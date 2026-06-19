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Jio ने लॉन्च किया नया AI डिवाइस, बारिश में छाता ले जाने से डॉक्टर अपॉइंटमेंट की दिलाइएगा याद, खुद खरीदेगा सामान

Jio TeleFrame AI Hub: Reliance Jio ने AI की दुनिया में कदम रखते हुए Jio TeleFrame डिवाइस लॉन्च कर दिया है. यह वॉयस-कंट्रोल सिस्टम बिना किसी ऐप के डॉक्टर अपॉइंटमेंट याद दिलाने से लेकर खुद राशन ऑर्डर करने जैसे काम संभालेगा. इसके साथ ही कंपनी ने JioHotstar पर मल्टी-फ्रेम व्यूइंग और अल्ट्रा-फास्ट जियो होम सर्विस का भी ऐलान किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:23 PM IST
Jio ने लॉन्च किया नया AI डिवाइस, बारिश में छाता ले जाने से डॉक्टर अपॉइंटमेंट की दिलाइएगा याद, खुद खरीदेगा सामान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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