Claude अब सिर्फ एक जनरल चैटबॉट नहीं रहेगा, बल्कि मेडिकल जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. कंपनी ने इसके साथ लाइफ साइंसेज से जुड़े नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे Claude क्लीनिकल ट्रायल मैनेजमेंट और रेगुलेटरी ऑपरेशन्स जैसे कामों में भी मदद कर सकेगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:17 AM IST
ChatGPT को खुली चुनौती! आ गया 'Claude Health', जो सेकंडों में पढ़ेगा आपकी मेडिकल रिपोर्ट; जानिए इसके बारे में A To Z

AI कंपनी Anthropic ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक नया AI टूल Claude for Healthcare लॉन्च किया है. इस सर्विस का मकसद मेडिकल जानकारी को समझना, ढूंढना और इस्तेमाल करना पहले से आसान बनाना है. Claude अब सिर्फ एक जनरल चैटबॉट नहीं रहेगा, बल्कि मेडिकल जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. कंपनी ने इसके साथ लाइफ साइंसेज से जुड़े नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे Claude क्लीनिकल ट्रायल मैनेजमेंट और रेगुलेटरी ऑपरेशन्स जैसे कामों में भी मदद कर सकेगा.

हेल्थकेयर में AI की बढ़ती भूमिका
Anthropic का यह कदम ऐसे समय में आया है जब हेल्थकेयर सेक्टर में AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. हाल ही में OpenAI ने भी ChatGPT Health फीचर लॉन्च किया था. ऐसे में साफ है कि AI कंपनियां अब इलाज, मेडिकल डेटा और मरीजों की समझ को बेहतर बनाने पर फोकस कर रही हैं. Claude for Healthcare इसी रेस में Anthropic की बड़ी एंट्री मानी जा रही है.

Anthropic क्या नई सुविधाएं दे रहा है?
Anthropic का कहना है कि उसने Claude में कई नए कनेक्टर्स जोड़े हैं, ताकि हेल्थकेयर से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके. ये कनेक्टर्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड सिस्टम और डेटाबेस से Claude को जोड़ते हैं. Claude अब अमेरिका के Centers for Medicare & Medicaid Services यानी CMS Coverage Database, ICD-10 यानी International Classification of Diseases और National Provider Identifier Registry जैसे अहम डेटाबेस से जुड़ सकता है. इससे मेडिकल कोड, बीमारियों की कैटेगरी और डॉक्टरों से जुड़ी जानकारी समझना आसान हो जाता है.

Claude for Healthcare क्या-क्या कर सकता है?
Anthropic के मुताबिक, Claude for Healthcare हेल्थ स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में AI को गहराई से जोड़ना चाहती हैं, उन्हें यह टूल जरूरी सपोर्ट देगा. आम यूजर्स के लिए भी यह फीचर काफी काम का है. कंपनी का कहना है कि इससे लोगों के लिए अपनी हेल्थ जानकारी को समझना और डॉक्टर से बातचीत की तैयारी करना आसान हो जाएगा.

Claude को यूजर की लैब रिपोर्ट्स और हेल्थ रिकॉर्ड्स तक एक्सेस दिया जा सकता है. इसके बाद यह यूजर की मेडिकल हिस्ट्री को संक्षेप में समझा सकता है, टेस्ट रिपोर्ट्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकता है और फिटनेस व हेल्थ डेटा में पैटर्न पहचान सकता है. यही नहीं, यह डॉक्टर से मिलने से पहले पूछे जाने वाले सवाल भी तैयार कर सकता है, जिससे मरीज और डॉक्टर के बीच बातचीत ज्यादा बेहतर और असरदार बन सके.

प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी पर जोर
Anthropic ने साफ किया है कि ये सभी इंटीग्रेशन प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. यूजर खुद तय कर सकता है कि वह Claude के साथ कौन-सी जानकारी शेयर करना चाहता है. किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए यूजर की साफ सहमति जरूरी होगी. यूजर चाहें तो कभी भी Claude की परमिशन बदल सकते हैं या उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यूजर्स के हेल्थ डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा.

किन यूजर्स के लिए उपलब्ध है ये फीचर?
फिलहाल Claude for Healthcare सिर्फ अमेरिका के यूजर्स के लिए उपलब्ध है और वह भी Claude Pro और Max प्लान सब्सक्राइबर्स के लिए. New HealthEx और Function कनेक्टर्स अभी बीटा स्टेज में हैं. Apple Health और Android Health कनेक्टर्स को भी इस हफ्ते iOS और Android ऐप्स पर बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. Claude यूजर्स को यह भी बताएगा कि वह किसी जानकारी को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं है और जरूरत पड़ने पर हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेने की सलाह देगा.

