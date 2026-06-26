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क्या है AI कैनिबलिज्म? जिससे डरीं अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियां और धड़ाम हुए अलीबाबा के शेयर!

What is AI Cannibalism: AI की दुनिया में अब डेटा चोरी का एक नया और खतरनाक ट्रेंड AI कैनिबलिज्म सामने आया है. अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने दिग्गज चीनी कंपनी अलीबाबा पर अपने Claude AI का डेटा शॉर्टकट से चुराने का गंभीर आरोप लगाया है. इस मामले के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:02 PM IST
क्या है AI कैनिबलिज्म? जिससे डरीं अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियां और धड़ाम हुए अलीबाबा के शेयर!
Image Credit: Ai ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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