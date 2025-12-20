iPhone के नाम में क्यों लगा होता है 'i' ? इसके पीछे छिपे हैं 5 गहरे राज; जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

iPhone Hidden Facts: Apple का iPhone आज के समय में सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक ब्रांड आइकन बन गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि iPhone के नाम में हमेशा i ही क्यों जुड़ा होता है? इसका क्या मतलब होता है? तो हम आपको बता दें कि इस i के पीछे कंपनी का बड़ा राज छिपा हुआ है. इस एक अक्षर में कई मतलब होते हैं. आइए जानते हैं iPhone के नाम में लगे ‘i’ से जुड़े 5 गहरे और हैरान कर देने वाले राज!
Meaning of i in iPhone: आज के समय में स्मार्टफोन की दुनिया में iPhone रखना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है. सेफ्टी फीचर और पॉवरफुल कैमरे को लेकर Apple का iPhone सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन्स में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को आप चौबीसों घंटे अपने साथ रखते हैं उसके नाम की शुरुआत 'i' से ही क्यों होती है? बहुत से लोग इस सवाल के जवाब को Internet से जोड़कर देखते हैं. लेकिन एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पिटारे में इसके 5 ऐसे गहरे राज छिपे थे जो शायद ही आप अभी तक जानते होंगे. आइए जानते हैं आखिर इस एक छोटे से अक्षर के पीछे की पूरी कहानी..
iPhone में लगा i सिर्फ ए अल्फाबेट नहीं है बल्कि इसके पीछे Apple का विजन छिपा है, जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है. i की कहानी शुरू होती है साल 1998 से, जब Apple ने अपना iMac कंप्यूटर लान्च किया. यह ऐसा समय था जब इंटरनेट अपना पांव पसार रहा था. उस समय Apple ने बताया कि उनके इस नए कंप्यूटर के नाम में i का एक नहीं बल्कि 5 मतलब हैं.
यह एक i सिर्फ अल्फाबेट नहीं बल्कि कंपनी के पूरे विजन को दर्शाता था. Apple इसके जरिए यह मैसेज देना चाहता था कि उनके डिवाइस सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले टूल्स हैं. धीरे-धीरे यही i Apple की पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि जब भी कोई नया पर्सनल डिवाइस लॉन्च हुआ तो उसके नाम में भी i शामिल हो गया.
अब जानिए क्या हैं i के 5 मतलब?
Internet
iPhone के आई का सबसे बड़ा मतलब था इंटरनेट. iMac उन पहले कंप्यूटर्स में से एक था जिसने इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत आसान बनाया.
Individual
इसका दूसरा मतलब था कि यह डिवाइस पर्सनल यूज के लिए हैं यानी आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर.
Instruct
तीसरा मतलब था कि ये डिवाइस सीखने और सिखाने में आपकी मदद करेगी. ये एक एजुकेशनल टूल भी है.
Inform
चौथा मतलब था कि ये आपको जानकारी देगा और दुनिया से कनेक्ट रखेगा.
Inspire
एक i का मतलब था कि यह आपको कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए इंस्पायर करेगा.
वहीं बात करें आज के समय में i के मतलब की तो यह इन पांच शब्दों से काफी आगे निकल चुका है. अब यही Apple की ब्रांड पहचान बन चुका है. जब हम iPhone या iPad देखते हैं तो हम तुरंत उसे Apple के एक इनोवेटिव, प्रीमियम और यूजर-फ्रेंडली प्रोडक्ट के रूप में पहचान लेते हैं.
