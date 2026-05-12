Canada Bill C-22 Explained: कनाडा के नए बिल पर क्यों भड़के टिम कुक और मार्क जुकरबर्ग?

कनाडा में एक नया कानून इन दिनों बड़ी बहस का विषय बना हुआ है. इस बिल का नाम Bill C-22 या Lawful Access Act 2026 है. Apple और Meta जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इसका खुलकर विरोध किया है. उनका कहना है कि यह कानून सरकार को ऐसा अधिकार दे सकता है जिससे लोगों की निजी जानकारी और ऑनलाइन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

टेक कंपनियों का दावा है कि यह बिल कंपनियों पर दबाव डाल सकता है कि वे अपने सिस्टम में ऐसा “बैकडोर” बनाएं, जिससे सरकार जरूरत पड़ने पर यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सके. यही वजह है कि प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

Apple और Meta ने क्या कहा?

Apple ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपने प्रोडक्ट्स में कभी भी ऐसा बैकडोर नहीं बनाएगा, जिससे एन्क्रिप्शन कमजोर हो जाए. कंपनी का कहना है कि एन्क्रिप्शन ही वह तकनीक है जो लोगों के मैसेज, बैंक डिटेल्स और हेल्थ डेटा को सुरक्षित रखती है. वहीं Meta के अधिकारियों ने कनाडा की संसदीय समिति के सामने बयान देते हुए कहा कि इस बिल में “बहुत ज्यादा शक्तियां, कम निगरानी और स्पष्ट सुरक्षा उपायों की कमी” है. Meta के मुताबिक, इससे कनाडा के लोग पहले से कम सुरक्षित हो सकते हैं.

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आखिर Bill C-22 में ऐसा क्या है?

इस बिल को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला हिस्सा पुलिस को सब्सक्राइबर जानकारी तक पहुंच आसान बनाने से जुड़ा है. यानी टेलीकॉम कंपनियां यह बता सकेंगी कि कोई खास नंबर या इंटरनेट सेवा किस व्यक्ति के नाम पर है. इस हिस्से पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ. लेकिन दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसमें एक नया कानून बनाया जा रहा है जिसे Supporting Authorized Access to Information Act कहा गया है. इसके तहत इंटरनेट आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों को ऐसे तकनीकी सिस्टम तैयार करने के आदेश दिए जा सकते हैं, जिनसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां और कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS जरूरत पड़ने पर डेटा तक जल्दी पहुंच सकें.

क्या सरकार ट्रैक कर सकेगी आपकी लोकेशन?

बिल में एक ऐसा प्रावधान भी है जिसके तहत कंपनियों को कुछ मेटाडेटा, जैसे डिवाइस लोकेशन डेटा, एक साल तक सुरक्षित रखने के लिए कहा जा सकता है. आलोचकों का कहना है कि इससे स्मार्टफोन एक तरह से सरकारी निगरानी उपकरण बन सकता है. यानी अगर सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति की लोकेशन और डिजिटल गतिविधियों पर नजर रख सकती है, भले ही उस व्यक्ति ने कोई अपराध न किया हो.

Encryption और ‘Backdoor’ पर सबसे बड़ा विवाद

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा एन्क्रिप्शन है. Bill C-22 में लिखा गया है कि कंपनियों को ऐसा “सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी” बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे यूजर्स हैकिंग के खतरे में पड़ जाएं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी परिभाषा काफी अस्पष्ट है और सरकार भविष्य में नियम बदलकर इसकी नई व्याख्या कर सकती है. Meta के WhatsApp प्रमुख Will Cathcart ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह कानून निजी कंपनियों को स्थायी सरकारी निगरानी टूल में बदल सकता है. उनका कहना है कि अगर सभी मैसेज स्कैन किए जाएंगे, तो सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और हैकर्स के लिए रास्ता खुल सकता है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ क्यों हैं चिंतित?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से कहते आए हैं कि “सिर्फ सरकार के लिए सुरक्षित बैकडोर” जैसी कोई चीज वास्तव में संभव नहीं है. अगर किसी सिस्टम में बैकडोर बनाया जाता है, तो भविष्य में साइबर अपराधी या हैकर्स भी उसका फायदा उठा सकते हैं. यही कारण है कि कई प्राइवेसी संगठन और टेक कंपनियां इस बिल को लेकर चिंतित हैं.

पहले भी दूसरे देशों में हो चुका है विवाद

यह पहली बार नहीं है जब किसी देश ने एन्क्रिप्शन कमजोर करने की कोशिश की हो. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में ब्रिटेन सरकार ने Apple से एन्क्रिप्टेड iCloud डेटा तक पहुंच मांगी थी. Apple ने उस मांग को मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटेन में अपनी Advanced Data Protection सुविधा बंद कर दी थी. बाद में ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा. Meta ने यह भी बताया कि फ्रांस और स्वीडन जैसे देश भी ऐसे प्रस्तावों से पीछे हट चुके हैं. वहीं यूरोपीय संघ ने अपने ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों में मजबूत एन्क्रिप्शन सुरक्षा को बनाए रखा है.

अभी अंतिम फैसला बाकी

फिलहाल Bill C-22 पर कनाडा की संसद में बहस जारी है और इसका अंतिम स्वरूप तय नहीं हुआ है. लेकिन इस बिल ने दुनिया भर में डिजिटल प्राइवेसी, सरकारी निगरानी और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है. टेक कंपनियों का मानना है कि अगर सरकारों को बहुत ज्यादा डिजिटल नियंत्रण मिल गया, तो भविष्य में लोगों की निजी जानकारी पहले से ज्यादा जोखिम में पड़ सकती है.