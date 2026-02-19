चीन को भारत का करारा जवाब! इस देसी कंपनी ने बनाया पहियों वाला 'सुपर ह्यूमन', AI Summit में लूटी महफिल

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI Impact Summit 2026 में इस बार एक खास आकर्षण रहा- भारत में बना ह्यूमनॉइड रोबोट ELIXIS-W. ग्रेटर नोएडा की रोबोटिक्स कंपनी Addverb Technologies ने इस रोबोट को शोकेस किया. इस रोबोट ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और यह साबित किया कि भारत अब एआई और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया यह रोबोट देश की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है.

इंसानों के साथ काम करने के लिए बना खास रोबोट

कंपनी के मुताबिक ELIXIS-W को खास तौर पर वेयरहाउस और इंट्रालॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स के लिए डिजाइन किया गया है. यह पारंपरिक दो पैरों वाले चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट जैसा नहीं है, बल्कि इसमें पहियों का बेस दिया गया है. इसका मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना है. यानी यह रोबोट मानव-रोबोट सहयोग के नए मॉडल को आगे बढ़ाता है.

पहियों वाला ह्यूमनॉइड, ज्यादा तेज और असरदार

आम तौर पर ह्यूमनॉइड रोबोट पैरों पर चलते हैं, लेकिन ELIXIS-W में पहियों का इस्तेमाल किया गया है. इससे यह लंबी दूरी तेजी से तय कर सकता है और ज्यादा स्थिर तरीके से काम कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह रोबोट 1.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकता है और 10 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है. वेयरहाउस में सामान उठाने, रखने और इधर-उधर ले जाने जैसे कामों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

वेयरहाउस के कई काम कर सकता है

ELIXIS-W पैकेज उठाने और छांटने, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, असेंबली लाइन में सहायता करने और वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स संभालने जैसे कई काम कर सकता है. इसे इस तरह बनाया गया है कि यह पूरी तरह ऑटोमैटिक मोड में भी काम कर सके और जरूरत पड़ने पर इंसानों के साथ मिलकर भी काम कर सके. इंडस्ट्रियल माहौल में जहां तेजी और सटीकता दोनों जरूरी हैं, वहां यह रोबोट मददगार हो सकता है.

एडवांस एआई और सेंसर से लैस

इस रोबोट में स्टीरियो डेप्थ कैमरे और 3D LiDAR सेंसर दिए गए हैं, जो इसे सटीक नेविगेशन में मदद करते हैं. यह विजुअल SLAM तकनीक की मदद से जटिल वेयरहाउस मैप को समझ सकता है और बिना टकराए सही रास्ता चुन सकता है. इसमें NVIDIA Jetson कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो एआई आधारित परसेप्शन और मल्टीमॉडल सेंसर फ्यूजन को सपोर्ट करता है. इसके ड्यूल आर्म डिजाइन से यह इंसानों की तरह हाथों की मूवमेंट कर सकता है, जिससे टूल्स और मटेरियल संभालना आसान हो जाता है.

सुरक्षा और आसान इंटरफेस

इंडस्ट्रियल माहौल में सुरक्षा सबसे अहम होती है. ELIXIS-W में दो लेयर वाला सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो नजदीक काम करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इसका कर्व्ड फेस डिस्प्ले और आसान ह्यूमन-मशीन इंटरफेस इसे कर्मचारियों के साथ बेहतर संवाद करने में मदद करता है. इससे वर्कफ्लोर पर काम करने वाले लोगों को इसे समझने और इस्तेमाल करने में आसानी होती है.

रिलायंस का निवेश और भारत की प्रगति

सूत्रों के अनुसार, Reliance Jio ने Addverb Technologies में करीब 54 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश के जरिए हासिल की है. इस निवेश से कंपनी को आर्थिक और तकनीकी मजबूती मिली है. यह कदम दिखाता है कि भारत का निजी क्षेत्र भी एआई और रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से रुचि ले रहा है. कंपनी का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना और वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रक्षा क्षेत्र में खतरनाक कामों को कम करना है.

भारत के एआई और रोबोटिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा

AI Impact Summit में ELIXIS-W की प्रस्तुति यह संकेत देती है कि भारत अब एडवांस रोबोटिक्स इनोवेशन में मजबूत स्थिति बना रहा है. भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार और घरेलू निवेश से समर्थित यह रोबोट दिखाता है कि देश में ऑटोमेशन अब सिर्फ विचार नहीं, बल्कि हकीकत बनता जा रहा है. यह भारत के एआई और रोबोटिक्स इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है.