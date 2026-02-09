Advertisement
सुपर बाउल में फूटा $10 मिलियन का 'पटाखा'! AI.com ने ऐड पर लुटाए करोड़ों, लेकिन ट्रैफिक देख 'धड़ाम' हुई वेबसाइट

सुपर बाउल में AI.com ने 30 सेकंड के ऐड पर करीब 83 करोड़ रुपये खर्च किए. लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट ढह गई. Crypto.com के सीईओ क्रिस मार्सजलेक के इस $70 मिलियन के डोमेन का मकसद एक खास AI एजेंट पेश करना था. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके करोड़ों की इस बर्बादी को एआई बबल का इशारा बताया है.

Santosh Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:56 PM IST
कहा जाता है कि कभी-कभी जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी भी समस्या बना सकती है. इस साल के सुपर बाउल के दौरान ऐसा ही हुआ. एक 30 सेकंड के विज्ञापन ने इंटरनेट पर हलचल मचाई, लेकिन कंपनी की अपनी वेबसाइट को ही नुकसान पहुंचा दिया. यह मामला AI.com का है, जिसने दुनिया के सबसे महंगे विज्ञापन स्लॉट में जगह तो बनाई, लेकिन भारी ट्रैफिक के सामने उसकी वेबसाइट ने जवाब दे दिया. 

क्या हुआ था?
सुपर बाउल LX के चौथे क्वार्टर के दौरान जैसे ही AI.com का विज्ञापन टीवी पर आया, करोड़ों लोगों ने एक साथ इस डोमेन को सर्च करना शुरू कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सेकंड में वेबसाइट क्रैश हो गई. लोग जब वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें अपने स्क्रीन पर 503 Error का मैसेज दिखाई देने लगा. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे दुनिया का सबसे महंगा कॉमेडी शो कहते हुए खूब मीम बनाए. एक यूजर ने लिखा कि 10 मिलियन डॉलर कैसे जलाए जाएं, इसे किसी से सीखें.

70 मिलियन डॉलर का डोमेन और 10 मिलियन का विज्ञापन
AI.com कोई साधारण वेबसाइट नहीं है. इसे Crypto.com के को-फाउंडर और सीईओ क्रिस मार्सजलेक ने पिछले साल करीब 70 मिलियन डॉलर (लगभग 580 करोड़ रुपये) में खरीदा था. मार्सजलेक का सपना था इसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल AI एजेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए. लेकिन यह सपना कितना सच हुआ यह वेबसाइट खुलते ही पता चल गया. सुपर बाउल में 30 सेकंड के एड की कीमत करीब 10 मिलियन डॉलर (लगभग 83 करोड़ रुपये) थी. इसका मतलब अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी जब वेबसाइट खुल नहीं खुली तो कंपनी की काफी किरकिरी हुई. मार्सजलेक ने खुद 'X' पर कहा कि उन्होंने इतने ट्रैफिक की कल्पना नहीं थी.

AI.com का खास एजेंट क्या है?
लोगों में इस वेबसाइट को लेकर इतनी दीवानगी थी क्योंकि यह सिर्फ एक चैटबॉट (जैसे ChatGPT) नहीं है. कंपनी का दावा है कि AI.com आपको एक ऑटोनॉमस AI एजेंट देता है. यह आपके कई काम कर सकता हैं. इससे लोग ईमेल भेज सकते हैं, अपना कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, कई ऐप पर काम कर सकते हैं और यह आपके लिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग भी कर सकता है. कंपनी ने दावा किया था कि यह आपके पर्सनल पीसी की तरह काम करता है जो केवल बात नहीं करता, बल्कि असल में आपके लिए काम करता है.

2000 के डॉट-कॉम दौर की यादें
टेक वर्ल्ड के कई जानकार इसे AI का पुराना दैर कह रहे हैं. साल 2000 में भी Pets.com जैसी कंपनियों ने सुपर बाउल में करोड़ों खर्च किए थे और उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया था. अब AI कंपनियों की यह होड़ भी वैसी ही यादें ताजा कर रही है. क्या यह सिर्फ एक दिखावा है या सच में कोई बदलाव होगा? यह आने वाला समय ही बताएगा.

