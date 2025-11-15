Incognito Mode पर करते है छुपकर सर्च, जानें कितनी सेफ रहती है आपकी हिस्ट्री

Incognito Mode: आजकल हर वेब ब्राउजर में एक प्राइवेट मोड होता है, Chrome में इसे "Incognito" कहा जाता है. यह यूजर्स को एक सीक्रेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का वादा करता है. पहली नजर में यह आसान लगता है, प्राइवेट मोड ऑन करें और आपका ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज या साइट डेटा सेव नहीं करेगा. हालांकि एनालिसिस से पता चलता है कि प्राइवेट मोड केवल लिमिटेड गोपनीयता देता है और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी अभी भी आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) आपके बॉस या आपने जो वेबसाइटों विजीट की है उन्हें दिखाई दे सकती है. अगर आप प्राइवेसी के लिए इस सुविधा पर डिपेंड हैं तो यह जानना जरूरी है कि प्राइवेट ब्राउजिंग क्या करता है और क्या नहीं.

प्राइवेट ब्राउजिंग रियल में क्या करता है?

जब आप प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो ओपन करते हैं, तो आपका ब्राउजर सिर्फ आपके डिवाइस पर लोकली कुछ डेटा को संभालना बंद कर देता है. यह विजिट किए गए URL को ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर करना बंद कर देता है. इसमें उस दौरान बनाई गई कुकीज और साइट डेटा प्राइवेट विंडो बंद करते ही डिलीट हो जाती है. यह फॉर्म एंट्री, लॉगिन डेटा और लोकल ऑटोफिल डेटा को सेशन के लिए बरकरार रखने से रोकता है. प्राइवेट ब्राउजिंग सिर्फ लोकल, शेयर्ड डिवाइस पर निशान साफ करने के लिए यूजफुल है. जैसे कि किसी पब्लिक कंप्यूटर का यूज करते समय.

प्राइवेट ब्राउजिंग क्या नहीं करता है

प्राइवेट शब्द के बाद भी प्राइवेट ब्राउजिंग आपको ऑनलाइन बिना पहचान वाला नहीं बनाती है. इसकी कुछ लिमिटेशन भी है.

1. आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जैसे- आपके काम या स्कूल में अभी भी यह ट्रैक कर सकता है कि आप किन साइटों पर जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रैफिक उनके नेटवर्क से गुजरता है.

2. आपने जिन वेबसाइटों और एड्स पर विजीट किया है अभी भी ट्रैकिंग टूल या आपके लॉगिन स्टेटस का यूज करके आपकी एक्टिविटी को आपकी पहचान से जोड़ सकते हैं.

3. आपका IP एड्रेस जो आपके डिवाइस का नेटवर्क प्लेस बताता है तब तक विजिबल रहता है जब तक कि आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) जैसे टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

4. प्राइवेट मोड आपको मैलवेयर, की-लॉगर, फिशिंग या दूसरे ऑनलाइन अटैक से सुरक्षित नहीं करता है.

प्राइवेट मोड कैसे एक्टिव करें?

अलग-अलग ब्राउजरों में प्राइवेट सेशन खोलने का तरीका भी अलग होता है. जैसे-

- Google Chrome में तीन-डॉट मेनू > New Incognito Window पर जाएं.

- Apple Safari (Mac) में मेनू बार में File> New Private Window पर जाएं.

