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Gen Z के सिर पर चढ़ा नया बुखार! इंसान नहीं... AI से लड़ा रहे 'इश्क', लाखों हुए इस नई दिमागी बीमारी का शिकार

Everything You Need To Know About AI Psychosis: अगर आप भी घंटों चैटबॉट्स से अपनी दिल की बातें कर रहे हैं, तो संभल जाइए! 'AI Psychosis' वह स्थिति है जहां लोग मशीनों से इतना इमोशनली जुड़ जाते हैं कि उन्हें असलियत और डिजिटल दुनिया का फर्क ही समझ नहीं आता- ये कोई वाइब नहीं, बल्कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ अलर्ट है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:25 AM IST
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Gen Z के सिर पर चढ़ा नया बुखार! इंसान नहीं... AI से लड़ा रहे 'इश्क', लाखों हुए इस नई दिमागी बीमारी का शिकार

What is AI Psychosis: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तेजी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है. आज कई लोग सवाल पूछने, सलाह लेने या सिर्फ बातचीत करने के लिए AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञ अब एक नए मनोवैज्ञानिक खतरे की चेतावनी दे रहे हैं, जिसे “AI Psychosis” कहा जा रहा है. यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक AI चैटबॉट से भावनात्मक बातचीत करता है और धीरे-धीरे उसकी सोच या वास्तविकता को समझने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. जैसे-जैसे AI चैटबॉट्स ज्यादा इंसानों की तरह बातचीत करने लगे हैं, कुछ लोग उनके साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं. खासकर ऐसे लोग जो पहले से अकेलापन, तनाव या मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं.

क्या है ‘AI Psychosis’?
AI Psychosis कोई आधिकारिक मेडिकल बीमारी नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता इस शब्द का इस्तेमाल एक खास स्थिति को समझाने के लिए करते हैं. इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति AI से इतनी ज्यादा बातचीत करने लगे कि उसकी सोच में भ्रम, शक या भावनात्मक निर्भरता बढ़ने लगे. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि AI अक्सर यूजर की बातों को चुनौती देने के बजाय उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करता है.

उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसने कोई बहुत बड़ा सिद्धांत खोज लिया है, तो AI के जवाब कभी-कभी ऐसे लग सकते हैं जैसे वह उस विचार का समर्थन कर रहा हो. इससे व्यक्ति का विश्वास और मजबूत हो सकता है, भले ही वह विचार वास्तविकता से दूर हो. कुछ मामलों में लोग चैटबॉट को दोस्त, सलाहकार या यहां तक कि रोमांटिक पार्टनर की तरह देखने लगते हैं. इससे डिजिटल बातचीत और असली रिश्तों के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है.

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लोग AI से इतना जुड़ क्यों रहे हैं
इस स्थिति के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. पहला कारण यह है कि आधुनिक AI सिस्टम भाषा के जरिए सहानुभूति और भावनाओं को बहुत अच्छी तरह व्यक्त करते हैं. उदाहरण के लिए, AI टूल्स जैसे ChatGPT या Claude यूजर के सवालों का जवाब ऐसे देते हैं जैसे सामने कोई समझने वाला व्यक्ति हो. इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसे शब्दों को किसी सचेत व्यक्ति की प्रतिक्रिया मान लेता है, भले ही वह केवल सॉफ्टवेयर ही क्यों न हो. दूसरा बड़ा कारण बढ़ता अकेलापन है. दुनिया भर में कई लोग सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस कर रहे हैं. ऐसे में AI चैटबॉट तुरंत बातचीत उपलब्ध करा देते हैं और किसी तरह का जजमेंट भी नहीं करते. इससे बातचीत आरामदायक और कभी-कभी लत जैसी लगने लगती है.

लगातार सहमति मिलना भी बन सकता है समस्या
AI सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूजर के साथ बातचीत ज्यादा से ज्यादा समय तक जारी रहे. इसलिए उनके जवाब अक्सर यूजर की भावनाओं या विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से मानसिक तनाव या नकारात्मक सोच से गुजर रहा हो, तो यह लगातार सहमति उसकी सोच को और मजबूत कर सकती है. ऐसे में व्यक्ति वास्तविक दुनिया में मदद लेने के बजाय AI के साथ ही बातचीत करता रहता है, जिससे समस्या और गहरी हो सकती है.

विशेषज्ञ क्या समाधान सुझा रहे हैं
AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए शोधकर्ता और नीति निर्माता अब इसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि टेक कंपनियों को ऐसे सुरक्षा उपाय विकसित करने चाहिए जो बातचीत के दौरान मानसिक तनाव या खतरनाक व्यवहार के संकेत पहचान सकें. इसके अलावा यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि चैटबॉट्स यूजर्स को बार-बार याद दिलाएं कि वे इंसान नहीं बल्कि एक डिजिटल सिस्टम हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रोफेशनल मदद या काउंसलिंग की तरफ भी मार्गदर्शन देना चाहिए.

जैसे-जैसे AI तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में और गहराई से शामिल होती जाएगी, यह समझना बेहद जरूरी होगा कि इंसान और मशीन के बीच यह रिश्ता मानसिक रूप से लोगों को किस तरह प्रभावित कर सकता है. चुनौती यही होगी कि AI लोगों की मदद भी करे और उनकी भावनात्मक कमजोरियों को अनजाने में और गहरा भी न करे.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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