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Smartphone हो गया है डिब्बा? जानिए कहां चला जाता है आपका पुराना फोन, यहां होता है 'पोस्टमार्टम'

Old Smartphone Disposal: क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस स्मार्टफोन पर आप दिन भर उंगलियां चलाते हैं या लैपटॉप जिसपर काम करते हैं, पुराना होने के बाद उसका क्या होता है, कहां जाता है? वह फोन जिससे आपने पहली सेल्फी ली थी या जिस पर घंटों बातें की थीं शायद किसी कबाड़ के ढेर में अपने पुर्जों के अलग होने का इंतजार कर रहा हो. जिसे हम आउटडेटेड कहकर छोड़ देते हैं रिसाइक्लिंग की दुनिया में उसका 'पोस्टमार्टम' कैसे होता है और पुराने स्मार्टफोन के साथ क्या क्या होता है, आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:03 AM IST
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Smartphone हो गया है डिब्बा? जानिए कहां चला जाता है आपका पुराना फोन, यहां होता है 'पोस्टमार्टम'

E-waste Recycling India: हर साल जब हम चमकता हुआ नया स्मार्टफोन या लैपटॉप पर हजारों रुपये खर्च करके खरीदते हैं तो क्या कभी यह भी सोचते हैं कि दराज में पड़ा हमारा पुराना फोन या डेड हो चुका लैपटॉप अंत में कहां जाता है. जिस फोन को आप डिब्बा समझकर भूल जाते हैं उसके अंदर चांदी और तांबा छिपा होता है. लेकिन इसके बाद भी दुनियाभर में ई-वेस्‍ट यानी ई-कचरा बढ़ता ही जा रहा है. ई-कचरा ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को कहते हैं जो खराब होने या ठीक से काम न करने पर फेंक दिया जाता है. इससे भी अब पर्यावरण के लिए नया संकट पैदा हो सकता है.  

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस पुराने साथी को किसी कबाड़ी या एक्सचेंज प्रोग्राम में देते हैं उसके साथ क्या होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं ई-वेस्ट के उन काले बाजारों और चमचमाते रिसाइक्लिंग प्लांट्स की कहानी जहां आपके गैजेट्स का 'पोस्टमार्टम' किया जाता है.

एजो क्‍लीनटेक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्मार्टफोन को औसतन लगभग 2 साल तक इस्तेमाल किया जाता है. 2 साल के बाद इसमें खराबी या दूसरे कारण में ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं. कई ऐसी संस्‍थाएं हैं जो इसे फेंकने की जगह जो इसे रिसाइकिल करने में मदद करती हैं. रिसाइकिल यानी इन्‍हें खत्‍म करके इससे ही दूसरे प्रोडक्‍ट बनाना.

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जब आप अपना पुराना फोन किसी एक्सचेंज ऑफर में देते हैं या कबाड़ी को बेचते हैं वह ई-वेस्ट मार्केट्स में पहुंचता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा रजिस्टर्ड 300 से ज्यादा रिसाइक्लिंग सेंटर्स जैसे दिल्ली के सीलमपुर, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में पहुंचता है. यहां शुरू होता है सर्जरी का असली खेल. इन जगहों पर कारीगर होते हैं उनके हाथों में सिर्फ एक पेचकश और हथौड़ा होता है. यहां प्लास्टिक और एल्युमीनियम की बॉडी को अलग किया जाता है. इन्हें पिघलाकर दोबारा बाल्टी, खिलौने या ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है.

गैजेट के पार्ट्स के साथ क्या होता है

अगर फोन या लैपटॉप की स्क्रीन सही सलामत है तो उसे निकाल कर सेकंड हैंड रिपेयरिंग मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां वह किसी और के फोन में लगकर नई जान पाती है.

बैटरी
स्मार्टफोन और लैपटॉप की लिथियम-आयन बैटरियां सबसे खतरनाक हिस्सा हैं. इन्हें अक्सर असुरक्षित तरीके से निकाला जाता है जिससे इनके अंदर मौजूद कोबाल्ट और लिथियम को निकाला जा सके.

मदरबोर्ड
किसी भी पुराने लैपटॉप या फोन का सबसे कीमती हिस्सा उसका मदरबोर्ड होता है. जिसमें तांबा, सोना-चांदी जैसे कीमत चीजें होती हैं. लेकिन इनकी मात्रा कम होती है.

ये होता है खतरनाक प्रोसेस

कुछ मीडिया रिपोट्स में तो यह भी दावा किया जाता है कि कीमती धातुओं को निकालने के लिए मदरबोर्ड को एसिड में डुबाया जाता है या खुली आग पर जलाया जाता है. इससे कीमती धातु तो निकल आता है लेकिन हवा में सीसा और मरकरी जैसी जहरीली गैसें घुल जाती हैं जो आस पास के लोगों के फेफड़ों पर बुरा असर डालती हैं.

एक बेहतर विकल्प

बीते कुछ सालों से भारत में एडवांस रिसाइक्लिंग प्लांट्स की संख्या बढ़ी है. यहां मशीनों के जरिए ई-वेस्ट को बारीक टुकड़े में कर दिया जाता है. इसके बाद सेंसर लगी मशीनें खुद ही लोहा, प्लास्टिक और तांबा अलग कर लेती हैं. इस तरह पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है.

कचरे से नया प्रोडक्ट

आजकल कई कंपनियां सर्कुलर इकोनॉमी पर भी काम कर रही हैं. आपके पुराने लैपटॉप और स्मार्टफोन के प्लास्टिक को रिसाइकिल कर नए लैपटॉप के कीबोर्ड या माउस तैयार कर रहे हैं. कुछ स्टार्टअप पुराने फोन के पार्ट्स से कम कीमत वाले रीफर्बिश्ड फोन भी तैयार करते हैं.

कैसे किया जाता है रिसाइकिल 

आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रिसाइकिल कैसे किया जाता है. इस प्रोसेस में किसी भी गैजेट्स के अलग-अलग हिस्‍सों का अलग-अलग तरह से प्रयोग किया जाता है. इसे मोबाइल के उदाहरण से समझते हैं... जब भी मोबाइल को रिसाइकिल करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं. पहला बैटरी और दूसरा मोबाइल. मोबाइल को छोटे-छोटे टुकड़ों में करके करीब 1100 डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म करते हैं. इसके बाद इसमें पाउडर में तब्‍दील करने के बाद केमिकल के जरिए सफाई की जाती है. इसके बाद इसका इस्‍तेमाल दूसरी मोल्‍ड होने वाली चीजें बनाने में करते हैं.

(ये भी पढ़ेंः इंसानी दिमाग की कॉपी कर रहा है Meta! बनाया 'डिजिटल ब्रेन', जो देख और सुन सकता है)

आप क्या करें पुराने गैजेट का

अगर आपके पास भी कोई पुराना गैजेट होतो आप उसे फेंकने या हटाने के बजाय रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं. कई ऐसे ऐप हैं जो ऐसे को गैजेट्स को खरीदते हैं. आप इन्‍हें बेच सकते हैं. या रिपेयर कराकर किसी को डोनेट कर सकते हैं. इसके साथ ही मोबाइल के कैमरे का इस्‍तेमाल वेबकैम के लिए भी कर सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः जैमिंग फेल, रडार ढेर! होर्मुज में ईरान के FPV सुसाइड ड्रोन्स से कैसे निपटेंगें ट्रंप)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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