करता रहता है तो आपका डेटा इंटरनेट पर बढ़ता रहा है, जिससे हैकिंग का खतरा भी बढ़ जाता है, वहीं अगर हैकर्स तक इनमें से कोई भी डेटा पहुंच जाता है तो उसे के सहारे वह आपके फोन में भी एंट्री ले लेता है. या फिर साइबर अपराधी दूसरे तरीके अपना कर आपके फोन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं.

इन्हीं टेक्निकल पहलुओं से हम समझाएंगे कि हैकिंग कैसे होती है, कौन-से तरीके सबसे आम हैं और एक बार एक्सेस मिलने पर हम क्या-क्या खो सकते हैं.

फिशिंग

फिशिंग भी एक तरह से हैकिंग का तरीका है. इस तरह के हैकिंग में हैकर्स आपको फेक ईमेल, मैसेज या रियल जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट के जरिए ऐसे लिंक पर क्लिक करवाते हैं जिनसे सबसे बड़ा खतरा शुरू हो जाता है. कभी-कभी वे आपको कोई फेक फाइल डाउनलोड करने, स्क्रीन शेयर करने या किसी रियल जैसा दिखने वाले ऐप को परमिशन देने के लिए भी बहका देते हैं. एक बार यूजर्स इन झांसों में आ जाते हैं तो उन्हें उन्हें आपके फोन तक पहुंच का रास्ता मिल जाता है. इससे आपके बैंकिंग ऐप्स को भी कंट्रोल कर सकता है औऱ आपका बैंक अकाउंट मिनटों में खाली कर सकता है.

मैलवेयर

कई बार आपकी जानकारी के बिना भी ऐसे हानिकारक ऐप्स या सॉफ्टवेयर आपके फोन में घुस जाते हैं जिन्हें स्पाइवेयर या RAT कहा जाता है. ये बिना किसी नोटिफिकेशन के बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है उसकी तस्वीरें ले सकते हैं. इतना ही नहीं आप क्या टाइप कर रहे हैं उसे रिकार्ड कर सकते हैं और यहां तक कि हैकर को आपके फोन पर पूरा रिमोट कंट्रोल भी दे सकते हैं. जिससे हैकर्स के पास आपके स्क्रीन तक का कंट्रोल पहुंच सकता है.

फोन की खामियां

बहुत बार हैकर्स यूजर्स के फोन की खराबी का भी फायदा उठाकर हैकिंग को अंजाम देते हैं. हैकर यूजर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराने अपडेट, नेटवर्क प्रोटोकॉल या ऐप्स में सिक्योरिटी कमियों का फायदा उठाकर डिवाइस तक एक्सेस पा सकते हैं. और आपकी प्राइवेसी को चुरा सकते हैं.

वहीं अगर आपका स्मार्टफोन मिनटों के लिए भी किसी हैकर के हाथ लग जाए तो सीधे खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है. इससे आपके फोन प्राइवेसी खतरे में आ जाती है.

स्क्रीन से छेड़छाड़

अगर आपके फोन की स्क्रीन से छेड़छाड़ हुई तो कई असामान्य गतिविधि जैसे कि माउस अपने आप हिल सकते हैं या बिना आपके इनपुट के ऐप्स खुल सकते हैं. हैक होने पर डेटा उपयोग में काफी बढ़ोतरी हो सकती है. फोन की बैटरी सामान्य से ज्यादा तेजी से खत्म हो सकती है. आपको फोन में अगर कोई अंजान पॉप-अप या एरर मैसेज नजर आए तो भी यह डिवाइस के हैक होने के संकेत हैं.

अगर किसी ने आपके फोन में हैकिंग हुई है या कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो अक्सर फोन पर कुछ अजीब और असामन्य हरकतें दिखने लगती हैं. जैसे स्क्रीन पर कर्सर या टच अपने आप मूव होता हुआ दिखे, ऐप्स बिना आपके छुए खुद ही खुलने लगें या फोन अचानक स्लो होकर अजीब तरह से चलने लगे. इसके साथ ही डेटा यूज़ का अचानक बढ़ जाना बैटरी का जल्दी खत्म होना, बार-बार अनजान पॉप-अप या अलर्ट आना भी इस बात के संकेत हैं कि आपके फोन में कोई बैकग्राउंड में छिपकर काम कर रहा है.

अगर आपके भी फोन में ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे तो इसे हल्के में न लें तुरंत अलर्ट हो जाएं क्योंकि ये हैक होने का साफ इशारा हो सकता है.

इस तरह से रहें सेफ

किसी अंजान लिंक पर क्लिक करने से बचें.

हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें.

अंजान सोर्स से कोई फाइल या ऐप डाउनलोड न करें.

डिवाइस में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर प्रोग्राम डाउनलोड रखें.

पब्लिक और फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल करने से बचें.

फोन को हमेशा अपडेट करते रहें .

