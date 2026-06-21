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Jio Call Agent Explained: जियो का AI कॉल एजेंट कैसे करेगा काम और क्या ये आपकी बातें भी रिकॉर्ड करेगा?

Jio Call Agent Explained: रिलायंस जियो का नया AI Jio Call Agent टेक सेक्टर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. जियो का दावा है कि यह फीचर कॉल के दौरान समरी बनाने, मीटिंग शेड्यूल, कॉल समरी बनाने से लेकर खाना ऑर्डर जैसे काम कर सकेगा. लेकिन इसके साथ प्राइवेसी और कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:11 PM IST
Jio Call Agent Explained: जियो का AI कॉल एजेंट कैसे करेगा काम और क्या ये आपकी बातें भी रिकॉर्ड करेगा?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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