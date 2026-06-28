/क्या होता है ईगोसेंट्रिक डेटा? जिससे भारतीय कमा रहे हैं चंद रुपये और अमेरिकी कंपनियां खड़ी कर रही हैं अरबों का साम्राज्य!

AI Training Data From India: क्या आपने कभी यह सोचा है कि आने वाले समय में जो रोबोट आपके घर के काम करेंगे या फैक्ट्रियों में सामान उठाएंगे, उन्हें यह सब करना कौन सिखा रहा है? इसका जवाब है-भारत के आम लोग. इस समय भारत के छोटे शहरों और गांवों में एक नया बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, जिसे ईगोसेंट्रिक डेटा कलेक्शन कहा जा रहा है. इसमें लोग अपने सिर पर या हाथ में कैमरा लगाकर दिनभर के घर के काम रिकॉर्ड करते हैं.
भारतीय मजदूरों और घरों मे काम करने वाली महिलाओं के लिए यह नया कमाई का जरिया बनता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए यह वो 'सोना' है जिससे वो अरबों डॉलर के रोबोटिक साम्राज्य खड़े कर रही हैं. लेकिन क्या इस खेल में भारत का फायदा हो रहा है या हम सिर्फ सस्ते मजदूर बनकर रह गए हैं? आइए जानते हैं....
आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये इगोसेंट्रिक डेटा क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो इगोसेंट्रिक डेटा का मतलब है फर्स्ट-पर्सन व्यू यानी इंसान की अपनी आंखों के नजरिए से रिकॉर्ड किया गया वीडियो.
जब कोई इंसान सिर या हाथ पर कैमरा लगाकर डेली लाइफ के काम जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, सामान ले जाना करता है, तो रोबोट का AI दिमाग यह सीखता है कि इंसानी हाथ-पैर कैसे काम करते हैं, दूरी का अंदाजा कैसे लगाया जाता है और चीजों को कैसे पकड़ा जाता है. यह डेटा AI मॉडल और इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को सिखाने के लिए सबसे जरूरी और सस्ता जरिया है.
पहले इस तरह का डेटा अमेरिका और यूरोप में एकत्र किया जाता था, जो काफी महंगा पड़ता था. लेकिन अब कंपनियां भारत के छोटे शहरों में ऐसे स्टूडियो खोल रही हैं, जहां लोग मामूली पैसों में दिनभर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं.
आईटी संस्था नैसकॉम के अनुसार, भारत का AI डेटा लेबलिंग और कलेक्शन का यह मार्केट 2030 तक 7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा और इसमें 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं.
यह काम अपने साथ दो बड़ी तस्वीरें लेकर आया है-
फायदा
छोटे शहरों के युवाओं, हाउसवाइफ्स और कम पढ़े लिखे लोगों को भी घर बैठे कमाई का जरिया मिल रहा है. लेकिन यह शॉर्ट टर्म है, जैसे ही रोबोट्स काम सीख जाएंगे ये नौकरी खत्म हो जाएगी.
नुकसान
इस पूरी चेन में सबसे बड़ा मुनाफा सिलिकॉन वैली यानी अमेरिकी टेक कंपनियों को हो रहा है. भारत के पास इस डेटा का मालिकाना हक नहीं है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारतीय मजदूर जिन रोबोट्स को काम करना सिखा रहे हैं, आने वाले समय में वही रोबोट्स इन मजदूरों की नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं.
टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम बिल्कुल 2000 के दशक के कॉल सेंटर जैसा है, जहां मेहनत भारत की थी और मुनाफा विदेशी कंपनियों का. कॉल सेंटर बूम ने तो भारत में एक मजबूत आईटी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन एआई डेटा कलेक्शन के साथ ऐसा होना मुश्किल लगता है. यह नौकरियां हमेशा के लिए नहीं हैं. जैसे ही एआई और रोबोट्स पूरी तरह ट्रेंनिंग ले लेंगे, उन्हें इस डेटा की जरूरत ही नहीं रहेगी और ये नौकरियां रातों-रात गायब हो सकती हैं.