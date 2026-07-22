APAAR ID FAQ: क्या है ये 'One Nation, One Student ID'? कैसे करें अप्लाई? क्यों लाया गया इसे? जानिए हर सवाल का जवाब

अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने APAAR ID यानी 'One Nation, One Student ID' के बारे में जरूर सुना होगा. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर छात्र का एक यूनिक डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है. लेकिन हाल ही में इस कार्ड और डेटा प्राइवेसी को लेकर मामला देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि इस कार्ड को बनाने में नियमों का सख्ती से पालन हो. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि APAAR ID क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में APAAR ID योजना में डेटा सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया कि वह उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत यह सुनिश्चित करे कि APAAR ID बनाना देश भर में पूरी तरह से ऐच्छिक (Voluntary) रहे. मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली पीठ ने माना कि किसी भी छात्र या माता-पिता पर इसे बनाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता.
अदालत में दायर याचिका में यह तर्क दिया गया था कि आधार से जुड़ा यह APAAR ID ढांचा छात्रों के मौलिक अधिकारों और प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि इसमें 'राइट टू बी फॉरगॉटेन' (भूल जाने का अधिकार) जैसी प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं. यही वजह है कि कोर्ट ने सीबीएसई से छात्रों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शुरू की गई APAAR ID को 'One Nation, One Student ID' कहा जाता है. यह 12 अंकों का एक ऐसा डिजिटल कोड होता है जो छात्र की प्री-प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है. इसका मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा लचीला और डिजिटल बनाना है.
APAAR ID बनने से छात्रों को अपनी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट्स का फिजिकल रिकॉर्ड संभालने की झंझट से मुक्ति मिलती है. यह एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जहां स्कॉलरशिप, अवॉर्ड्स और क्रेडिट्स का डेटा सुरक्षित रहता है. एक स्कूल या कॉलेज से दूसरे में दाखिला लेते समय कागजी कार्रवाई बेहद आसान हो जाती है.
सरकार के मुताबिक APAAR ID में छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है. इसमें कोई भी जानकारी केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों या संस्थानों के साथ ही शेयर की जाती है. इसके अलावा दस्तावेजों को शेयर करने के लिए छात्र या उनके अभिभावकों की सहमति अनिवार्य बनाई गई है.
APAAR ID बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है. इसके लिए छात्रों को अपने स्कूल जाकर अपनी डेमोग्राफिक जानकारी वेरीफाई करानी होती है. अगर बच्चा नाबालिग है तो माता-पिता की सहमति (Parental Consent) बेहद जरूरी है. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद APAAR ID जनरेट हो जाती है और इसे छात्र के डिजीलॉकर (DigiLocker) अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है.