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Hindi Newsऑटोमोबाइलक्या है बैरियर-फ्री टोलिंग? बिना रुके कैसे कटेंगे पैसे और क्या होगा AI कैमरों का रोल; आसान भाषा में समझें

क्या है बैरियर-फ्री टोलिंग? बिना रुके कैसे कटेंगे पैसे और क्या होगा AI कैमरों का रोल; आसान भाषा में समझें

बैरियर-फ्री टोलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना रुके हाईवे पर सफर किया जा सकेगा और सैटेलाइट के जरिए केवल तय की गई दूरी का टोल कटेगा. इसमें AI कैमरे और सेंसर्स तेज रफ्तार में भी गाड़ियों की पहचान कर सीधे बैंक अकाउंट से पैसे काट लेंगे, जिससे जाम और समय की बचत होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:26 AM IST
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Barrier-Free Tolling एक एडवांस सिस्टम है जो Multi-Lane Free Flow (MLFF) टेक्नोलॉजी पर आधारित है.
Barrier-Free Tolling एक एडवांस सिस्टम है जो Multi-Lane Free Flow (MLFF) टेक्नोलॉजी पर आधारित है.

भारत में जल्द ही हाईवे पर सफर करने का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक देश के कुछ नेशनल हाईवे पर Barrier-Free Tolling सिस्टम लागू किया जाएगा. इसका मकसद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और ट्रैफिक को स्मूद बनाना है. नई डिजिटल तकनीकों के जरिए अब टोल देना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.

क्या है Barrier-Free Tolling सिस्टम?

Barrier-Free Tolling एक एडवांस सिस्टम है जो Multi-Lane Free Flow (MLFF) टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती. पारंपरिक टोल प्लाजा की तरह यहां बैरियर या गेट नहीं होंगे. इसके बजाय सड़क के ऊपर लगे फ्रेम (गैंट्री) में हाई-टेक सेंसर और कैमरे होंगे, जो गाड़ी की पहचान करके अपने आप टोल काट लेंगे. जैसे ही आपकी गाड़ी उस पॉइंट से गुजरेगी, सिस्टम रियल टाइम में टोल चार्ज डिडक्ट कर देगा. इस नई व्यवस्था की घोषणा Logistics Shakti Summit and Awards 2026 के दौरान की गई थी, जहां इसे भारत के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया.

FASTag और AI कैमरों की क्या भूमिका होगी?

इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्मार्ट इंटीग्रेशन. इसमें FASTag को Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तकनीक के साथ जोड़ा गया है. हाई-परफॉर्मेंस AI कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ते हैं, जबकि RFID रीडर FASTag स्टिकर को स्कैन करता है. इसके बाद टोल राशि सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट या वॉलेट से कट जाती है. यह डुअल वेरिफिकेशन सिस्टम बहुत सटीक है और गलतियों की संभावना को कम करता है. अगर किसी गाड़ी में FASTag नहीं है या काम नहीं कर रहा, तब भी नंबर प्लेट के जरिए उसे ट्रैक किया जा सकता है.

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आम लोगों के लिए क्या फायदे होंगे?

इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ड्राइवर्स को मिलेगा. अब टोल प्लाजा पर रुकना, इंतजार करना या कैश देना सब खत्म हो जाएगा. गाड़ियां बिना स्पीड कम किए, करीब 80 किमी/घंटा की रफ्तार से टोल पॉइंट पार कर सकेंगी. इससे सफर ज्यादा स्मूद और तेज होगा. साथ ही, हाईवे पर लगने वाला जाम कम होगा, जिससे समय की बचत होगी. बार-बार रुकने और स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे फ्यूल की खपत भी कम होगी.

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

इस नए सिस्टम में सख्त नियम भी लागू होंगे. अगर कोई वाहन टोल भुगतान नहीं करता है, तो उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा. लगातार नियम तोड़ने पर FASTag को सस्पेंड किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह पूरा सिस्टम VAHAN database से जुड़ा होगा, जिससे हर गाड़ी की जानकारी आसानी से ट्रैक की जा सकेगी. इसमें कैश पेमेंट या मैन्युअल लेन का विकल्प नहीं होगा, इसलिए सभी को डिजिटल तरीके से ही टोल देना होगा.

अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

सरकार का अनुमान है कि इस नए सिस्टम से हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. फिलहाल भारत में टोल कलेक्शन 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये के बीच है. इसके अलावा, यह सिस्टम रेवेन्यू लीकेज को रोकेगा और टोल कलेक्शन को ज्यादा पारदर्शी बनाएगा. भारत पहले ही सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 16% से घटाकर 10% तक ला चुका है. अब लक्ष्य इसे और कम करके ग्लोबल स्तर के करीब लाना है, जिससे व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को फायदा होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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