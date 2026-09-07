Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Microsoft ने बजाई खतरे की घंटी! एक ही दिन में 25 लाख स्पैम मैसेज... जानिए ASCII Smuggling की पूरी इनसाइड स्टोरी

Microsoft ने बजाई खतरे की घंटी! एक ही दिन में 25 लाख स्पैम मैसेज... जानिए ASCII Smuggling की पूरी इनसाइड स्टोरी

Microsoft के रिसर्चर्स ने ASCII Smuggling नाम की खतरनाक तकनीक का खुलासा किया है. स्पैमर्स कैसे AI ईमेल फ़िल्टर्स को चकमा देकर इनबॉक्स में अदृश्य स्पैम भेज रहे हैं, आसान भाषा में समझें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 07, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:17 AM IST
Microsoft ने बजाई खतरे की घंटी! एक ही दिन में 25 लाख स्पैम मैसेज... जानिए ASCII Smuggling की पूरी इनसाइड स्टोरी
Image Credit: (AI Generated Image) ASCII Smuggling नाम की खतरनाक तकनीक का खुलासा किया है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान में प्रदर्शन करना पड़ा भारी, जुड़वा बहनों में एक को फांसी, दूसरी को 25 साल कैद
2
3
4
5