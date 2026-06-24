Zhipu GLM 5.2: AI की दुनिया में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है. अभी तक एआई की रेस में बढ़त बनाए हुए अमेरिकी टेक कंपनियों को अब जोरदार टक्कर मिलने वाली है. इस सेक्टर में अपना दबदबा बनाने के लिए ड्रैगन ने नई चाल चल दी है. चीन के एक नए AI मॉडल ने अमेरिकी टेक कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है. चीनी स्टार्टअप जिपू ने अपना नया ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल GLM-5.2 लॉन्च कर दिया है, जिसने सिलिकॉन वैली के दिग्गजों, डेवलपर्स और इन्वेटर्स की नींद उड़ा दी है. आखिर ऐसा क्या है GLM-5.2, जिसने OpenAI और Anthropic को भी टेंशन दे दिया है? आइए जानते हैंययय
टेक कंपनी Vercel के CEO गुइलेर्मो रौच ने चीन के नए एआई मॉडल GLM-5.2 की कोडिंग क्षमताओं पर हैरानी जताते हुए कहा कि वह इसके काम से लगभग हैरान हैं. वहीं, मेटा और गूगल डीपमाइंड के पूर्व एग्जीक्यूटिव मैट वेलोसो ने इसे पहला ऐसा ओपन-सोर्स मॉडल बताया है जो किसी भी यूजर के कामों को पूरी तरह से परफेक्ट करेगा.
OpenAI और Anthropic जैसी अमेरिकी कंपनियां अपने सबसे एडवांस मॉडल्स को बंद करके यानी Closed सोर्स रखती हैं और मोटी फीस वसूलती हैं. वहीं, GLM-5.2 पूरी तरह ओपन-सोर्स है. कोई भी डेवलपर या कंपनी इसे डाउनलोड करके, अपनी मर्जी से बदलाव करके अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकता है. इससे कंपनियों का खर्च बचेगा और डेटा भी सेफ रहेगा.
इस मॉडल को खास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोडिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार किया गया है. इसमें 10 लाख टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, यानी यह एक बार में पूरी की पूरी किताबें या हजारों लाइनों का कोड पढ़ और उसे समझ भी सकता है.
चीनी कंपनी जिपू ने इस मॉडल में IndexShare नाम की एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. आमतौर पर लंबे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर और बिजली इस्तेमाल होती है, लेकिन इस तकनीक की वजह से GLM-5.2 तीन गुना कम खर्च में सुपरफास्ट काम करता है.
शुरुआती टेस्ट के नतीजों के अनुसार, GLM-5.2 दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस AI मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टेस्ट में इसने OpenAI के सबसे नए GPT-5.5 को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं, बड़े और पेचीदा कामों में यह Anthropic के Claude Opus 4.8 के बराबर परफॉर्म कर रहा है.
इस दमदार AI मॉडल को जिपू नाम के एक चीनी स्टार्टअप ने बनाया है, जिसकी शुरुआत 2019 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने की थी. इस कंपनी को चीन के उन AI टाइगर्स में शामिल किया जाता है, जो अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं.
यह नया मॉडल ठीक वैसा ही धमाका कर रहा है जैसा पिछले साल चीनी मॉडल डीपसीक ने किया था. अमेरिकी अधिकारियों और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि चीन के साथ उनका फासला अब सिर्फ 1 से 2 साल का रह गया है.
यह मॉडल ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका ने अपने फेबल 5 और मिथोस को विदेशी नागरिकों के लिए ब्लाक कर दिया है. अगर यह मॉडल अपने दावे के अनुसार काम किया तो. यह फेबल 5 और मिथोस का विकल्प बन सकता है. अब देखना यह होगा कि क्या GLM-5.2 असल जिंदगी के काम-काज में भी इसी तरह का जादू बरकरार रख पाता है या नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि इस मॉडल ने अमेरिका और चीन के बीच की AI वॉर को और दिलस्प बना दिया है.