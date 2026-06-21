Jio Call Agent Explained: टेक जगत में AI की रेस बढ़ती ही जा रही है. भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने इस रेस में एंट्री करते हुए कई AI फीचर्स का ऐलान किया है. इनमें से जिस फीचर ने सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है जियो कॉल एजेंट. यह एआई टूल सीधे जियो नेटवर्क पर काम करेगा. इसकी सहायता से आप कॉल के दौरान ही मीटिंग शेड्यूल, कॉल समरी बनाने से लेकर खाना ऑर्डर और कैब बुकिंग जैसे काम आसानी से कर सकेंगे.
जियो के इस नए फीचर्स को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होगा, ऐसा कंपनी दावा करती है. फोन कॉल के दौरान आपको सिर्फ Hey Jio बोलना होगा और यह एक्टिवेट हो जाएगा. यूजर की परमिशन मिलने के बाद यह कॉल का हिस्सा बन जाएगा और नीचे दिए गए काम खुद ही संभालेगा.
यह आपकी बातचीत को लाइव टेक्स्ट में बदल देगा, वो भी कई भारतीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ.
ग्रुप कॉल के दौरान यह आसानी से पहचान लेगा कि कौन सा व्यक्ति कब बोल रहा है.
अगर आप परमिशन देंगे, तो यह कॉल खत्म होने के बाद पूरी बातचीत का एक शॉर्ट समरी और जरूरी काम की लिस्ट तैयार कर देगा.
इसके साथ ही फोन पर बात करते-करते ही आप इसके जरिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं या कैब बुकिंग कर सकते हैं.
लॉन्चिंग के बाद यह फीचर सभी जियो यूजर्स के लिए होगा. माना जा रहा है कि कंपनी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज या पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेगी.
जियो के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कई लोगों का दावा है कि इससे प्राइवेसी का खतरा होगा, हालांकि यह दावा पूरी तरह सही नहीं है. कंपनी के अनुसार जियो कॉल एजेंट आपकी परमिश के बिना न तो कोई बातचीत सुनेगा और न ही समरी बनाएगा. जब आप Hey Jio बोलेंगे, तभी यह ऑन होगा, जिससे कॉल पर मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी.
कंपनी ने यह तो कन्फर्म किया है कि यह बातचीत को लिखेगा और समरी बनाएगा, लेकिन क्या यह आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को हमेशा के लिए सेव रखेगा? इस पर अभी पूरी तरह स्थिति साफ नहीं है.
आमतौर पर AI बिना ऑडियो सेव किए भी रियल-टाइम में टेक्स्ट जेनरेट कर सकता है. लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि AI मॉडल को बेहतर बनाने के लिए डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है.