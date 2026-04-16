Advertisement
trendingNow13180503
Hindi NewsटेकChatGPT से क्या-क्या पूछते हैं भारतीय? OpenAI की रिपोर्ट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा

ChatGPT से क्या-क्या पूछते हैं भारतीय? OpenAI की रिपोर्ट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा

OpenAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के टॉप-5 सबसे उन्नत AI बाजारों में शामिल हो गया है, जहां कोडिंग और डेटा एनालिसिस में भारतीय यूजर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'एलीट' कैटेगरी में हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत अब दुनिया के सबसे एडवांस AI इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल हो गया है.
भारत अब दुनिया के सबसे एडवांस AI इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल हो गया है.

नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया के सबसे एडवांस AI इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल हो गया है. OpenAI की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय यूजर्स AI का इस्तेमाल जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बड़े स्तर पर कर रहे हैं. खासकर ChatGPT जैसे टूल्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारत टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है.

तेजी से बढ़ रहा AI इकोसिस्टम

भारत में AI का इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, Codex जैसे AI कोडिंग टूल के यूजर्स में सिर्फ दो हफ्तों में चार गुना तक बढ़ोतरी देखी गई. इसके अलावा, कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में भी भारत का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत है. यह दिखाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार काफी तेज है.

बड़े शहरों तक सीमित है AI का दायरा

हालांकि, इस ग्रोथ के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई है. भारत में AI का इस्तेमाल अभी भी कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश के टॉप 10 शहर ही करीब 50% AI यूजर्स को कवर करते हैं, जबकि ये शहर कुल आबादी का 10% से भी कम हिस्सा हैं. Delhi NCR AI उपयोग के मामले में सबसे आगे है, जबकि Bengaluru, Hyderabad और Chennai भी प्रमुख हब के रूप में उभर रहे हैं. इसका मतलब है कि छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र अभी AI के मामले में पीछे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अलग-अलग राज्यों में अलग ट्रेंड

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत के अलग-अलग राज्यों में AI का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से हो रहा है. पूर्वी राज्यों जैसे असम, ओडिशा, मणिपुर और त्रिपुरा में लोग AI का इस्तेमाल ज्यादा पढ़ाई और सीखने के लिए कर रहे हैं. वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में हेल्थ और वेलनेस से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं. इसका मतलब है कि जहां शिक्षा के संसाधन कम हैं, वहां AI पढ़ाई में मदद कर रहा है, और जहां मेडिकल सुविधा सीमित है, वहां लोग हेल्थ जानकारी के लिए AI का सहारा ले रहे हैं.

AI अपनाने में क्यों है इतना फर्क

रिपोर्ट बताती है कि बड़े शहरों और छोटे शहरों के बीच AI इस्तेमाल में काफी बड़ा अंतर है. उदाहरण के तौर पर, डेटा एनालिसिस का उपयोग बड़े शहरों में छोटे शहरों के मुकाबले 30 गुना तक ज्यादा है. इसी तरह कोडिंग में 4 गुना और डेवलपर टूल्स में 9 गुना तक का अंतर देखा गया है.

आगे क्या है सबसे बड़ी चुनौती

Oliver Jay के अनुसार, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि AI के फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएं. इसके लिए तीन चीजें बेहद जरूरी हैं—भाषाओं में उपलब्धता, सस्ती कीमत और बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर.

भारत के पास बड़ा मौका

भारत की युवा आबादी और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने की क्षमता उसे इस रेस में आगे रखती है. अगर AI को ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए और इसकी पहुंच छोटे शहरों तक बढ़ाई जाए, तो भारत इस क्षेत्र में और भी बड़ा लीडर बन सकता है. यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि AI सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे हर वर्ग तक पहुंचाना ही असली सफलता होगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

openaiChatGPTChatGPT usage India

Trending news

महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
33% women reservation
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
Iran Exhibition Delhi
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
Andhra Pradesh accident
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
33% women reservation
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
women reservation bill live
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
Women Reservation Bill
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
weather update
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
DNA
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
DNA
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल