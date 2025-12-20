Advertisement
trendingNow13047334
Hindi NewsटेकiPhone के नाम में क्यों लगा होता है i ? इसके पीछे छिपे हैं 5 गहरे राज; जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

iPhone के नाम में क्यों लगा होता है 'i' ? इसके पीछे छिपे हैं 5 गहरे राज; जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

iPhone Hidden Facts: Apple का iPhone आज के समय में सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक ब्रांड आइकन बन गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि iPhone के नाम में हमेशा i ही क्यों जुड़ा होता है? इसका क्या मतलब होता है? तो हम आपको बता दें कि इस i के पीछे कंपनी का बड़ा राज छिपा हुआ है. इस एक अक्षर में कई मतलब होते हैं. आइए जानते हैं iPhone के नाम में लगे ‘i’ से जुड़े 5 गहरे और हैरान कर देने वाले राज!

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone के नाम में क्यों लगा होता है 'i' ? इसके पीछे छिपे हैं 5 गहरे राज; जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

Meaning of i in iPhone: आज के समय में स्मार्टफोन की दुनिया में iPhone रखना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है. सेफ्टी फीचर और पॉवरफुल कैमरे को लेकर Apple का iPhone सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन्स में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को आप चौबीसों घंटे अपने साथ रखते हैं उसके नाम की शुरुआत 'i' से ही क्यों होती है? बहुत से लोग इस सवाल के जवाब को Internet से जोड़कर देखते हैं. लेकिन एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पिटारे में इसके 5 ऐसे गहरे राज छिपे थे जो शायद ही आप अभी तक जानते होंगे. आइए जानते हैं आखिर इस एक छोटे से अक्षर के पीछे की पूरी कहानी..

 iPhone में लगा i सिर्फ ए अल्फाबेट नहीं है बल्कि इसके पीछे Apple का विजन छिपा है, जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है. i की कहानी शुरू होती है साल 1998 से, जब Apple ने अपना iMac कंप्यूटर लान्च किया. यह ऐसा समय था जब इंटरनेट अपना पांव पसार रहा था. उस समय Apple ने बताया कि उनके इस नए कंप्यूटर के नाम में i का एक नहीं बल्कि 5 मतलब हैं.

यह एक i  सिर्फ अल्फाबेट नहीं बल्कि कंपनी के पूरे विजन को दर्शाता था. Apple इसके जरिए यह मैसेज देना चाहता था कि उनके डिवाइस सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले टूल्स हैं. धीरे-धीरे यही i Apple की पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि जब भी कोई नया पर्सनल डिवाइस लॉन्च हुआ तो उसके नाम में भी i शामिल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अब जानिए क्या हैं i के 5 मतलब?

Internet
iPhone के आई का सबसे बड़ा मतलब था इंटरनेट. iMac उन पहले कंप्यूटर्स में से एक था जिसने इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत आसान बनाया.

Individual
इसका दूसरा मतलब था कि यह डिवाइस पर्सनल यूज के लिए हैं यानी आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर.

Instruct
तीसरा मतलब था कि ये डिवाइस सीखने और सिखाने में आपकी मदद करेगी. ये एक एजुकेशनल टूल भी है.

Inform
चौथा मतलब था कि ये आपको जानकारी देगा और दुनिया से कनेक्ट रखेगा.

Inspire
एक i का मतलब था कि यह आपको कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए इंस्पायर करेगा.

ये भी पढे़ंः वीडियो फेक था, शर्म असली थी: आज पायल कल कोई और! वायरल के चक्कर में विवेक गायब क्यों

वहीं बात करें आज के समय में i के मतलब की तो यह इन पांच शब्दों से काफी आगे निकल चुका है. अब यही Apple की ब्रांड पहचान बन चुका है. जब हम iPhone या iPad देखते हैं तो हम तुरंत उसे Apple के एक इनोवेटिव, प्रीमियम और यूजर-फ्रेंडली प्रोडक्ट के रूप में पहचान लेते हैं.

ये भी पढे़ंः सोशल मीडिया पर गायब हुए दिग्गज...टॉप-10 की लिस्ट में PM मोदी ने किया क्लीन स्वीप!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Meaning of i in iPhoneiPhone hidden facts

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार