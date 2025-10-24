Advertisement
trendingNow12973732
Hindi Newsटेक

क्या Fast Charging सच में बैटरी को बर्बाद कर रही है? 90% लोग नहीं जानते फोन की लाइफ बचाने का ये 'गोल्डन रूल'

Fast Charging Damage: आजकल हर कोई चाहता है कि उसका स्मार्टफोन मिनटों में फुल चार्ज हो जाए. यही वजह है कि हर कोई फास्ट चार्जिंग फीचर फोन में जरूर खोजता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह आपकी फोन की बैटरी को जल्दी खराब कर सकता है? ज्यादातर लोग इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते और इसलिए उनकी बैटरी जल्दी कमजोर हो जाती है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या Fast Charging सच में बैटरी को बर्बाद कर रही है? 90% लोग नहीं जानते फोन की लाइफ बचाने का ये 'गोल्डन रूल'

Fast Charging Damage: आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. स्मार्टफोन का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सिर्फ सोते समय इसे अपने से दूर रखते हैं. ऐसे में हर कोई यह चाहता है कि स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाए. यही कारण है कि लोग फोन में फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर की डिमांड करते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फास्ट चार्जिंग से हमारी फोन की बैटरी जल्दी खराब हो सकती है? बहुत से लोगों को इसके पीछे की पूरी सच्चाई नहीं पता है. आइए आज के इस आर्टिकल मे हम इसी सवाल का जवाब जानते हैं.

आज के समय में आने वाले स्मार्टफोन 25 वॉट से लेकर 125 वॉट या उससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. जो फोन को चार्ज करने में लगभग 30 मिनट से भी कम का समय लेते हैं. इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि इतनी तेज चार्जिंग से बैटरी कहीं कोई असर तो नहीं पड़ता है? सवाल आना भी नार्मल बात है. आइए जानते हैं इसका सही जवाब.

फास्ट चार्जिंग कैसे करती है असर?
जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो बैटरी की एक चार्ज साइकिल पूरी होती है. हर बार एक साइकिल पूरी होने पर बैटरी की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. हालांकि बैटरी की क्षमता न के बराबर कम होती है. फास्ट चार्जिंग में बैटरी को तेजी से हाई वोल्टेज के साथ चार्ज किया जाता है जिससे अंदर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है. अगर आप लगातार फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स पर असर डाल सकता है और समय के साथ बैटरी की हेल्थ जल्दी कमजोर हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बैटरी ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकती है?

पुराने स्मार्टफोन में इस तरह के ज्यादा मामले सामने आते थे, क्योंकि उनमें थर्मल कंट्रोल सिस्टम उतना बेहतर नहीं होता था. लेकिन अब के स्मार्ट फोन्स में कंपनियां बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए हीट सिंक और कूलिंग सिस्टम जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं. इसलिए फास्ट चार्जिंग से बैटरी को तुरंत नुकसान नहीं होता लेकिन अगर लगातार लंबे समय तक फास्ट चार्जिंग की जाए तो बैटरी की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम हो सकती है.

ये भी पढे़ंः आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग? सरकार ने दी चेतावनी; तुरंत जाने लें ये जरूरी बात

चार्जर ही फास्ट चार्जिंग वाला होतो क्या करें? 
अब सवाल आता है कि क्या हर दिन अपने फोन को फास्ट चार्ज करता सही है? इसका जवाब है कि फास्ट चार्जिंग से बैटरी पर लगातार हीट और वोल्टेज का दबाव पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ जल्दी कम हो सकती है. बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर फास्ट चार्जिंग को बंद कर सकते हैं और अपने फोन को केवल तभी फास्ट चार्जिंग से चार्ज करें जब वास्तव में जल्दी चार्ज करने की जरूरत हो.

ये भी पढे़ंः नहीं मिल रहा है TV का रिमोट? कोई बात नहीं! अब मिनट में फोन से कंट्रोल करें अपना TV

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Fast ChargingBattery HealthSmartphone Battery Life

Trending news

राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
हाईवे पर स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जले
Bus accident
हाईवे पर स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जले