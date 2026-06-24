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अमेरिका लगाता रह गया प्रतिबंध, चीन ने चुपके से बना दिया सबसे एडवांस AI! बढ़ गई OpenAI और Anthropic की टेंशन

Zhipu GLM 5.2 Launch: AI की दुनिया में एक बार फिर चीन ने ऐसा दांव चला है, जिसने अमेरिकी टेक कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है. अब तक OpenAI, Google और Anthropic जैसी कंपनियां AI की रेस में सबसे आगे मानी जाती थीं, लेकिन चीन के स्टार्टअप Zhipu ने नया ओपन-सोर्स AI मॉडल GLM-5.2 लॉन्च कर दिया है. यह एआई मॉडल को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मॉडल कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI एजेंट्स जैसे क्षेत्रों में कई बड़े अमेरिकी मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:52 AM IST
अमेरिका लगाता रह गया प्रतिबंध, चीन ने चुपके से बना दिया सबसे एडवांस AI! बढ़ गई OpenAI और Anthropic की टेंशन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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