गीजर को गलती से 12 घंटे तक ऑन छोड़ दिया? जानें कितने बड़े खतरे में हैं आप

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका गीजर गलती से 12 घंटे तक लगातार ऑन रह जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं- आखिर गीजर को लंबे समय तक ऑन छोड़ने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:29 AM IST
ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है. सुबह और रात के वक्त अब ठंडी हवाएं महसूस होने लगी हैं. ऐसे में गीजर (Water Heater) का इस्तेमाल हर घर में बढ़ने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका गीजर गलती से 12 घंटे तक लगातार ऑन रह जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं- आखिर गीजर को लंबे समय तक ऑन छोड़ने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

गीजर को लंबे समय तक ऑन नहीं छोड़ना चाहिए
गीजर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली से पानी को गर्म करता है और हमें ठंड में राहत देता है. आमतौर पर दो तरह के गीजर आते हैं-  स्टोरेज गीजर, जो गर्म पानी को टैंक में स्टोर करता है और इंस्टेंट वॉटर हीटर, जो तुरंत गर्म पानी देता है. लेकिन किसी भी प्रकार का गीजर हो, उसे लगातार 5 घंटे से ज्यादा ऑन रखना खतरनाक साबित हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गीजर को जरूरत से ज्यादा देर तक चालू छोड़ना न केवल बिजली की बर्बादी है बल्कि इससे सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़ जाते हैं.

बिजली का बिल बढ़ेगा कई गुना
गीजर वैसे भी घर के सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपकरणों में से एक है. अगर इसे 12 घंटे तक लगातार ऑन छोड़ दिया जाए, तो यह कई यूनिट बिजली जला देता है. इससे आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. कई बार लोग सोचते हैं कि गीजर “ऑटो कट” पर है इसलिए खतरा नहीं है, लेकिन लगातार चालू रहने से ऊर्जा की खपत बढ़ती है और बिजली की बर्बादी होती है.

ओवरहीटिंग का खतरा
अगर गीजर लंबे समय तक चालू रहे, तो उसके अंदर मौजूद हीटिंग एलिमेंट ओवरहीट हो सकता है. ओवरहीटिंग से न केवल गीजर की लाइफ कम होती है, बल्कि ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है. इसीलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जब भी आप गीजर का उपयोग न कर रहे हों, तो उसे तुरंत बंद कर दें. इससे उसकी सुरक्षा और लंबी उम्र दोनों बनी रहती हैं.

पानी की गुणवत्ता हो सकती है खराब
जब गीजर लंबे समय तक चालू रहता है, तो टैंक में मौजूद पानी लगातार गर्म बना रहता है. इससे पानी में खनिज पदार्थ (Minerals) जमने लगते हैं, जिससे उसका स्वाद और क्वालिटी दोनों खराब हो जाते हैं. ऐसा पानी स्किन और बालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खासकर अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है.

जंग और लीकेज की समस्या
गीजर के अंदर एक मेटल टैंक होता है, जो लगातार गर्मी में रहने से जंग (Rust) पकड़ सकता है. अगर इसे लंबे समय तक ऑन छोड़ा जाए, तो टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे लीकेज या फटने का खतरा भी होता है. कई मामलों में देखा गया है कि लंबे समय तक ऑन रहने से गीजर के अंदर की सील ढीली पड़ जाती है, जिससे पानी रिसने लगता है.

सेफ्टी टिप्स – कैसे बचें इन नुकसानों से
• हमेशा गीजर को 15–20 मिनट पहले ऑन करें, जितना पानी चाहिए उतना गर्म करें और फिर बंद कर दें.
• अगर आपका गीजर ऑटो-कट सिस्टम वाला है, तो भी उस पर पूरा भरोसा न करें.
• महीने में एक बार गीजर की सर्विस करवाएं ताकि अंदर जमी स्केलिंग साफ हो सके.
• थर्मोस्टैट की सेटिंग 50–60 डिग्री पर रखें ताकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म न हो.

