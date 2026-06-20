देश में बढ़ते साइबर अपराध, ऑनलाइन स्कैम्स और शातिर अपराधियों की बढ़ती तादाद ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. अक्सर देखा जाता है कि पुलिस केस दर्ज होने के बाद फाइलों और रिकॉर्ड्स को खंगालने में जो वक्त गंवाती है, उतने में अपराधी फरार हो जाते हैं या सबूत मिटा देते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 'अभिज्ञान' (Abhigyan) ऐप लॉन्च कर दिया है. यह एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियां अपराधियों के फिंगरप्रिंट, क्रिमिनल प्रोफाइल और ड्रग तस्करों का कच्चा चिट्ठा पल भर में निकाल सकेंगी.
अभिज्ञान ऐप असल में भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसका मुख्य उद्देश्य अपराध और अपराधियों से जुड़े बिखरे हुए डेटा को एक ही जगह पर इकट्ठा करना है. पहले पुलिस को अलग-अलग राज्यों या विभागों से अपराधियों का रिकॉर्ड मांगने में हफ्तों लग जाते थे. लेकिन अब अभिज्ञान ऐप की मदद से फिंगरप्रिंट, क्रिमिनल हिस्ट्री, ड्रग्स और नारकोटिक्स से जुड़े अपराधियों के साथ-साथ मानव तस्करी (Human Trafficking) करने वाले गैंग्स का पूरा डेटा एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगा.
इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कच्चे और भारी-भरकम डेटा को बेहद उपयोगी जानकारियों में बदल देता है. इससे जांच अधिकारियों को किसी अपराधी, घटना की जगह और अपराध के तरीकों के बीच संबंध जोड़ने में मदद मिलती है. पारम्परिक तरीकों के मुकाबले इस ऐप के जरिए रिकॉर्ड्स की छानबीन बहुत तेजी से की जा सकती है. जब डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा, तो संदिग्धों की पहचान करने और अलग-अलग मामलों के बीच छिपे कनेक्शन को ढूंढने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा.
अभिज्ञान ऐप सिर्फ अपराध के बाद की जांच तक सीमित नहीं है. यह ऐप अपराध के पैटर्न को समझने में मदद करता है और 'प्रेडिक्टिव पुलिसिंग' (Predictive Policing) को बढ़ावा देता है. इसका मतलब यह है कि यह ऐप डेटा का विश्लेषण करके पुलिस को पहले ही आगाह कर सकता है कि किस इलाके में या किस तरह की गतिविधियों में अपराध की आशंका ज्यादा है. इसके जरिए पुलिस पहले ही उन इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है और किसी भी बड़ी घटना को होने से रोक सकती है.
अक्सर अदालतों में पुख्ता सबूतों की कमी या केवल अनुमानों के आधार पर केस कमजोर हो जाते हैं. अभिज्ञान ऐप कई अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों से रिकॉर्ड को आपस में जोड़ता है. इससे जांचकर्ताओं को केवल अनुमान लगाने के बजाय पूरी तरह से वैज्ञानिक और क्रेडिबल सबूतों के आधार पर एक मजबूत केस तैयार करने में मदद मिलती है. इससे अदालतों में अपराधियों को सजा मिलने की दर में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
एक आम नागरिक के तौर पर अभिज्ञान ऐप का सबसे बड़ा फायदा हमारे सुरक्षित माहौल और त्वरित न्याय के रूप में सामने आएगा. जब पुलिस के पास बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों का पूरा डेटा होगा, तो वे उनके खिलाफ पहले से ही एहतियाती कदम उठा सकेंगे. इसके अलावा, तेज जांच की वजह से पीड़ितों और उनके परिवारों को अदालतों और थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और मानसिक तनाव दोनों में कमी आएगी. तकनीक का यह सही इस्तेमाल देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक नया और सुरक्षित कल देने का काम करेगा.