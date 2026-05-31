साइबर फ्रॉड करने वालों का खेल होगा खत्म! शुरू हुआ Dual OTP सिस्टम, जानिए क्या है यह और कैसे बचाएगा आपके पैसे

Dual OTP System: आजकल साइबर ठगों ने ठगी करने का तरह-तरह का पैंतरा अपनाया हुआ है. ठग फोन पर ऐसा खौफ पैदा करते हैं कि पीड़ित घबराहट में खुद अपना OTP शेयर कर देता है. सीनियर सिटिजन और बच्चों को सबसे ज्यादा साइबर ठग टारगेट करते हैं. लेकिन अब साइबर अपराधियों की इस गंदी चाल का इलाज मिल गया है. बैंकों ने सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसके बाद फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी.
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Dual OTP System: आज के डिजिटल दौर में साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के निशाने पर सबसे ज्यादा बच्चे और 50+ उम्र वाले लोग होते हैं. कभी पुलिस बनकर तो कभी CBI का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों के जीवन भर की कमाई को मिनटों में साफ कर दिया जाता है. लेकिन अब स्कैमर्स का यह डर और झांसे का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है. डिजिटल फ्रॉड के इस चक्कर को खत्म करने के लिए एक ऐसा अचूक हथियार पेश किया है, जिसके बाद अगर अकाउंट होल्जर्स खुद ठगों को ओटीपी बता दे, तब भी बैंक से एक रुपया नहीं कटेगा. इस नए सेफ्टी फीचर का नाम है Dual OTP System. आइए जानते हैं कि यह नया फीचर और कैसे आपके पैसों को फ्रॉड होने से बचाएगा.
डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. खासकर बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट, फेक इन्वेस्टमेंट और डराने वाले फेक कॉल्स के जरिए टारगेट किया जाता है. इसी खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सीनियर सिटिजन की सुरक्षा के लिए एक खास बैंकिंग सिक्योरिटी फीचर Dual OTP System को लेकर एडवाइजरी जारी की है.
जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे पैसे ट्रांसफर करना करते हैं, तो आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है. लेकिन Dual OTP सिस्टम में सेफ्टी की डबल लेयर यानी दो अलग-अलग OTP मिलते हैं. पहला OTP, अकाउंट होल्डर के फोन पर आता है. वहीं दूसरा OTP, अकाउंट से जुड़े उनके किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य या नॉमिनी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
इस फीचर की सबसे जरूरी बात यह है कि, जब तक कि सिस्टम में ये दोनों OTP दर्ज नहीं किए जाएंगे, पेमेंट नहीं होगा. इसके अलावा अगर अकाउंट में कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है, तो बैंक तुरंत परिवार के सदस्य को अलर्ट भी भेजेगा.
अगर ठगों ने डराकर सीनियर सिटिजन को अपने झांसे में ले भी लिया और उनसे पहला OTP ले भी लिया, तब भी वे ट्रांजेक्शन पूरा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि दूसरा OTP परिवार के उस सदस्य के पास जाएगा जो स्कैमर के प्रभाव में नहीं है.
परिवार को मिलेगा अलर्ट: जैसे ही दूसरे सदस्य के पास अचानक OTP या ट्रांजेक्शन अलर्ट आएगा, वे तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है और समय रहते फ्रॉड को रोक सकेंगे.
J&K पुलिस के अनुसार, कई बैंक शाखाओं ने संवेदनशील और सीनियर सिटिजनों के लिए यह सुविधा शुरू कर दी है. आप अपने बैंक में जाकर चेक करें कि क्या आपके अकाउंट के लिए Dual OTP एक्टिवेशन की सुविधा उपलब्ध है. साथ ही हरियाणा पुलिस ने भी इस तरह की सुविधा की शुरुआत कर दी है.
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अगर गलती से भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाएं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.
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