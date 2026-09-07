आज की डिजिटल लाइफ में हम सब मानकर चलते हैं कि हमारे ईमेल इनबॉक्स में AI सुरक्षा गार्ड बनकर खड़ा है, तो सब सेफ है. कोई भी फालतू या फ्रॉड ईमेल आता है, तो AI उसे तुरंत पकड़कर स्पैम फोल्डर में फेंक देता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर स्पैमर्स के हाथ कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक लग जाए जिससे वे AI की आंखों में धूल झोंककर फर्जी ईमेल सीधे आपके प्राइमरी इनबॉक्स में पहुंचा दें?
जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है. Microsoft के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. स्पैमर्स अब 'ASCII Smuggling' नाम की एक शातिर ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस ट्रिक के जरिए वे ईमेल के अंदर ऐसे अदृश्य (Invisible) अक्षर छुपा देते हैं जिन्हें इंसानी आंखें तो नहीं देख पातीं, लेकिन कंप्यूटर समझ जाता है. नतीजा यह होता है कि बड़े-बड़े स्मार्ट AI ईमेल फिल्टर्स भी धोखा खा जाते हैं. आइए बिल्कुल सिंपल और आसान हिंदी में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.
ASCII Smuggling कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, लेकिन स्पैमर्स ने इसे इस्तेमाल करने का नया रास्ता निकाल लिया है. सिंपल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी हैकिंग ट्रिक है जिसमें किसी नॉर्मल मैसेज के अंदर छुपे हुए यानी Invisible Unicode Tags डाल दिए जाते हैं.
जब कोई इंसान ईमेल पढ़ता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है. लेकिन जब AI फिल्टर उस ईमेल की जांच करता है तो उसे शब्द टूटे-फूटे नजर आते हैं. इससे स्पैम फिल्टर यह भांप ही नहीं पाता कि ईमेल में कोई स्कैम या फर्जी ऑफर छुपा है. पहले इस ट्रिक का यूज AI चैटबॉट्स को बेवकूफ बनाने के लिए होता था, लेकिन अब स्पैमर्स ने इसका रुख सीधे हमारे और आपके ईमेल इनबॉक्स की तरफ कर दिया है.
Microsoft के रिसर्चर्स ने 3 सितंबर को एक सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी की. इसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा फिशिंग कैंपेन चल रहा है जिसमें ASCII Smuggling का जमकर इस्तेमाल हो रहा है.
कंपनी के मुताबिक, इस साल की शुरुआत से ही ऐसे स्पैम मैसेजेस की बाढ़ आ गई है जो इस ट्रिक की मदद से सिक्योरिटी लेयर को तोड़कर सीधे इनबॉक्स में लैंड कर रहे हैं. सिक्योरिटी टूल्स इन्हें पकड़ने में पसीने बहा रहे हैं क्योंकि स्पैमर्स शब्दों को ऐसे मोड़ रहे हैं कि कोई भी ऑटोमेटेड फिल्टर इन्हें पहचान न सके.
Microsoft Defender for Office के डेटा के मुताबिक, इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. फरवरी 2026 के एक ही दिन में ASCII Smuggling से जुड़े मैसेजेस की संख्या अचानक 21,000 से बढ़कर सीधे 1.3 मिलियन (13 लाख) पहुंच गई.
इतना ही नहीं, अगले चार दिनों के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 2.5 मिलियन (25 लाख) रोज तक चला गया. मई के बीच में जाकर इस संख्या में थोड़ी गिरावट आई. ये आंकड़े साफ बताते हैं कि स्पैमर्स कितने बड़े लेवल पर इस तकनीक को आजमा रहे हैं.
इस हैक को समझने के लिए कंप्यूटर की भाषा का बेसिक जानना जरूरी है. कंप्यूटर जो भी शब्द समझता है, उसके पीछे एक कोड होता है. जैसे अंग्रेजी के 'A' का अपना एक कोड है और 'a' का अपना.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) सिस्टम में कैरेक्टर्स को दिखाने का एक फिक्स तरीका होता है. स्पैमर्स क्या करते हैं कि वे टेक्स्ट में कुछ खास किस्म के 'Unicode Tag Characters' मिला देते हैं. ये ऐसे कोड होते हैं जिन्हें जब स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो ये इंसान को बिल्कुल नजर नहीं आते. यानी आपकी नजर में टेक्स्ट एकदम साफ रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर के लिए वह बदल चुका होगा.
