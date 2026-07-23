/Jack Dorsey का नया दांव: जानिए क्या है Buzz ऐप और क्यों इसमें इंसानों के साथ काम करेंगे AI एजेंट्स

आर्टिफिश्यिल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में अब दफ्तरों में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी (Jack Dorsey) की कंपनी Block ने एक नया वर्कप्लेस ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम 'Buzz' है. यह ऐप केवल कर्मचारियों के बीच बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि यह इंसानों और AI एजेंट्स को एक ही जगह पर लाकर काम करने की सुविधा देता है. अगर आप समझना चाहते हैं कि यह नया ऐप कैसे काम करता है और क्यों यह Slack जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, तो यह आसान एक्सप्लेनर आपके लिए ही है.
Buzz एक आधुनिक वर्कप्लेस कोलैबोरेशन और ग्रुप चैट प्लेटफॉर्म है. इसे विशेष रूप से AI युग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. साधारण शब्दों में कहें तो जैसे आप अपने ऑफिस के काम के लिए Slack या Teams का उपयोग करते हैं, वैसे ही Buzz भी काम करता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर इंसान और AI एजेंट्स दोनों एक साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं और टास्क पूरे कर सकते हैं.
आजकल कंपनियां अलग-अलग कामों के लिए AI एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं. लेकिन अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर AI का इस्तेमाल करने से कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है और काम में बिखराव आता है. जैक डोर्सी के अनुसार, Buzz इस बिखराव को खत्म करता है. यह कई अलग-अलग AI वर्कफ़्लो को एक ही चैट स्पेस में जोड़ देता है, जिससे काम बहुत जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है.
Buzz ऐप को 'ओपन-सोर्स' (Open-Source) रखा गया है. इसका मतलब है कि कोई भी डेवलपर या कंपनी इसके मुख्य कोड को मुफ्त में डाउनलोड कर सकती है और अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें नए फीचर्स जोड़ सकती है. यह एक डिसेंट्रलाइज्ड और खुद के नियंत्रण वाला (Self-Sovereign) प्लेटफॉर्म है, यानी कंपनियों को अपने डेटा और सुरक्षा पर पूरा अधिकार मिलता है.
Buzz ऐप को बहुत ही आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है. इसमें आपको थ्रेड्स बनाकर बात करने की सुविधा, डायरेक्ट मैसेज (DM), वॉइस कॉलिंग, कोड रिपोजिटरी (GitHub की तरह) और ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो चलाने जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका फ्री ऐप विंडोज (Windows), मैक (macOS) और लिनक्स (Linux) तीनों मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है.
पारंपरिक ऐप्स जैसे Slack केवल इंसानों के बीच मैसेजिंग के लिए बनाए गए थे, जिनमें बाद में AI को जोड़ा गया. इसके विपरीत, Buzz को शुरुआत से ही इस तरह बनाया गया है कि AI एजेंट्स इसमें एक एक्टिव टीम मेंबर की तरह काम कर सकें. यही वजह है कि इसे वर्कप्लेस कम्युनिकेशन का भविष्य माना जा रहा है.