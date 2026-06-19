साइबर अपराधी अब इतने शातिर हो चुके हैं कि वे आम लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के बड़े-बड़े नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को भी अपना शिकार बना रहे हैं. हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल के साथ ₹7.68 करोड़ की एक सनसनीखेज साइबर ठगी का मामला सामने आया है.
ठगों ने उनके नाम और उनकी फोटो का इस्तेमाल करके उनकी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) को ऐसा झांसा दिया कि उसने बिना सोचे-समझे करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर दिए. आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह खतरनाक स्कैम क्या है और आप इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं.
यह पूरा मामला दिल्ली के ओखला इलाके का है, जहां नरेश गुजराल की कपड़ा और लेदर प्रोडक्ट्स बनाने की एक बड़ी कंपनी है. 12 जून को कंपनी के सीएफओ (CFO) शुभम सिंह के वॉट्सऐप पर एक मैसेज आया. इस मैसेज पर नरेश गुजराल की प्रोफाइल फोटो (DP) लगी हुई थी. ठग ने खुद को नरेश गुजराल बताते हुए बेहद जरूरी काम का बहाना बनाया और कहा कि उसे तुरंत आरटीजीएस (RTGS) के जरिए एक बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं. सीएफओ ने बिना नंबर की जांच किए और बिना अपने मालिक से फोन पर बात किए, प्रोफाइल फोटो देखकर भरोसा कर लिया. उसने चार अलग-अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए कुल ₹7.68 करोड़ रुपये ठगों के बताए खातों में भेज दिए. कुछ दिनों बाद जब नरेश गुजराल के परिवार को इस बात की भनक लगी, तो सबके होश उड़ गए कि उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है.
इस तरह के फ्रॉड को साइबर की भाषा में 'CEO फ्रॉड' या 'बॉस इंपर्सनेशन स्कैम' कहा जाता है. इसमें ठग सबसे पहले किसी बड़ी कंपनी के मालिक, डायरेक्टर या रसूखदार व्यक्ति की पूरी जानकारी इंटरनेट या सोशल मीडिया से निकालते हैं. इसके बाद वे या तो उस व्यक्ति का वॉट्सऐप अकाउंट हैक कर लेते हैं या फिर किसी अनजान नंबर पर उस व्यक्ति की फोटो लगाकर एक फर्जी प्रोफाइल तैयार करते हैं. इसके बाद कंपनी के उन कर्मचारियों को टारगेट किया जाता है जिनके पास पैसे ट्रांसफर करने का अधिकार होता है. ठग मैसेज में खुद को बहुत व्यस्त बताते हैं ताकि कर्मचारी उन्हें फोन न करे और वे काम को बहुत 'अर्जेंट' बताकर दबाव बनाते हैं ताकि कर्मचारी को सोचने का मौका न मिले.
इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए कंपनियों और आम लोगों को कुछ बेहद कड़े सुरक्षा नियम अपनाने होंगे. सबसे पहला नियम यह है कि चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी या आपका कोई सगा संबंधी वॉट्सऐप या किसी अन्य ऐप पर पैसे मांगे, कभी भी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या प्रोफाइल फोटो देखकर पैसे ट्रांसफर न करें. पैसे भेजने से पहले हमेशा उस व्यक्ति को नॉर्मल फोन कॉल या वीडियो कॉल करके दोबारा कंफर्म जरूर करें. कंपनियों को अपने दफ्तरों में एक सख्त फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक निश्चित रकम से ज्यादा का ट्रांसफर बिना लिखित आदेश या डबल वेरिफिकेशन के नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया और वॉट्सऐप अकाउंट्स पर 'टू-स्टेप वेरिफिकेशन' हमेशा ऑन रखें ताकि कोई आपका अकाउंट हैक न कर सके.
नरेश गुजराल के मामले में अच्छी बात यह रही कि ठगी का अहसास होते ही उन्होंने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट (IFSO) ने तुरंत एक्शन लेते हुए ठगे गए ₹7.68 करोड़ में से करीब ₹4.28 करोड़ (लगभग 70% रकम) को अलग-अलग बैंकों में फ्रीज करवा दिया. खुद नरेश गुजराल ने संदेश दिया है कि अगर कोई भी साइबर ठगी का शिकार होता है, तो बिना समय गंवाए शुरुआती 'गोल्डन आवर्स' (पहले कुछ घंटों) के भीतर पुलिस को सूचना दें. जितनी जल्दी आप 1930 नंबर पर कॉल करेंगे या साइबर क्राइम की वेबसाइट पर शिकायत करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी.