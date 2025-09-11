फ्लाइट में बंद हो जाए AC तो क्या तड़पने लगेंगे लोग? Air India की घटना से उठने लगे सवाल
फ्लाइट में बंद हो जाए AC तो क्या तड़पने लगेंगे लोग? Air India की घटना से उठने लगे सवाल

AC During Flight: Air India फ्लाइट की एक घटना ने यात्रियों और एयरलाइन इंडस्ट्री दोनों में चिंता पैदा कर दी है. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार प्लेन में खराबी की खबरें आ रही हैं. अब कुछ ऐसा हुआ है दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एक फ्लाइट में. जहां एयर कंडीशनिंग (AC) की समस्या के कारण 200 से ज्यादा यात्रियों को दो घंटे तक फ्लाइट में बैठने के बाद उतारना पड़ा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:48 PM IST
फ्लाइट में बंद हो जाए AC तो क्या तड़पने लगेंगे लोग? Air India की घटना से उठने लगे सवाल

Air India Flight AC Problem: 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद लगातार प्लेन में खराबी की खबरें आ रही हैं. बहुत से लोग अब फ्लाइट से सफर करने में भी डरने लगे हैं. बुधवार शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने बवाल कर दिया. दरअसल दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया के एक फ्लाइट में एयर कंडीशन में कुछ खराबी आ गई. जिसके बाद 200 से ज्यादा यात्रियों को लगभग दो घंटे तक विमान में बैठने के बाद मजबूरन उतारना पड़ा. अब आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि फ्लाइट के एसी खराब होने से इतना बवाल क्यों? तो आइए जानते हैं इसका जवाब और यह भी जानते हैं कि फ्लाइट में लगी एसी कितनी जरूरी होती है.

एयर प्लेन में यात्रा करते समय यात्रियों को अक्सर ठंडी और ताजी हवा का अनुभव होता है. लोगों को लगता है कि एयरप्लेन में लगी एसी सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए होती है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिलकुल गलत हैं आप. एयर प्लेन के अंदर लगी एसी केबिन प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाती है. दरअसल एयर प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स टेकनीक के तहत काम करता है. जो न सिर्फ ठंडी हवा देता है बल्कि केबिन के एयर प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सिस्टम हवा की क्वालिटी को भी मेंटेन रखने में अहल रोल निभाता है. एयरप्लेन के अंदर लगा एयर कंडीशन दो मुख्य पैक (Packs) के माध्यम से काम करता है. जो हवा के फ्लो और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है.

एयरप्लेन में कितने टन का होता है AC
एयरप्लेन के अंदर का एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम हवाई जहाज के मॉडल और साइज पर निर्भर करता है, इसलिए कोई निश्चित टन क्षमता नहीं होती है. अलग अलग फ्लाइट और जरूरतों के लिए एयर कंडीशनिंग की अलग-अलग जरूरतें होती हैं.

एयर कंडीशनिंग सिस्टम के काम भी जान लीजिए

लगभग-लगभग सभी प्लेन में लगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सिद्धांत और काम करने का तरीका एकदम एक जैसे होता है. भले ही उनका प्रकार अलग-अलग क्यों न हों. इस सिस्टम के प्रमुख कार्य है ताजी हवा के फ्लो को कंट्रोल करना, जो केबिन प्रेशराइजेशन और वेंटिलेशन के लिए सबसे जरूरी है. दूसरा काम है फ्लाइट कंपार्टमेंट और पैसेंजर केबिन के टेंपरेचर को कंट्रोल करना. वहीं इस सिस्टम का तीसरा काम है केबिन की हवा को रिसर्कुलेट करके वेंटिलेशन प्रदान करना.

एयर कंडीशनिंग पैक क्या है?
एयर कंडीशनिंग पैक, एयर प्लेन के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होता है. यह पैक आमतौर पर एयर प्लेन के मुख्य लैंडिंग गियर के पास, दाएं और बाएं पंखों के नीचे होता है. यह पैक इंजन या सहायक पावर यूनिट (APU) से मिलने वाली गर्म हवा (ब्लीड एयर) को ठंडा करने का काम करता है और केबिन में मनचाहे टेम्परेचर पर हवा की सप्लाई करता है.

एयर कंडीशनिंग पैक के मेन कंपोनेंट को भी जान लीजिए

पैक वाल्व
यह फ्लो कंट्रोल और शटऑफ वाल्व होता है, जो ब्लीड एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है.

प्राइमरी हीट एक्सचेंजर
यह इंजन या APU से आने वाली गर्म हवा को ठंडा करता है.

सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर
यह एयर साइकिल मशीन की प्रक्रिया में बनने वाली अतिरिक्त हीट को बाहर करने का काम करता है.

एयर साइकिल मशीन
इसमें कंप्रेसर और टरबाइन एक ही शाफ्ट पर लगे होते हैं, जो हवा को ठंडा करने में मदद करते हैं.

कंडेंसर
यह टरबाइन से निकलने वाली ठंडी हवा का यूज करके ब्लीड एयर को और ठंडा करता है, जिससे उसमें नमी कंडेंस होती है.

रीहीटर 
यह टरबाइन में आने वाली हवा का तापमान बढ़ाता है, जिससे पानी की बूंदें उड़ जाएं और टरबाइन को कोई नुकसान न हो.

वाटर एक्सट्रैक्टर
यह कंडेंसर से बनी नमी को हटाने का काम करता है.

वाटर स्प्रे नोजल
यह सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के एंट्री पर पानी छिड़कता है, जिससे ठंडक की क्षमता बढ़ जाती है. 

रिसर्कुलेशन सिस्टम केबिन की हवा को दो पंखों की मदद से मिक्स मैनिफोल्ड तक वापस भेजता है. इस प्रोसेस में लगभग आधी केबिन हवा को फिर से इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एयर कंडीशनिंग पैक को नई फ्रेश हवा कम लेने की जरूरत पड़ती है. 

एयर कंडीशनिंग सिस्टम टेमप्रेचर को कैसे करता है कंट्रोल

एयर प्लेन के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में केबिन का टेमप्रेचर कंट्रोल रखने के लिए कई सिस्टम काम करते हैं:

ओवरहीट स्विच
सप्लाई डक्ट में लगे ये स्विच अगर हवा का टेमप्रेचर नार्मल से ज्यादा हो जाए तो सिस्टम को खुद से ही बंद कर देते हैं.

टेम्परेचर सेंसर
केबिन और डक्ट में लगे सेंसर लगातार टेमप्रेचर की निगरानी करते हैं और इसका डेटा टेम्परेचर कंट्रोल पैनल तक भेजते हैं.

मिक्सिंग वाल्व
यह सिस्टम गर्म ब्लीड एयर और ठंडी हवा को मिलाकर केबिन में आरामदायक और नार्मल टेमप्रेचर बनाए रखने में मदद करता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

;