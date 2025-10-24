क्या Fast Charging सच में बैटरी को बर्बाद कर रही है? 90% लोग नहीं जानते फोन की लाइफ बचाने का ये 'गोल्डन रूल'

Fast Charging Damage: आजकल हर कोई चाहता है कि उसका स्मार्टफोन मिनटों में फुल चार्ज हो जाए. यही वजह है कि हर कोई फास्ट चार्जिंग फीचर फोन में जरूर खोजता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह आपकी फोन की बैटरी को जल्दी खराब कर सकता है? ज्यादातर लोग इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते और इसलिए उनकी बैटरी जल्दी कमजोर हो जाती है.
Trending Photos
Fast Charging Damage: आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. स्मार्टफोन का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सिर्फ सोते समय इसे अपने से दूर रखते हैं. ऐसे में हर कोई यह चाहता है कि स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाए. यही कारण है कि लोग फोन में फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर की डिमांड करते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फास्ट चार्जिंग से हमारी फोन की बैटरी जल्दी खराब हो सकती है? बहुत से लोगों को इसके पीछे की पूरी सच्चाई नहीं पता है. आइए आज के इस आर्टिकल मे हम इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
आज के समय में आने वाले स्मार्टफोन 25 वॉट से लेकर 125 वॉट या उससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. जो फोन को चार्ज करने में लगभग 30 मिनट से भी कम का समय लेते हैं. इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि इतनी तेज चार्जिंग से बैटरी कहीं कोई असर तो नहीं पड़ता है? सवाल आना भी नार्मल बात है. आइए जानते हैं इसका सही जवाब.
फास्ट चार्जिंग कैसे करती है असर?
जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो बैटरी की एक चार्ज साइकिल पूरी होती है. हर बार एक साइकिल पूरी होने पर बैटरी की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. हालांकि बैटरी की क्षमता न के बराबर कम होती है. फास्ट चार्जिंग में बैटरी को तेजी से हाई वोल्टेज के साथ चार्ज किया जाता है जिससे अंदर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है. अगर आप लगातार फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स पर असर डाल सकता है और समय के साथ बैटरी की हेल्थ जल्दी कमजोर हो सकती है.
क्या बैटरी ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकती है?
पुराने स्मार्टफोन में इस तरह के ज्यादा मामले सामने आते थे, क्योंकि उनमें थर्मल कंट्रोल सिस्टम उतना बेहतर नहीं होता था. लेकिन अब के स्मार्ट फोन्स में कंपनियां बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए हीट सिंक और कूलिंग सिस्टम जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं. इसलिए फास्ट चार्जिंग से बैटरी को तुरंत नुकसान नहीं होता लेकिन अगर लगातार लंबे समय तक फास्ट चार्जिंग की जाए तो बैटरी की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम हो सकती है.
ये भी पढे़ंः आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग? सरकार ने दी चेतावनी; तुरंत जाने लें ये जरूरी बात
चार्जर ही फास्ट चार्जिंग वाला होतो क्या करें?
अब सवाल आता है कि क्या हर दिन अपने फोन को फास्ट चार्ज करता सही है? इसका जवाब है कि फास्ट चार्जिंग से बैटरी पर लगातार हीट और वोल्टेज का दबाव पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ जल्दी कम हो सकती है. बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर फास्ट चार्जिंग को बंद कर सकते हैं और अपने फोन को केवल तभी फास्ट चार्जिंग से चार्ज करें जब वास्तव में जल्दी चार्ज करने की जरूरत हो.
ये भी पढे़ंः नहीं मिल रहा है TV का रिमोट? कोई बात नहीं! अब मिनट में फोन से कंट्रोल करें अपना TV