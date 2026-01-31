Advertisement
trendingNow13092493
Hindi Newsटेकआखिर क्या है Clawdbot? वो AI असिस्टेंट जिसके पीछे टेक वर्ल्ड हुआ दीवाना जानें क्या है इसमें खास

आखिर क्या है Clawdbot? वो AI असिस्टेंट जिसके पीछे टेक वर्ल्ड हुआ 'दीवाना' जानें क्या है इसमें खास

What is Clawdbot: AI की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नए फीचर और टूल आते रहते हैं. लेकिन ज्यादातर टूल्स सिर्फ सवाल-जवाब तक ही सीमित रह जाते हैं. ऐसे में अचानक Clawdbot नाम का एक AI आया है जो टेक वर्ल्ड में खूब चर्चा में आ गया है. बिना किसी बड़े ब्रांड, बिना मार्केटिंग और बिना ऐप स्टोर मौजूदगी के बाद भी यह AI डेवलपर्स और टेक एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच रहा है. इसके पीछे की क्या वजह है , क्या है इसमें खास. आइए जानते हैं सारे सवालों का जवाब.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर क्या है Clawdbot? वो AI असिस्टेंट जिसके पीछे टेक वर्ल्ड हुआ 'दीवाना' जानें क्या है इसमें खास

What is Clawdbot: आजकल बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं जो आपके सवालों का पल-भर में जवाब दे देते हैं. लेकिन इस एआई टूल्स के साथ एक समस्या यह है कि ये टूल्स  चैट खत्म होते ही सब कुछ भूल जाते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए मार्केट में आ गया है Clawdbot. यह कोई नार्मल चैटबॉट नहीं बल्कि एक पर्सनल AI है जो सीधे आपके कंप्यूटर पर कब्जा नहीं करता है बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखता है. क्यों टेक एक्सपर्ट्स इसे दूसरे एआई से ज्यादा ईमानदार और पावरफुल मान रहे हैं? क्या यह वाकई आपके काम करने का तरीका बदल देगा या फिर इसके इस्तेमाल में कोई बड़ा खतरा छिपा है? आइए आज के इस आर्टिकल में हैं इन सभी सवालों का जवाब.

बीते कुछ समय से सोशल मीडिया की दुनिया और टेक जगत में एक नाम की खूब चर्चा हो रही है वह है Clawdbot. अगर आप सोच रहे हैं कि यह Google या OpenAI का कोई नया ऐप है तो आप गलत हैं. Clawdbot न तो किसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है और न ही इसका कोई विज्ञापन कहीं आपको देखने को मिलेगा. लेकिन इसके बाद भी डेवलपर्स और AI का इस्तेमाल करने वाले इसके बारे में नॉन-स्टॉप बातें कर रहे हैं.

आखिर क्या है Clawdbot?
Clawdbot एक पर्सनल AI असिस्टेंट है लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है. यह किसी दूर बैठे सर्वर पर काम नहीं करता है बल्कि सीधे आपके अपने कंप्यूटर पर काम करता है. ज्यादातर लोग इसे Mac Mini जैसे छोटे सिस्टम पर हमेशा ऑन रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है यह खास 
अभी तक आप जिन एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते आते हैं वो सब बातचीत खत्म होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं. लेकिन Clawdbot की याददाश्त कमाल की है. इसे अगर आप परमिशन दें तो यह आपके ईमेल पढ़ सकता है कैलेंडर चेक कर सकता है और आपके पुराने कामों को भी याद रख सकता है. और आपकी उसी हिसाब से जवाब भी दे सकता है. यह एक ऐसे साइलेंट हेल्पर के जैसे काम करता है जो बैकग्राउंड में रहकर आपकी जरूरतों का ध्यान रखता है. जैसे-

जरूरी ईमेल आते ही आपको अलर्ट करना.

आपकी मीटिंग्स का ट्रैक रखना.

आपके काम करने के खास तरीके को याद रखना.

ओपन-सोर्स का जादू
सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने की एक और बड़ी वजह है इसका Open-Source. यानी कोई भी देख सकता है कि यह कैसे काम करता है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है. यही वजह है कि ट्विटर और रेडिट पर लोग अपने कस्टमाइज्ड Clawdbot सेटअप के स्क्रीनशॉट्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं.

ये भी पढे़ंः भूलकर भी न करें ये इग्नोर! Mac और Chrome यूजर्स के लिए आई 'खतरे की घंटी', तुरंत...

लेकिन ध्यान दें यह कोई खिलौना नहीं है!
Clawdbot जितना कमाल का है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. इसके पास आपके कंप्यूटर की फाइल्स पढ़ने और ब्राउज़र कंट्रोल करने की ताकत होती है. अगर इसका सही से इस्तेमाल न किया जाए तो डेटा लीक होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसके डेवलपर ने भी साफ चेतावनी दी है कि यह कोई खिलौना नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार जैसा है. विशेष बात यह है कि इसे सेटअप करना भी आसान नहीं है इसके लिए आपको तकनीकी जानकारी होना जरूरी है.

ये भी पढे़ंः क्या आप 4.8 लाख का स्पीकर खरीदेंगे? Devialet Phantom Ultimate में है ऐसा क्या खास...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

What is ClawdbotClawdbot features

Trending news

मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP