ईरान ने रातोंरात बदल दिए समंदर के नियम! Hormuz में रास्ता चाहिए तो देनी होगी ये चीज, अमेरिका की उड़ी नींद

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रहे वैश्विक शिपिंग संकट को कम करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम “Hormuz Safe” रखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल जहाज Bitcoin जैसी Cryptocurrency में भुगतान करके इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से गुजर सकेंगे. यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया और Islamic Revolutionary Guard Corps से जुड़े Fars News के हवाले से सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद समुद्री व्यापार को जारी रखते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखना है.

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्यों अहम है?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है. इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई होती है. अगर इस मार्ग में रुकावट आती है, तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है. हाल के महीनों में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने इस जलमार्ग पर सख्त नियंत्रण बढ़ा दिया था. अब “Hormuz Safe” के जरिए ईरान एक नया मॉडल पेश कर रहा है, जिसमें सैन्य नाकेबंदी की बजाय Commercial Insurance Framework का इस्तेमाल किया जाएगा.

कैसे काम करेगा ‘Hormuz Safe’?

रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम के तहत ईरान गुजरने वाले जहाजों को Marine Insurance Policies और Financial Responsibility Certificates जारी करेगा. यानी जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने के लिए बीमा कवरेज लेना होगा. शुरुआती चरण में यह इंश्योरेंस गैर-सैन्य जोखिमों को कवर करेगा. इसमें Cargo Inspection, जहाजों की हिरासत, कानूनी जब्ती और अन्य व्यापारिक जोखिम शामिल होंगे. हालांकि सीधे हथियारों के हमलों से होने वाले नुकसान को इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से ईरान को 10 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हो सकती है.

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Bitcoin में क्यों हो रहा भुगतान?

“Hormuz Safe” की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पूरा सिस्टम Cryptocurrency और Blockchain Technology पर आधारित होगा. यानी भुगतान पूरी तरह Bitcoin जैसी डिजिटल करेंसी में किया जाएगा. Bitcoin का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि पारंपरिक Western Banking Systems और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके. Blockchain Technology एक Decentralised Network पर काम करती है, जहां लेनदेन को Cryptographic Verification के जरिए सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है. इससे भुगतान तेज और अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार Hormuz Safe की वेबसाइट पर भी यह दावा किया गया है कि प्लेटफॉर्म Shipping Companies और Cargo Owners को तेजी से Digital Insurance उपलब्ध कराएगा, जिसे Blockchain की स्पीड पर सेटल किया जाएगा.

ईरान के लिए कितना अहम है यह कदम?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ Shipping Insurance तक सीमित नहीं है. इसके जरिए ईरान वैश्विक वित्तीय सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है. पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच ईरान लंबे समय से ऐसे विकल्प तलाश रहा है, जिनसे वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार जारी रख सके. Cryptocurrency आधारित यह मॉडल उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. साथ ही यह कदम यह भी दिखाता है कि आने वाले समय में Blockchain और Crypto Technology का इस्तेमाल केवल निवेश या ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है.

दुनिया की नजर अब Hormuz Safe पर

हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि अंतरराष्ट्रीय Shipping Companies इस प्लेटफॉर्म को कितना अपनाती हैं, लेकिन “Hormuz Safe” ने वैश्विक स्तर पर चर्चा जरूर शुरू कर दी है. अगर यह मॉडल सफल होता है, तो भविष्य में अन्य देश भी Blockchain आधारित Shipping Insurance और Crypto Payments जैसे सिस्टम अपनाने पर विचार कर सकते हैं.