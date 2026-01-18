Advertisement
टेक

सिर्फ एक क्लिक और आपका आधार हो जाएगा 'हैक-प्रूफ'! जानिए UIDAI के इस खास लॉक-अनलॉक फीचर के बारे में, जिससे हैकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज बन चुका है. बैंक खाता खोलना हो या कोई सरकारी योजना का लाभ लेना हो इसके साथ मोबाइल की सिम लेनी हो इन सब जगहों पर आधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आधार का गलत हाथों में चला जाए तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है. इसी खतरे को देखते हुए UIDAI ने आधार यूजज्ञस को 'आधार लॉक/अनलॉक' की खास सुविधा दे रही है. इस खास फीचर के बाद अब लोग खुद तय कर सकते हैं कि उनका आधार कब और कैसे इस्तेमाल हो.

Santosh Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:08 AM IST
सिर्फ एक क्लिक और आपका आधार हो जाएगा 'हैक-प्रूफ'! जानिए UIDAI के इस खास लॉक-अनलॉक फीचर के बारे में, जिससे हैकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

आज के डिजिटल दौर में किसी का डाटा सेफ नहीं रह गया है. स्कैमर्स की नजर हमेशा लोगों के पर्सनल डिटेल्स पर रहती है. ऐसे में हमारी पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज बन चुका Aadhaar कार्ड भी साइबर अपराधियों का नया हथियार बन चुका है. क्योंकि आधार आज के समय में बैंक का खाता खोलने, सरकारी योजना का लाभ लेने और मोबाइल सिम लेने तक में यूज हो रहा है. लेकिन बार-बार आधार नंबर का इस्तेमाल होने से लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल न हो जाए. अब आपके इसी चिंता को दूर करने के लिए UIDAI ने आधार लॉक–अनलॉक की सुविधा दी है. इस फीचर के बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि आपका आधार कब और कैसे इस्तेमाल हो. 

क्या है आधार लॉक–अनलॉक सुविधा?
आधार लॉक करने का मतलब है कि आप अपने आधार नंबर को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं. जब तक आधार लॉक रहता है तब तक बायोमेट्रिक से लेकर ओटीपी तक की कोई भी सुविधा नहीं काम करती है. जिससे बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इससे ठगी और फर्जी इस्तेमाल की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है. हालांकि, इस दौरान आप वर्चुअल आईडी (VID) का इस्तेमाल कर सकते हैं. VID एक 16 अंकों की अस्थायी संख्या है, जो आधार से जुड़ी रहती है और जरूरत के समय इसको बदल भी सकते हैं.

आधार लॉक क्यों करना चाहिए?
अगर आपने अपना आधार कई जगह दिया है और आपको लगता है कि कहीं इसका डेटा लीक तो नहीं हो गया हैं. ऐसे समय में आधार लॉक करना एक समझदारी भरा कदम है. इससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है. आधार लॉक के बाद कोई भी कंपनी, बैंक या स्कैमर्स सीधे आधार नंबर का इस्तेमाल करके आपकी पहचान वेरीफाई नहीं कर सकता है. 

ऐसे करें आधार लॉक
UIDAI ने आधार लॉक करने के दो आसान तरीके दिए हैं. इसको आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों जगह से कर सकते हैं. 
 
UIDAI वेबसाइट से कैसे करें आधार लॉक?
स्टेप 1. सबसे पहले आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2. वहां ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाकर ‘Aadhaar Lock & Unlock’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अब ‘UID Lock’ चुनें और अपना आधार नंबर, पूरा नाम और पिन कोड भरें.
स्टेप 4. इसके बाद आप चाहें तो SMS से आने वाला OTP चुन सकते हैं या फिर mAadhaar ऐप से मिलने वाला TOTP यूज कर सकते हैं.
स्टेप 5. OTP या TOTP सबमिट करते ही आपका आधार लॉक हो जाएगा और आपको इसका कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा.

mAadhaar ऐप से कैसे करें आधार लॉक?
स्टेप 1. सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से mAadhaar ऐप इंस्टॉल कर लें.
स्टेप 2. इसके बाद ऐप को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.
स्टेप 3. लॉग-इन होने के बाद Services सेक्शन में जाएं और यहां Aadhaar Lock/Unlock वाले ऑप्शन को चुनें.
स्टेप 4. अब Lock Aadhaar पर टैप करें और स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें. वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार नंबर और OTP डालना पड़ सकता है.

जरूरत पड़े तो ऐसे करें अनलॉक
अगर आपको किसी सेवा के लिए आधार की जरूरत हो, तो आप उसे आसानी से अनलॉक भी कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास नया 16 अंकों का VID होना चाहिए. UIDAI की वेबसाइट पर जाकर “Unlock” का ऑप्शन चुनें. अब अपना लेटेस्ट VID और ओटीपी दर्ज करें. कुछ ही सेकंड में आपका आधार फिर से सक्रिय हो जाएगा.

