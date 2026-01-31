आखिर क्या है Clawdbot? वो AI असिस्टेंट जिसके पीछे टेक वर्ल्ड हुआ 'दीवाना' जानें क्या है इसमें खास

What is Clawdbot: आजकल बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं जो आपके सवालों का पल-भर में जवाब दे देते हैं. लेकिन इस एआई टूल्स के साथ एक समस्या यह है कि ये टूल्स चैट खत्म होते ही सब कुछ भूल जाते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए मार्केट में आ गया है Clawdbot. यह कोई नार्मल चैटबॉट नहीं बल्कि एक पर्सनल AI है जो सीधे आपके कंप्यूटर पर कब्जा नहीं करता है बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखता है. क्यों टेक एक्सपर्ट्स इसे दूसरे एआई से ज्यादा ईमानदार और पावरफुल मान रहे हैं? क्या यह वाकई आपके काम करने का तरीका बदल देगा या फिर इसके इस्तेमाल में कोई बड़ा खतरा छिपा है? आइए आज के इस आर्टिकल में हैं इन सभी सवालों का जवाब.

बीते कुछ समय से सोशल मीडिया की दुनिया और टेक जगत में एक नाम की खूब चर्चा हो रही है वह है Clawdbot. अगर आप सोच रहे हैं कि यह Google या OpenAI का कोई नया ऐप है तो आप गलत हैं. Clawdbot न तो किसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है और न ही इसका कोई विज्ञापन कहीं आपको देखने को मिलेगा. लेकिन इसके बाद भी डेवलपर्स और AI का इस्तेमाल करने वाले इसके बारे में नॉन-स्टॉप बातें कर रहे हैं.

आखिर क्या है Clawdbot?

Clawdbot एक पर्सनल AI असिस्टेंट है लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है. यह किसी दूर बैठे सर्वर पर काम नहीं करता है बल्कि सीधे आपके अपने कंप्यूटर पर काम करता है. ज्यादातर लोग इसे Mac Mini जैसे छोटे सिस्टम पर हमेशा ऑन रखते हैं.

क्यों है यह खास

अभी तक आप जिन एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते आते हैं वो सब बातचीत खत्म होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं. लेकिन Clawdbot की याददाश्त कमाल की है. इसे अगर आप परमिशन दें तो यह आपके ईमेल पढ़ सकता है कैलेंडर चेक कर सकता है और आपके पुराने कामों को भी याद रख सकता है. और आपकी उसी हिसाब से जवाब भी दे सकता है. यह एक ऐसे साइलेंट हेल्पर के जैसे काम करता है जो बैकग्राउंड में रहकर आपकी जरूरतों का ध्यान रखता है. जैसे-

जरूरी ईमेल आते ही आपको अलर्ट करना.

आपकी मीटिंग्स का ट्रैक रखना.

आपके काम करने के खास तरीके को याद रखना.

ओपन-सोर्स का जादू

सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने की एक और बड़ी वजह है इसका Open-Source. यानी कोई भी देख सकता है कि यह कैसे काम करता है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है. यही वजह है कि ट्विटर और रेडिट पर लोग अपने कस्टमाइज्ड Clawdbot सेटअप के स्क्रीनशॉट्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं.

लेकिन ध्यान दें यह कोई खिलौना नहीं है!

Clawdbot जितना कमाल का है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. इसके पास आपके कंप्यूटर की फाइल्स पढ़ने और ब्राउज़र कंट्रोल करने की ताकत होती है. अगर इसका सही से इस्तेमाल न किया जाए तो डेटा लीक होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसके डेवलपर ने भी साफ चेतावनी दी है कि यह कोई खिलौना नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार जैसा है. विशेष बात यह है कि इसे सेटअप करना भी आसान नहीं है इसके लिए आपको तकनीकी जानकारी होना जरूरी है.

