Hindi News

टेक की तिकड़ी का खेल! CPU, GPU और NPU में क्या होता है अंतर? बन जाएंगे टेक्नोलॉजी के मास्टर

What is cpu gpu npu:  अगर आप टेक्नॉलिजी से जुड़े  हैं तो आपने CPU, GPU और NPU जैसे शब्दों को देखा-पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए इनके बारे में जानते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:44 AM IST
What is cpu gpu npu: CPU, GPU और NPU के बारे में बताने वाले हैं. इन तीनों ही शब्दों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. ये तीनों ही प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, सीधे तौर पर कहा जाए तो CPU आपके डिवाइस में मल्टीटास्किंग वाले कामों को संभालने का काम करता है, GPU आपके डिवाइस की ग्राफिक्स और हैवी विजुअल्स पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है. वहीं इसी तरह NPU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्मार्ट प्रोसेसिंग को तेज करता है. देखा जाए तीनों प्रोसेसिंग यूनिट्स के रोल को समझ कर आप किसी भी डिवाइस की असली परफॉर्मेंस को जान सकते हैं.

CPU क्या होता है?
CPU (Central Processing Unit) को कंप्यूटर या स्मार्टफोन का दिमाग कहते हैं. इसका इस्तेमाल ऐप खोलना, वेब ब्राउजिंग, फाइल मैनेजमेंट और सिस्टम ऑपरेशन जैसे काम में होता है. CPU के काम को आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह कमांड को प्रोसेस करता है और हार्डवेयर को उसी के मुताबिक काम करने का निर्देश दे देता है.

देखा जाए तो CPU को आपके डिवाइस का दिमाग कहा जाता है. इसकी स्पीड पूरी तरह से इसके अंदर मौजूद 'कोर' (Cores) पर निर्भर करती है. ये कोर CPU के छोटे-छोटे काम करने वाले हिस्से होते हैं और यह अलग-अलग कार्यों को संभालते हैं. जिस CPU में जितने ज्यादा और तेज कोर होते हैं वह उतना ही ज्यादा पावर वाला होता है. इसी से आपका डिवाइस बिना धीमा हुए तेजी से काम कर पाता है.

NPU क्या होता है?
NPU (Neural Processing Unit) खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे स्मार्ट काम के लिए डिजाइन किया गया एक नया प्रोसेसर है. यह प्रोसेसर चेहरे की पहचान, फोटो को बेहतर बनाने, लाइव ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और वॉयस असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये सुविधाएं ज्यादा अच्छी और तेज बन जाती हैं.

NPU को आसान भाषा में समझें तो यह AI मॉडल्स को बहुत कम बिजली में प्रोसेस कर सकता है. साथ ही इससे सीधे तौर पर डिवाइस की बैटरी लाइफ अच्छी हो जाती है. साथ  ही आपको बता दें कि NPU की वजह से ही हमारे स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी, नाइट मोड और AI फीचर्स काफी एडवांस और अच्छे हो गए हैं.
 
GPU क्या होता है?
GPU (Graphics Processing Unit) को आप डिवाइस की विजुअल परफॉर्मेंस की रीढ़ मान सकते हैं. GPU का काम एनीमेशन, ग्राफिक्स और विजुअल्स से जुड़े सभी भारी काम संभालना होता है. यह गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइन और हाई-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरों को बिना अटके या कहें तो स्मूद दिखाने में मददगार होता है. CPU के मुकाबले GPU में बहुत सारे छोटे-छोटे कोर होते हैं, जो एक ही समय में कई ग्राफिक्स कामों को तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

