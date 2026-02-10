Advertisement
सावधान! बिना नंबर जाने आपके फोन को हाईजैक कर रहे हैं स्कैमर्स, भारत में SMS ब्लास्टर गैंग का आतंक

सावधान! बिना नंबर जाने आपके फोन को 'हाईजैक' कर रहे हैं स्कैमर्स, भारत में 'SMS ब्लास्टर' गैंग का आतंक

SMS Blaster Fraud: देश में Fake BTS (SMS Blaster) स्कैमर्स की गैंग सक्रिय है. ये स्कैमर्स एक पोर्टेबल मशीन के जरिए आपके फोन का नेटवर्क हाईजैक कर लेते हैं. इसके बाद बिना आपका नंबर जाने आपके फोन पर सीधे फेक बैंक अलर्ट और रिवॉर्ड मैसेज भेजे जाते हैं. अगर आपका फोन अचानक 5जी से 2G पर स्विच हो जाए, तो समझ लें आसपास स्कैमर्स की यह गैंग मौजूद हैं. ऐसे समय में सही जानकारी ही आपका बचाव होती हैं. 

Santosh Mishra|Feb 10, 2026, 06:49 AM IST
सावधान! बिना नंबर जाने आपके फोन को 'हाईजैक' कर रहे हैं स्कैमर्स, भारत में 'SMS ब्लास्टर' गैंग का आतंक

SMS Blaster Fraud: दिनों दिन साइबर फ्रॉड के तरीके और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे है. पहले जहां स्कैमर्स लिंक भेजकर या कॉल करके आपके साथ फ्रॉड करते थे, तो वहीं अब वो सीधे आपके मोबाइल नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं. इस नए तरह के स्कैम में फर्जी मोबाइल टावर की मदद से लोगों को अपने जाल में फंसा लिया जाता है और यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसका फोन असली नेटवर्क से कट चुका है. इसे 'SMS Blaster' या 'Fake BTS' फ्रॉड कहते हैं. इस नए फ्रॉड ने इस वक्त देश की सिक्योरिटी एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है. 

क्या है फर्जी मोबाइल टावर का खेल?
दरअसल मोबाइल फोन हमेशा उसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जहां सिग्नल सबसे ज्यादा मजबूत होता है. आपके फोन के किसी लूप का फायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं. वे छोटे पोर्टेबल डिवाइस से फर्जी मोबाइल टावर बना लेते हैं. जैसे ही फोन को वहां ज्यादा सिग्नल दिखता है, वह असली नेटवर्क छोड़कर उसी नकली टावर से कनेक्ट हो जाता है. एक बार आपका फोन नकली नेटवर्क पर आया, तो स्कैमर आपके फोन पर सीधे मैसेज भेज सकते हैं. इसके लिए उन्हें आपका मोबाइल नंबर जानने की भी जरूरत नहीं होती है. ये मैसेज अक्सर बैंक, बिजली विभाग या किसी बड़ी कंपनियों के नाम से आते हैं. चूंकि ये आपके फोन के सिम कार्ड प्रोटोकॉल को बायपास करते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है. 

भीड़भाड़ वाले इलाके हैं इनके निशाने पर
स्कैमर्स इस छोटे से बक्से जैसे डिवाइस को अक्सर किसी गाड़ी या बैग में रखकर रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टैंड या व्यस्त मार्केट में घूमते हैं. एक बार में हजारों लोगों के फोन इस फेक टावर की रेंज में आ जाते हैं और सबको एक साथ फर्जी लिंक वाले मैसेज भेज दिए जाते हैं. 

क्या है SMS ब्लास्ट?
इस स्कैम में एक और खतरनाक तरीके का इस्तेमाल होता है. जिसको SMS ब्लास्ट कहा जाता है. इसमें आपके फोन नंबर से बिना आपकी जानकारी के कई लोगों को फर्जी मैसेज भेजे जा सकते हैं. ये मैसेज बैंक, KYC या खाते से जुड़ी किसी चेतावनी जैसे लगते हैं, जिससे सामने वाला आसानी से इनके झांसे में आ जाता है. 

यूजर को कैसे हो सकता है नुकसान
इस तरह के स्कैम में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यूजर को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है. इससे आपके बैंक से जुड़े OTP चोरी हो सकता है, या आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स के हाथ लग सकती है. कई बार स्कैमर्स आपके नंबर से किसी दूसरों को फ्रॉड वाले मैसेज भेज कर उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं. कई मामलों में आपके बैंक खाते से पैसे भी निकल सकते हैं. 

क्यों पकड़ में नहीं आता यह स्कैम?
यह स्कैम फोन या ऐप के जरिए नहीं, बल्कि सीधे नेटवर्क स्तर पर होता है. इसलिए आम यूजर को न तो कोई सस्पीशियस ऐप दिखता है और न ही फोन में कोई सावधान करने के लिए कही जानेवाली बात आती है. यही वजह है कि यह स्कैम ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है. 

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?
इस नए खतरे से बचने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हैं. इसके लिए आप नीचे दी गई बातों पर ध्यान दे सकते हैं. 
1. अगर आपको अपने फोन में कोई मैसेज मिले जिसमें लिखा हो कि 'आपका बिजली बिल अपडेट नहीं है' या 'KYC एक्सपायर हो गया है' तो घबराएं नहीं. पहले उसको ऑफिशियल ऐप पर जाकर ही चेक करें. 
2. अगर आपका फोन 5G या 4G सपोर्ट करता है लेकिन अचानक सिग्नल 2G पर स्विच हो जाए, तो समझ लें कि आसपास कोई सस्पीशियस  इक्विपमेंट है. यह Fake BTS होता है, जो अक्सर फोन को पुराने और कम सिक्योर नेटवर्क पर ले जाता है.
3. बिना मांगे आए किसी भी OTP को किसी के साथ साझा न करें. 

सरकार ने क्या कदम उठाए?
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) और पुलिस ऐसी डिवाइस बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. ये डिवाइस अवैध हैं और इन्हें सीमा पार से तस्करी के जरिए लाया जा रहा है. इसलिए अभी सरकार के पास कोई ठोस बचाव का उपाय नहीं मिल पाया है. लेकिन ऐसे मामलों में जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव होता है. 

साइबर फ्रॉड होने पर करें यह काम
अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो तुरंत आप 1930 नंबर पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.