नॉर्मल ईमेल फिल्टर्स या AI सिस्टम स्पैम ईमेल को कैसे पहचानते हैं? वे मैसेज में कुछ खास वर्ड्स ढूंढते हैं, जैसे 'Credit', 'Offer', 'Dollar', 'Job' या 'Funding'. अगर फिल्टर को लगता है कि ये शब्द किसी बल्क ईमेल में बार-बार आ रहे हैं, तो वह उसे तुरंत स्पैम में डाल देता है.
अब स्पैमर्स का दिमाग देखिए. मान लीजिए उन्हें 'funding' शब्द लिखना है. वे 'fun' और 'ding' के ठीक बीच में एक अदृश्य Unicode Tag घुसा देंगे.
- इंसानी आंखों को सिर्फ 'funding' लिखा हुआ दिखेगा.
- लेकिन AI ईमेल फिल्टर को वह वर्ड 'fun' और 'ding' अलग-अलग दिखेगा.
चूंकि AI को ओरिजिनल स्पैम वर्ड 'funding' मिला ही नहीं, इसलिए वह उस ईमेल को सेफ मानकर आपके इनबॉक्स में जाने की इजाजत दे देता है.
आजकल ईमेल फिल्टर करने के लिए सिर्फ बेसिक कीवर्ड्स ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े Machine Learning (ML) और Natural Language Processing (NLP) मॉडल्स काम करते हैं. ये AI मॉडल्स बहुत स्मार्ट माने जाते हैं, लेकिन ASCII Smuggling ने इनकी कमजोरी भी जगजाहिर कर दी है.
Microsoft के मुताबिक, जब तक कोई ईमेल फिल्टर मैसेज का फोटो खींचकर (OCR टेक्नोलॉजी से) उसका विजुअल एनालिसिस न करे, तब तक इस तरह के अटैक को पकड़ना बेहद मुश्किल है. यानी AI कितना भी एडवांस हो जाए, हैकर्स कोई न कोई चोर रास्ता निकाल ही लेते हैं.
लगभग दो साल पहले ASCII Smuggling पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब इसका इस्तेमाल 'Prompt Injection' हमलों के लिए किया गया था.
Large Language Models (LLMs) इंसानी भाषा को सीधे समझने के बजाय उसे छोटे-छोटे 'Tokens' में ब्रेक करते हैं. हैकर्स ने देखा कि अगर वे Unicode Tags का इस्तेमाल करके हिडन कमांड्स छुपा दें, तो वे AI मॉडल से मनचाहा काम करवा सकते हैं. अब इसी सेम ट्रिक का इस्तेमाल ईमेल में वायरस और स्कैम लिंक्स भेजने के लिए हो रहा है.
यह मामला सिर्फ फालतू ईमेल आने तक सीमित नहीं है. इन ईमेल्स के जरिए सीधे बैंक फ्रॉड और मैलवेयर (Malware) फैलाने का खेल चल रहा है. ईमेल आज भी साइबर क्राइम का सबसे आसान रास्ता माना जाता है.
Microsoft ने इससे निपटने के लिए डेवलपर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ईमेल फिल्टर्स का कोड री-प्रोग्राम करने की सलाह दी है, ताकि वे टेक्स्ट स्कैन करते वक्त इन हिडन Unicode टैग्स को प्रोसेस करने से पहले ही हटा दें (Strip out कर दें).
आज की जनरेशन सबसे ज्यादा ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहती है. जॉब ऑफर, इंटर्नशिप अपडेट्स, कॉलेज नोटिस से लेकर शॉपिंग के बिल तक सब कुछ ईमेल पर ही आता है.
अगर कोई फ्रॉड ईमेल बिना किसी स्पैम वार्निंग के सीधे इनबॉक्स में आता है, तो किसी का भी उस पर भरोसा करना स्वाभाविक है. इसलिए अब सिर्फ AI फिल्टर्स के भरोसे बैठना समझदारी नहीं होगी. किसी भी अनजान ईमेल में दिए गए लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले खुद डबल चेक करना बहुत जरूरी है.