Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /क्या होता है ईगोसेंट्रिक डेटा? जिससे भारतीय कमा रहे हैं चंद रुपये और अमेरिकी कंपनियां खड़ी कर रही हैं अरबों का साम्राज्य!

क्या होता है ईगोसेंट्रिक डेटा? जिससे भारतीय कमा रहे हैं चंद रुपये और अमेरिकी कंपनियां खड़ी कर रही हैं अरबों का साम्राज्य!

Egocentric Data Collection India: भारत के छोटे शहरों में ईगोसेंट्रिक डेटा कलेक्शन का बिजनेस तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. जिसमें आम लोग अपने सिर पर कैमरा लगाकर डेली के काम रिकॉर्ड कर रहे हैं. आम लोगों के लिए यह कमाई का जरिया है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां इस सस्ते डेटा से अरबों का रोबोटिक साम्राज्य खड़ा कर रही हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:52 AM IST
क्या होता है ईगोसेंट्रिक डेटा? जिससे भारतीय कमा रहे हैं चंद रुपये और अमेरिकी कंपनियां खड़ी कर रही हैं अरबों का साम्राज्य!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपका पूरा महीना, पढ़ें मूलांक 1 से 9 का भविष्यफल
july 2026 monthly numerology47 min ago
2
Welcome to the Jungle50 min ago
3
uttarakhand rain alert55 min ago
4
Sunita Ahuja1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago