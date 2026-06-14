5G Vs 5.5G: क्या आप भी इंटरनेट चलाते समय कभी कभी स्लो 5G नेटवर्क से परेशान हो जाते हैं? या फिर भारी भीड़ वाले इलाकों में जाकर आपका 5G इंटरनेट स्लो हो जाता है? अगर हां, तो मोबाइल दुनिया में अब नया बदलाव दस्तक दे चुका है, जिसे 5.5G कहा जा रहा है. अभी दुनिया पूरी तरह से 5G ठीक से नहीं पहुंच पाया है, लेकिन तभी 5.5G आ गया है. इसको लेकर दावा किया जा रहा है 5.5G की स्पीड मौजूदा 5G से पूरे 10 गुना ज्यादा होगी! भारत में Airtel और Jio इसे रोलआउट कर रही हैं. यानी जो फिल्म डाउनलोड होने में अभी कुछ सेकंड लगते हैं, वो पलक झपकते ही आपके फोन में होगी.
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह 5.5G है क्या? क्या इसके लिए आपको नया फोन खरीदना होगा या आपके पुराने फोन में ही चलेगा? और यह आपके मौजूदा नॉर्मल 5G से कितना अलग और बेहतर है? आइए जानते हैं.
5.5G को 5G Advanced भी कहते हैं. यह नेटवर्क की कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि इसे 5G का ही सुपर-एंडवांस रूप माना जा सकता है. 6G के लॉन्च से पहले इसे शुरुआती पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसे भारत में जियो और एयरटेल रोलआउट कर रही है. यह 5G के आगे की तकनीक है. इसे नए सॉफ्टवेयर, AI और एडवांस एंटीना एल्गोरिद्म की सहायता से कई गुना ज्यादा मजबूत बनाया गया है.
सरल भाषा में समझें तो यह किसी फोन के Pro या S वेरिएंट की तरह होता है, जहां नाम तो वही रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस और पॉवर बदल जाती है.
नार्मल 5G में आमतौर पर डाउनलोड स्पीड लगभग 1 Gbps तक मिलती है, वहीं 5.5G में यह बढ़कर करीब 10 Gbps तक पहुंच सकती है. अपलोड स्पीड भी काफी बेहतर हो जाती है, जो लगभग 1 Gbps तक हो सकती है. लेटेंसी यानी डेटा पहुंचने में लगने वाला समय 5.5G में बहुत कम हो जाता है, करीब 1 मिलीसेकंड तक. इसका फायदा यह होता है कि ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे काम बिना किसी समस्या के रियल टाइम में चलते हैं.
इसके साथ ही 5.5G में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेटवर्क के अंदर ही किया जाता है. यह सिस्टम खुद समझकर तय करता है कि किस यूजर को कब और कितनी स्पीड देनी है, जिससे नेटवर्क ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम करता है.
5.5G नेटवर्क Passive IoT टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है. इससे बिना बैटरी वाले छोटे सेंसर्स को भी दुनियाभर के स्मार्ट डिवाइसेज को एक साथ एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है.
अगर आप भी अपने फोन की इंटरनेट स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और र 5.5G नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको न तो परेशान होने की जरूरत है और न ही कोई सेटिंग्स में बदलाव करने की. बस इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा, वो हैं-
इसके लिए आपके फोन में 5.5G को सपोर्ट करने वाला चिपसेट होना ही चाहिए. अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोफेसर्स जैसे Snapdragon 8 Gen 3 या MediaTek Dimensity 9300 / 8500 Extreme और इसके बाद के वर्जन ही इसे सपोर्ट करते हैं.
अगर आपका फोन 5.5G को सपोर्ट नहीं करता है, तो मोबाइल कंपनिया एक अपडेट के जरिए बैकएंड से इसे आपके फोन पर इनेबल कर सकती हैं. सही चिपसेट के साथ ही आपके फोन की नेटवर्क की सेटिंग्स भी सही होनी चाहिए. इसके लिए Settings > Mobile Network > SIM पर Preferred Network Type में 5G Auto होना चाहिए. जैसी ही आपकी सिम कंपनी इसे आपके एरिया में रोलाउट करती हैं आप अपने फोन पर 5.5G नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकेंगे.