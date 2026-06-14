नार्मल 5G में आमतौर पर डाउनलोड स्पीड लगभग 1 Gbps तक मिलती है, वहीं 5.5G में यह बढ़कर करीब 10 Gbps तक पहुंच सकती है. अपलोड स्पीड भी काफी बेहतर हो जाती है, जो लगभग 1 Gbps तक हो सकती है. लेटेंसी यानी डेटा पहुंचने में लगने वाला समय 5.5G में बहुत कम हो जाता है, करीब 1 मिलीसेकंड तक. इसका फायदा यह होता है कि ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे काम बिना किसी समस्या के रियल टाइम में चलते हैं.

इसके साथ ही 5.5G में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेटवर्क के अंदर ही किया जाता है. यह सिस्टम खुद समझकर तय करता है कि किस यूजर को कब और कितनी स्पीड देनी है, जिससे नेटवर्क ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम करता है.

5.5G नेटवर्क Passive IoT टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है. इससे बिना बैटरी वाले छोटे सेंसर्स को भी दुनियाभर के स्मार्ट डिवाइसेज को एक साथ एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है.