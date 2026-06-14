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10 गुना ज्यादा स्पीड वाला 5.5G क्या है? आपके फोन में कैसे होगा एक्टिव और 5G से यह कितना अलग है? यहां जानिए A To Z

5.5G Technology: 5G के बाद अब 5.5G टेक्नोलॉजी का रोलआउट शुरू हो चुका है, जिसे 5G Advanced भी कहा जा रहा है. दावा है कि यह मौजूदा 5G से 10 गुना ज्यादा स्पीड देगा. जानिए 5.5G क्या है और आपके फोन में यह कैसे एक्टिव होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:34 PM IST
10 गुना ज्यादा स्पीड वाला 5.5G क्या है? आपके फोन में कैसे होगा एक्टिव और 5G से यह कितना अलग है? यहां जानिए A To Z

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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