क्या आप जिंदा हैं? दुनिया भर के iPhone यूजर्स इस खौफनाक ऐप पर लुटा रहे हैं करोड़ों; जानिए क्या है 'Are You Dead?'

iPhone यूजर्स के बीच इन दिनों एक अजीब नाम वाली ऐप जबरदस्त चर्चा में है. “Are You Dead?” नाम की यह ऐप चीन के App Store में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली पेड ऐप बन चुकी है. मई 2025 में लॉन्च हुई यह ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो अकेले रहते हैं. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में “सेफ्टी एंग्जायटी” यानी अकेले रहने वालों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता ने इस ऐप को तेजी से पॉपुलर बना दिया है.

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2030 तक चीन में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या करीब 200 मिलियन तक पहुंच सकती है. ऐसे में यह ऐप खुद को एक “सेफ्टी कंपेनियन” के तौर पर पेश करती है, जो सोलो ऑफिस वर्कर्स, घर से दूर रहने वाले स्टूडेंट्स और अकेली लाइफस्टाइल चुनने वाले लोगों को टारगेट करती है.

“Are You Dead?” ऐप कैसे काम करती है?

इस ऐप का कॉन्सेप्ट जितना अजीब लगता है, काम उतना ही सिंपल है. “Are You Dead?” एक पेड ऐप है, जिसकी कीमत चीन में 8 युआन और भारत में 99 रुपये रखी गई है. ऐप का नाम एक फूड डिलीवरी ऐप “Are You Hungry?” पर किया गया शब्दों का खेल है. चीनी भाषा में “Si-le-ma” का उच्चारण “E-le-ma” जैसा लगता है, जो इसे और मजेदार बनाता है.

इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें न तो साइन-अप की जरूरत है और न ही किसी तरह का पर्सनल डेटा शेयर करना पड़ता है. यूजर को सिर्फ एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जोड़ना होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर अलर्ट भेजा जाएगा.

हर दो दिन में चेक-इन जरूरी

ऐप यूजर से हर दो दिन में एक बार चेक-इन करने को कहती है. इसका मतलब है कि आपको ऐप में जाकर कन्फर्म करना होता है कि आप सुरक्षित हैं. अगर तय समय तक यूजर चेक-इन नहीं करता, तो ऐप अपने आप चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से संपर्क करती है और उन्हें जानकारी देती है कि यूजर किसी परेशानी में हो सकता है.

BBC रिपोर्ट के मुताबिक, यही सिंपल लेकिन असरदार फीचर इस ऐप की सबसे बड़ी ताकत बन गया है. खासतौर पर उन लोगों के लिए, जिनसे रोजाना कोई संपर्क में नहीं रहता.

अमेरिका, सिंगापुर और भारत में भी छाई ऐप

“Are You Dead?” ऐप सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रही. इंटरनेशनल मार्केट में यह ऐप ‘Demumu’ नाम से उपलब्ध है. BBC के अनुसार, यह ऐप अमेरिका, सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग में पेड यूटिलिटी ऐप्स की टॉप दो लिस्ट में शामिल हो चुकी है. वहीं ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में यह टॉप चार पेड ऐप्स में अपनी जगह बना चुकी है.

भारत में भी इस ऐप की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है. फिलहाल यह देश की दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली पेड ऐप बन चुकी है. अकेले रहने वाले युवाओं और बुजुर्गों के बीच यह ऐप खास तौर पर पसंद की जा रही है.

कौन है इस ऐप के पीछे?

हालांकि ऐप के फाउंडर्स के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन App Store की लिस्टिंग के मुताबिक “Are You Dead?” ऐप को Moonscape Technologies Inc. ने डेवलप किया है. ऐप का सादा इंटरफेस और बिना किसी झंझट के काम करने वाला सिस्टम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है.

बदलती लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का मेल

यह ऐप दिखाती है कि कैसे बदलती शहरी लाइफस्टाइल और अकेले रहने की बढ़ती प्रवृत्ति ने नई तरह की टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है. “Are You Dead?” नाम भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन इसके पीछे का आइडिया लाखों लोगों को सुरक्षा और मानसिक सुकून देने का काम कर रहा है.