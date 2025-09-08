बाथरूम में Smartphone पर क्या देखते हैं लोग? हो गया खुलासा, जानते ही खुला रह जाएगा मुंह

hemorrhoids risk smartphone: आजकल ज्यादातर लोग टॉयलेट में बैठते ही अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगते हैं. कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, तो कोई न्यूज पढ़ता है. लेकिन एक नई अमेरिकी स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इसके अनुसार, टॉयलेट में स्मार्टफोन यूज करने से पाइल्स (हैमोरॉयड्स) का खतरा लगभग 46% तक बढ़ सकता है. इसके अलावा ये भी पता चला है कि लोग बाथरूम में स्मार्टफोन पर क्या-क्या देखते हैं....

पाइल्स (Hemorrhoids) क्या हैं?

पाइल्स यानी हैमोरॉयड्स वास्तव में हमारे शरीर का सामान्य हिस्सा होते हैं. ये गुदा (anus) के पास मौजूद रक्त वाहिकाओं और टिश्यू का गुच्छा होते हैं, जो मल त्याग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. जब ये सामान्य रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सूजन आने पर इनमें दर्द, खून आना और गांठ जैसी समस्या हो सकती है. यह इंटर्नल (अंदर की तरफ) या एक्सटर्नल (बाहर की तरफ) दोनों तरह के हो सकते हैं.

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

पाइल्स बहुत आम समस्या है और जीवन में कभी न कभी आधे से ज्यादा लोग इसका सामना करते हैं. ये लोगों को ज्यादा हो सकता है अगर वे-

• 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं

• प्रेग्नेंट हैं

• अधिक वजन वाले हैं

• बार-बार कब्ज या दस्त से परेशान रहते हैं

• बार-बार भारी वजन उठाते हैं

• टॉयलेट पर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं

टॉयलेट में स्मार्टफोन का कनेक्शन

आप सोच रहे होंगे कि फोन और पाइल्स का क्या रिश्ता? दरअसल, टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने से पेल्विक फ्लोर मसल्स पर दबाव बढ़ता है. इससे गुदा की नसों में ब्लड जमा होने लगता है और पाइल्स की समस्या शुरू हो सकती है. कुर्सी या सोफे पर बैठने से ऐसा असर नहीं होता, क्योंकि वहां सपोर्ट मिलता है. लेकिन टॉयलेट सीट पर यह प्रेशर ज्यादा होता है.

नई स्टडी में क्या पता चला?

अमेरिका में हुई इस स्टडी में 45 साल से ऊपर के 125 लोगों को शामिल किया गया, जो कोलोनोस्कोपी करवा रहे थे. रिसर्चर्स ने उनसे टॉयलेट पर स्मार्टफोन इस्तेमाल की आदतों के बारे में सवाल पूछे.

मुख्य नतीजे:

• 66% लोग टॉयलेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं. इनमें सबसे ज्यादा लोग न्यूज पढ़ते (54%) और सोशल मीडिया यूज करते (44%) मिले.

• स्मार्टफोन यूजर्स ज्यादा देर टॉयलेट पर बैठे रहते हैं. करीब 37% लोग 5 मिनट से ज्यादा बैठते, जबकि बिना फोन वाले सिर्फ 7% लोग इतने देर तक रुकते हैं.

• स्मार्टफोन यूजर्स में पाइल्स का खतरा 46% ज्यादा पाया गया.

स्टडी में यह भी पाया गया कि स्ट्रेनिंग (जोर लगाना) का उतना असर नहीं था, जितना लंबे समय तक टॉयलेट पर बैठने का.

पुरानी स्टडी भी करती हैं सपोर्ट

यह पहली बार नहीं है कि ऐसी बात सामने आई हो. 2020 में तुर्की और इटली की रिसर्च ने भी यही साबित किया कि ज्यादा देर तक टॉयलेट पर बैठने वालों में पाइल्स का खतरा और गंभीरता बढ़ जाती है.

कैसे बचें पाइल्स से?

• रोजाना पर्याप्त फाइबर और पानी लें ताकि कब्ज की समस्या न हो.

• टॉयलेट पर ज्यादा देर न बैठें.

• फोन और दूसरी डिस्ट्रैक्शन को बाथरूम के बाहर छोड़ें.

• अगर खून आना, दर्द या गांठ जैसी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

FAQs

Q1. क्या टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने से सच में पाइल्स हो सकते हैं?

हां, स्टडी के मुताबिक लंबे समय तक टॉयलेट पर बैठने से पाइल्स का खतरा लगभग 46% बढ़ सकता है.

Q2. पाइल्स के लक्षण क्या हैं?

खून आना, दर्द होना, गांठ महसूस होना और टॉयलेट में असुविधा.

Q3. पाइल्स से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है?

ज्यादा देर टॉयलेट पर न बैठें और अपनी डाइट में फाइबर व पानी की मात्रा बढ़ाएं.

Q4. क्या पाइल्स सिर्फ बुजुर्गों को होते हैं?

नहीं, यह किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर रिस्क ज्यादा हो जाता है.

Q5. क्या स्मार्टफोन यूज़ ही इसकी वजह है?

स्मार्टफोन सीधे कारण नहीं है, लेकिन उससे आप टॉयलेट पर ज्यादा देर बैठते हैं, जो पाइल्स की समस्या को जन्म देता है.