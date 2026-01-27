अमेरिका की 'टेक गुलामी' से आजाद होगा यूरोप! क्या है 'Digital Sovereignty', जिसके लिए छिड़ी है नई जंग

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन, क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया का सारा कंट्रोल चंद अमेरिकी कंपनियों के पास ही क्यों है? तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में डेटा और टेक्नोलॉजी पर कुछ ही देशों का कंट्रोल क्यों हो गया है? इन्हीं सब सवालों के जवाब की तलास के बाद अब यूरोप ने बड़ा कदम उठाया है. यूरोप अब अपने इस 'टेक निर्भरता' को खत्म करने का मन बना चुका है. इसके लिए यूरोपीय संसद ने हाल ही में डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के पक्ष में समर्थन जताया है. जिसका साफ संकेत है कि यूरोप अब अमेरिकी टेक कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. सांसदों ने यूरोपीय आयोग से कहा है कि डिजिटल ढांचे में बड़े निवेश और नियमों में बदलाव तेजी से किए जाएं. इसका खास ध्यान रखा जाए कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम क्षेत्रों में हों.

आखिर क्या है डिजिटल सोवेरेण्टी?

सरल शब्दों में कहें तो जैसे किसी देश की अपनी जमीन पर संप्रभुता (Sovereignty) होती है, वैसे ही 'Digital Sovereignty' का मतलब है अपने डिजिटल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों के डेटा पर उस देश या क्षेत्र का पूरा कानूनी नियंत्रण होना. इसका मतलब नागरिकों का डेटा देश की सीमा के अंदर सुरक्षित रहे और उस पर बाहरी सरकारों या कंपनियों का सीधा असर न हो.

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब इसका फोकस सिर्फ 'कनेक्टिविटी' पर था, लेकिन अब बात सुरक्षा और प्राइवेसी पर आ गई है. क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन के लिए बड़े पैमाने पर डेटा चोरी (Data Harvesting) ने सरकारों को डरा दिया है. आज के समय में ज्यादातर डेटा बड़े ग्लोबल क्लाउड सर्वरों पर रखा जाता है. इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कई अमेरिकी दिग्गज कंपनियां सबसे आगे हैं. ऐसे में यूरोप को डर है कि संवेदनशील जानकारी विदेशी कानूनों या दबाव में आ सकती है. इसलिए अब यूरोप फोकस अपने डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने पर है.

सॉवरेन क्लाउड क्यों चर्चा में है?

देश से डेटा बाहर ना जाए इसका समाधान 'सॉवरेन क्लाउड' के रूप में देखा जा रहा है. यह ऐसा क्लाउड सिस्टम है, जिसमें डेटा उसी देश के नियमों के हिसाब से स्टोर और मैनेज होता है. इसमें डेटा देश के बाहर नहीं जाता और उसका संचालन भी स्थानीय स्तर पर होता है. इससे सरकारों को भरोसा रहता है कि लोगों कि जरूरी सूचनाएं सुरक्षित हैं. साथ ही, लोगों की निजी जानकारी भी बेहतर तरीके से बचाई जा सकती है.

फायदे क्या होंगे?

इसका सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है. साइबर हमलों और डेटा लीक के बढ़ते मामलों के बीच यह कदम अहम माना जा रहा है. साथ ही इससे स्थानीय टेक कंपनियों को भी मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं. Geopolitics हालात को देखते हुए भी यह कदम अहम है. इससे सप्लाई चेन आसान होगी और युद्ध जैसे संकट के समय देश का डिजिटल सिस्टम ठप नहीं होगा.

टेक दिग्गजों ने भी घुटने टेके!

इस मामले को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिकी कंपनियां भी इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह देख रही हैं. अमेजॉन इसने जर्मनी में अपना 'यूरोपीय सोवरेन क्लाउड' लॉन्च किया है, जो इसके ग्लोबल नेटवर्क से बिल्कुल अलग है. तो वहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी 'क्लाउड फॉर सोवरेन्टी' के जरिए स्थानीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है.

