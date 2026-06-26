/क्या है AI कैनिबलिज्म? जिससे डरीं अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियां और धड़ाम हुए अलीबाबा के शेयर!

Anthropic vs Alibaba: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में इन दिनों एक नया और डरावना शब्द सुनने को मिल रहा है AI कैनिबलिज्म. अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एंथ्रोपिक ने चीनी टेक कंपनी अलीबाबा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं. चिप बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक का कहना है कि अलीबाबा की क्यूवेन एआई लैब ने उनके Claude AI पर अब तक का सबसे बड़ा एडवर्सरियल डिस्टिलेशन अटैक किया है, जिससे क्लोन की खूबियों और ताकत को चुराया जा सके.
अमेरिकी सीनेट की सुनवाई से ठीक पहले, एंथ्रोपिक ने अमेरिकी सांसदों को एक चिट्ठी भेजी है. इस चिट्ठी में यह दावा किया गया है कि 22 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच लगभग 6 हफ्ते में, अलीबाबा से जुड़े लोगों ने करीब 25,000 फर्जी अकाउंट्स बनाए. इन अकाउंट्स के जरिए क्लॉड एआई से 2 करोड़ 88 लाखसे ज्यादा बार सवाल-जवाब किए गए. एंथ्रोपिक ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये एडवर्सरियल डिस्टिलेशन अटैक क्या होता है? इसका जवाब सरल शब्दों में जानें तो यह AI की नकल करने का एक स्मार्ट और सस्ता तरीका है. इसमें किसी बहुत ही ज्यादा एडवांस और ताकतवर एआई मॉडल से लगातार लाखों सवाल पूछे जाते हैं और उसके बेहतरीन जवाबों के डेटा को ले लिया जाता है. फिर इसी डेटा का इस्तेमाल करके एक कमजोर या नए एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है.
इससे होता यह है कि हमला करने वाली कंपनी बिना करोड़ों डॉलर खर्च किए और बिना किसी मेहनत के, सामने वाले एआई की कोडिंग, उसकी सोचने-समझने की क्षमता और फैसले लेने की ताकत को आसानी से कॉपी कर लेती है.
टेक जगत के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका एआई चिप और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण चीनी कंपनियों सीधे तौर पर भारी-भरकम एआई मॉडल नहीं बना पा रही हैं. ऐसे में वे अमेरिकी कंपनियों के एआई मॉडल से डेटा चुराकर अपने एआई को ट्रेनिंग दे रही है.
जब कोई टेक कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च करके, सालों की मेहनत और भारी-भरकम कंप्यूटिंग पावर से एक बेहद एडवांस AI मॉडल बनाती हैं, तो दूसरी कंपनियां उस मेहनत को शॉर्टकट से हासिल करना चाहती हैं. वे इस एडवांस AI से लाखों-करोड़ों मुश्किल सवाल का सहारा लेती हैं और जवाब के डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करती हैं. इसे ही AI कैनिबलिज्म कहा जा रहा है.
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी एआई को निशाना बनाया गया है. एंथ्रोपिक के अनुसार इससे पहले भी फरवरी 2026 में भी चीनी लैब्स ने छोटे स्तर पर ऐसे हमले किए थे-
MiniMax से 1.3 करोड़ से ज्यादा सवाल-जवाब
Moonshot AI से 34 लाख से ज्यादा सवाल-जवाब
DeepSeek से करीब 1.5 लाख सवाल-जवाब
इस खुलासे के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार भी एक्शन में आ गई है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एंथ्रोपिक के सबसे नए और एडवांस एआई मॉडल्स Mythos और Fable के ग्लोबल एक्सेस पर रोक लगा दी है, जिससे चीनी सेना या खुफिया एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल न कर सकें. वहीं, अलीबाबा को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की चीनी सैन्य कंपनियों की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है. इस खबर के आते ही अलीबाबा के शेयर भी 3 फीसदी तक टूट गए.