/सड़क पर चलते ई-रिक्शा को फोन से किया बंद! BAT-BMS चीनी ऐप के खौफनाक प्रैंक से मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे कुछ लोग अपने स्मार्टफोन के एक क्लिक से सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा को अचानक बंद कर देते हैं. इस प्रैंक वीडियो ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. दावा किया जा रहा है कि 'BAT-BMS' नाम का एक मोबाइल ऐप आसपास के ई-रिक्शा को कंट्रोल कर रहा है. आइए जानते हैं कि इस सनसनीखेज दावे के पीछे की असली हकीकत क्या है.
सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच यह जानना जरूरी है कि BAT-BMS कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक असली ऐप है. इसे शेन्ज़ेन ग्रीनेर्जी टेक्नोलॉजी नाम की एक चीनी कंपनी ने बनाया है. इस ऐप का असली काम ब्लूटूथ से लैस लिथियम बैटरियों की निगरानी करना है. यह ऐप यूजर को बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, तापमान और उसकी सेहत जैसी जरूरी जानकारियां दिखाता है. इसके साथ ही यह कंपैटिबल बैटरियों को चार्ज और डिस्चार्ज करने की सुविधा भी देता है.
चिंता की बात ऐप नहीं बल्कि इसका गलत इस्तेमाल है. भारत में चलने वाले कई सस्ते ई-रिक्शा में जो लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती हैं, उनके ब्लूटूथ पासवर्ड बहुत कमजोर होते हैं या उनमें कोई पासवर्ड होता ही नहीं है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 मीटर की ब्लूटूथ रेंज के भीतर खड़ा है, तो वह आसानी से इस ऐप के जरिए बैटरी से कनेक्ट हो सकता है. कनेक्ट होने के बाद ऐप से बैटरी के 'डिस्चार्ज' फंक्शन को बंद कर दिया जाता है. चूंकि यही फंक्शन मोटर को पावर सप्लाई करता है, इसलिए इसके बंद होते ही गाड़ी बीच सड़क पर तुरंत रुक जाती है.
सोशल मीडिया पर फैले डर के बावजूद सच्चाई यह है कि इस ऐप से हर इलेक्ट्रिक गाड़ी को बंद नहीं किया जा सकता है. यह ऐप केवल उन्हीं बैटरियों पर काम करता है जिनमें ब्लूटूथ आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) लगा होता है. भारत में आज भी कई ई-रिक्शा पारंपरिक लेड-एसिड बैटरियों पर चलते हैं, जिनमें ब्लूटूथ की सुविधा नहीं होती. इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां अपनी खुद की सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें इस ऐप से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया जा सकता है.
साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई बहुत बड़ी या एडवांस हैकिंग नहीं है, बल्कि बैटरियों में सुरक्षा सेटिंग्स की भारी कमी है. सस्ते चीनी बैटरी पैक्स में बिना किसी वेरिफिकेशन या पासवर्ड के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी जाती है. यही वजह है कि कोई भी अनजान व्यक्ति रेंज में आते ही गाड़ी की बैटरी को कंट्रोल कर लेता है. यह प्रैंक सड़क पर चल रहे ड्राइवर और अन्य गाड़ियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि बीच ट्रैफिक में अचानक गाड़ी बंद होने से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है.
इस बढ़ते विवाद और सुरक्षा चिंताओं के बीच Apple ने बड़ा कदम उठाया है. अब Apple के App Store से इस BAT-BMS ऐप को हटा दिया गया है, हालांकि इस तरह के दूसरे कई ऐप्स अभी भी मौजूद हैं. वहीं दूसरी तरफ Google Play Store पर यह ऐप अभी भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध दिखाई दे रहा है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जो भी ड्राइवर ब्लूटूथ वाली लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, वे अपनी सेटिंग्स में जाकर मजबूत पासवर्ड जरूर लगाएं ताकि कोई उनके साथ ऐसा प्रैंक न कर सके.