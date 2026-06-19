What is Jio TeleFrame: देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी सालाना बैठक AGM में कई नए AI प्रोडक्ट्स का एलान किया है, जिनमें सबसे खास है Jio TeleFrame. कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लेकर दावा की है कि यह डिवाइस आपके घर के सभी AI एजेंट्स का मेन हब बनेगा, जो हर दिन के कामों को आसान बनाएगा. आखिर क्या है Jio TeleFrame और यह आपकी कैसे मदद करेगा?
Jio TeleFrame एक वॉयस-फर्स्ट यानी आवाज से चलने वाला AI सिस्टम है. यह आपके घर में एक ऐसे मैनेजर की तरह काम करेगा जो अलग-अलग AI एजेंट्स जैसे- शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, कनेक्टेड होम और गेस्ट मैनेजमेंट को एक ही जगह से कंट्रोल करेगा. इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बार-बार अलग अलग ऐप्स खोलने या मेन्यू सर्च करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं होगी. यह डिवाइस बिना किसी ऐप के, सिर्फ आपकी आवाज और परमिशन से काम करेगा. साथ ही, यह सभी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. हालांकि अभी इसकी कीमत सामने नहीं आई है.
जियो के अनुसार, TeleFrame घर के सदस्यों के रूटीन, उनकी पसंद और माहौल को अपने आप ही समझ लेता है. कंपनी ने एक डेमो में यह दिखाया भी कि कैसे यह डिवाइस परिवार को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की याद दिलाता है और साथ ही बारिश की संभावना होने पर छाता ले जाने की सलाह भी देता है.
त्योहारों या पार्टी के दौरान, इसका गेस्ट एजेंट आपकी पुरानी पसंद के हिसाब से डिश भी सजेस्ट कर सकता है साथ ही महीने के राशन की लिस्ट भी ये डिवाइस तैयार कर सकता है, मार्केट में सामान का ऑर्डर दे सकता है और डिलीवरी का स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है. वहीं, इसका एंटरटेनमेंट एजेंट JioHotstar ओपन करने से लेकर घर की लाइट्स और वॉल्यूम तक को भी कंट्रोल कर सकता है.
इसके साथ ही एंटरटेनमेंट को मजेदार बनाने के लिए जियो ने Multi-Frame Viewing का भी ऐलान किया है. इससे यूजर्स JioHotstar पर एक साथ 4 अलग-अलग शोज या लाइव स्ट्रीम का मजा ले सकेंगे. जैसे आप एक ही स्क्रीन पर मैच, टीवी शो और दो न्यूज चैनल्स एक साथ चला सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी विंडो की ऑडियो पर स्विच कर सकते हैं.
घर के इंटरनेट एक्सपीरियंस को बदलने के लिए कंपनी अपने नेक्स्ट-जनरेशन Jio AirFiber के जरिए Jio Home सर्विस भी ला रही है. जियो होम सर्विस में यूजर्स को 5 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड और 1 Gbps की अपलोड स्पीड मिलेगी. सिर्फ इतना ही नहीं हाई-स्पीड इंटरनेट की सहायता से परिवार के कई लोग एक साथ बिना किसी रुकावट के गेमिंग, हाई-क्वालिटी वीडियो कॉलिंग और हैवी स्ट्रीमिंग का मजा ले सकेंगे.