Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /पुलिस के हाथ लगा वो डिजिटल ब्रह्मास्त्र, जो फिंगरप्रिंट देखते ही अपराधियों की सात पुश्तों का राज उगल देगा

पुलिस के हाथ लगा वो 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र', जो फिंगरप्रिंट देखते ही अपराधियों की सात पुश्तों का राज उगल देगा

भारत सरकार ने साइबर अपराध और अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए 'अभिज्ञान' (Abhigyan) ऐप लॉन्च किया है. यह एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो पुलिस को फिंगरप्रिंट और क्रिमिनल प्रोफाइल का डेटा तुरंत मुहैया कराएगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 20, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:24 AM IST
पुलिस के हाथ लगा वो 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र', जो फिंगरप्रिंट देखते ही अपराधियों की सात पुश्तों का राज उगल देगा
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में चलेगा बुलडोजर! कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं, परिवारों पर बेघर होने का खतरा
Delhi news8 min ago
2
air india crash23 min ago
3
Sunil Grover29 min ago
4
IIT admission33 min ago
5
Ladakh Plastic Ban37 min ago