Bloatware क्या है, जो समय के साथ आपके नए स्मार्टफोन को कर देता है स्लो, इस परेशानी को दूर करने का क्या है सही तरीका

How to Speed up slow Smartphone: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, किसी से जरूरी बात करनी हो या ऑफिस का कोई जरूरी काम, हम पहले स्मार्टफोन ही तलाशते हैं. लेकिन अगर यही स्मार्टफोन स्लो हो जाए तो मदद नहीं बल्कि परेशानी का कारण बन जाता है. अक्सर नया फोन लेने पर भी कुछ ही महीनों में स्लो स्पीड की समस्या होने लगती है. इसकी एक बड़ी वजह होता है ब्लोटवेयर. नाम सुनकर लग रहा होगा कि शायद फोन में बड़ी खराबी आ गई होगी, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है.

Bloatware का मतलब होता है ऐसे प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स जो न तो यूजर के ज्यादा काम आते हैं और न ही आसानी से हटाए जा सकते हैं. ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, स्टोरेज घेरते हैं और फोन की परफॉर्मेंस को धीरे-धीरे स्लो कर देते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ब्लोटवेयर क्या है, यह आपके स्मार्टफोन को कैसे स्लो करता है, और इससे छुटकारा पाने का सही तरीका क्या है.

क्या होता है Bloatware ऐप्स?

स्मार्टफोन की दुनिया में Bloatware उन ऐप्स को कहते हैं, जिन्हें कंपनियां या फिर सर्विस प्रोवाइडर नए फोन के साथ पहले से ही इंस्टॉल करके देती हैं. कई बार इस तरह के ऐप फोन बनाने वाली कंपनियों के ही होते हैं, तो वहीं इसके साथ ही कुछ थर्ड पार्टी के ऐप्स भी शामिल होते हैं. फोन में ये ऐप इंस्टॉल हैं तो जाहिर सी बात है कि स्पेस और डेटा का भी इस्तेमाल ये ऐप्स करते हैं. लेकिन समस्या तक बढ़ जाती है जब ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते-चलते ज्यादा डेटा और ज्यादा स्पेस लेने लगते हैं. इसका सीधा असर फोन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है और डिवाइस की रफ्तार धीरे-धीरे धीमी होने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ स्पीड नहीं बैटरी पर भी पड़ता है असर

कई बार तो ऐसा होता है कि आपके जरूरी ऐप्स से ज्यादा स्टोरेज Bloatware लिए होते हैं. ऐसे में फिर जब फोन की मेमोरी और प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा Bloatware ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्टोरेज की भी समस्या होने लगती है. इससे फिर आपके फोन में बैटरी का जल्दी खत्म होना, लैगिंग और स्लो स्पीड जैसी समस्या होने लगती है. कई बार तो यूजर यह मान लेते हैं कि फोन में ही कुछ खराबी है या फिर फोन खराब हो गया है, लेकिन असली कारण तो Bloatware ऐप्स होते हैं.

ये है पहचान का तरीका

जब भी हम नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं. इन ऐप्स को आप आसानी से डिलीट भी नहीं करते हैं. ऐसे में ये ऐप्स फोन में ही बने रहते हैं. लेकिन अगर आप फोन की सेटिंग को थोड़ा चेक करें तो पता चलेगा कि कई ऐप्स तो महीनों से इस्तेमाल भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी डेटा का यूज कर रहे हैं. इससे यह पता चल जाता है कि कौन-कौन से ऐप्स आपकी जरूरत के नहीं है, उन्हें आप अपने फोन से हटा सकते हैं.

Bloatware को हटाने के लिए क्या करें?

ये तो हो गई समस्या की बात, अब आप सोच रहे होंगे कि जब परेशानी का कारण पता चल गया, लेकिन इसे कैसे दूर किया जाए. इसका जवाब है Bloatware ऐप्स को डिलीट करके. बहुत सारे Bloatware ऐप्स को आप अनइंस्टॉल यानी डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आप उन ऐप्स को डिसेबल कर सकते हैं, इससे फायदा यह होता है कि वे ऐप्स बैकग्राउंड में नहीं चलते हैं और डेटा का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. इससे बैटरी भी ज्यादा चलने लगेगी और सिस्टम पर लोड भी कम हो जाएगा. इसके साथ ही समय समय पर कैश क्लियर भी करते रहना चाहिए.

(ये भी पढ़ेंः अपनी फोटो को बनाएं जापानी कॉमिक! ChatGPT के नए फीचर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका)

स्टोरेज की समस्या में भी असरदार

Bloatware को फोन से हटाना भले ही आपको छोटा सा कमद लगे, लेकिन इसका फायदा फोन की स्पीड पर देखने को मिलता है. इससे न सिर्फ फोन की स्लो स्पीड की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है, बल्कि बैटरी भी ज्यादा चलने लगती है और स्पेस भी खाली हो जाता है. तो अगर आपको फोन स्लो हो गया है तो ये तरीका जरूर ट्राई करें.

(ये भी पढ़ेंः छोड़िए चक्की के चक्कर! आ गई छुटकू आटा चक्की, ₹8 में पीसेगी 10 किलो तक अनाज)