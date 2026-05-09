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Hindi Newsटेकआधी रात को Google से क्या-क्या पूछते हैं भारतीय? देखकर चकरा जाएगा सिर

आधी रात को Google से क्या-क्या पूछते हैं भारतीय? देखकर चकरा जाएगा सिर

सोशल मीडिया पर चमक-धमक दिखाने वाली दुनिया असल में अकेले में गूगल से बुनियादी हुनर और मानसिक सुकून के रास्ते पूछ रही है. सर्च डेटा से साफ है कि लोग दिखावे से दूर, इंटरनेट को अपनी असुरक्षाओं और सीखने की इच्छा के लिए एक सुरक्षित साथी मानते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 09, 2026, 07:16 AM IST
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दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में “How to boil an egg” यानी “अंडा कैसे उबालें” जैसे बेसिक सवाल भी शामिल हैं.
दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में “How to boil an egg” यानी “अंडा कैसे उबालें” जैसे बेसिक सवाल भी शामिल हैं.

आज के डिजिटल दौर में लोग अपनी हर छोटी-बड़ी परेशानी का जवाब Google पर खोजते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आए Google Search Data ने यह दिखाया है कि इंटरनेट पर लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी, सेलिब्रिटी या खबरें ही नहीं खोज रहे, बल्कि वे अपनी जिंदगी से जुड़े बेहद निजी और भावनात्मक सवाल भी पूछ रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में “How to boil an egg” यानी “अंडा कैसे उबालें” जैसे बेसिक सवाल भी शामिल हैं. Google में दो दशक से ज्यादा समय तक काम कर चुके एक डेटा एडिटर ने बताया कि कई ऐसे सवाल हैं, जिन्होंने उन्हें भी चौंका दिया. इन सर्च ट्रेंड्स से यह साफ दिखता है कि लोग अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन, तनाव, अकेलेपन और खुद को बेहतर बनाने की कोशिशों से गुजर रहे हैं.

Google लोगों का ‘सीक्रेट हेल्प सेंटर’ बन चुका है

सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं. Instagram और LinkedIn जैसी साइट्स पर हर कोई आत्मविश्वासी और सफल नजर आने की कोशिश करता है. लेकिन Google Search एक ऐसी जगह बन चुकी है, जहां लोग बिना किसी जजमेंट के अपने असली सवाल पूछते हैं. “अंडा कैसे उबालें”, “टॉयलेट कैसे ठीक करें” या “दरवाजा कैसे रिपेयर करें” जैसे सवाल सुनने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि कई लोग रोजमर्रा की बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह इंसानी व्यवहार का बेहद ईमानदार पहलू है, जहां लोग स्वीकार करते हैं कि उन्हें सबकुछ नहीं पता.

अब लोग सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं, ‘Meaningful Jobs’ भी चाहते हैं

Google Search Trends में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले लोग “high-paying jobs” या “सबसे ज्यादा पैसा देने वाली नौकरी” जैसे सवाल ज्यादा खोजते थे. लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है. अब बड़ी संख्या में लोग “ऐसी नौकरी जो लोगों की मदद करे”, “थेरेपिस्ट कैसे बनें”, “साइकोलॉजिस्ट कैसे बनें” और “सोशल वर्कर करियर” जैसे सवाल सर्च कर रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है. खासतौर पर Gen-Z अब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि मानसिक संतुष्टि और काम के उद्देश्य को भी महत्व दे रही है. लोग अब ऐसी नौकरी चाहते हैं, जहां वे दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें.

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‘Depression में किसी की मदद कैसे करें?’ सबसे ज्यादा सर्च होने वाले सवालों में शामिल

Google Search Data में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सवालों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में “How to help someone with depression”, “How to help someone with anxiety” और “panic attack में किसी की मदद कैसे करें” जैसे सवाल सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं. यह ट्रेंड दिखाता है कि लोग अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों की मानसिक स्थिति को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं. युवा पीढ़ी पहले की तुलना में भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा गंभीरता से लेने लगी है.

Google Search लोगों की असली भावनाएं दिखाता है

इन सर्च ट्रेंड्स का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंटरनेट पर दिखने वाली ‘परफेक्ट लाइफ’ के पीछे लोग काफी असुरक्षित और परेशान महसूस करते हैं. लाखों लोग चुपचाप Google पर ऐसे सवाल खोज रहे हैं जैसे “adult life कैसे संभालें”, “salary hike कैसे मांगें”, “anxiety से कैसे निपटें” और “खुद को अकेला महसूस होने से कैसे रोकें”. यही वजह है कि Google Search आज सिर्फ जानकारी पाने का जरिया नहीं रह गया है. यह लोगों की भावनाओं, डर, उम्मीदों और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा का आईना बन चुका है.

AI और बदलती दुनिया ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने भी लोगों की चिंताओं को बढ़ाया है. नौकरी की अनिश्चितता, करियर का दबाव और भविष्य को लेकर डर अब पहले से ज्यादा महसूस किया जा रहा है. इसी वजह से लोग Google पर करियर, स्किल्स और सेल्फ-इम्प्रूवमेंट से जुड़े सवाल लगातार सर्च कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई खुद को परफेक्ट दिखाने में लगा है, वहीं Google Search एक ऐसी जगह है जहां लोग पूरी ईमानदारी से अपने डर, कमजोरी और जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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