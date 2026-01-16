क्या है Merge Labs? सैम ऑल्टमैन का वो 'सीक्रेट' मिशन, जिसमें पैसा लगाकर OpenAI ने एलन मस्क को ललकारा!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बाद अब मनुष्य के दिमाग और मशीन को जोड़ने की तकनीक पर काम तेज होता दिख रहा है. एलन मस्क के न्यूरालिंक को टक्कर देने के लिए अब OpenAI और सैम अल्टमैन एक साथ आ गए हैं. ओपनएआई ने ऐलान किया है कि वह सैम अल्टमैन के ब्रेन–कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करने वाले स्टार्टअप कंपनी मर्ज लैब्स में निवेश कर रही है. अभी इस निवेश की रकम सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह मर्ज लैब्स के साथ मिलकर एक बड़े और भविष्य से जुड़े विचार को आम जनता के लिए उपयोगी प्रोडक्ट में बदलना चाहती है. कंपनी का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ नई तकनीक बनाना नहीं, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट तैयार करना है जो आने वाले समय में लोगों की जिंदगी को सच में बदल सकें.

क्या है मर्ज लैब्स?

मर्ज लैब्स खुद को सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक रिसर्च लैब बताती है. इस कंपनी का सपना इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बीच एक ब्रिज बनाने का है, जिससे कंपनी AI और इंसान की सोच को एक साथ जोड़कर मानव क्षमता को और बेहतर करना है. आसान शब्दों में कहें तो यह तकनीक इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर और एआई से जोड़ने की एक कोशिश है. इस स्टार्टअप को कई बड़े लोगों का समर्थन मिला हुआ है. इसके सह-संस्थापकों में मिखाइल शापिरो, टायसन अफलालो और समनर नॉर्मन का नाम शामिल हैं. इसके साथ कंपनी को Entrepreneur एलेक्स ब्लानिया, सैंड्रो हर्बिग और सैम अल्टमैन का भी साथ मिला है. ऐसे में ओपनएआई का मानना है कि मर्ज लैब्स के पास इंसान के दिमाग और मशीन को एक साथ जोड़ने को लेकर बिल्कुल नया नजरिया है.

क्या करना चाहती है मर्ज लैब्स?

मर्ज लैब्स का कहना है कि वह ट्रेडिशनल ब्रेन चिप से अलग रास्ता अपनाना चाहती है. जहां दूसरी कंपनियां दिमाग में चिप लगाने के लिए सर्जरी का सहारा लेती हैं, वहीं मर्ज लैब्स बिना ऑपरेशन वाली तकनीकों पर काम कर रही है. कंपनी अल्ट्रासाउंड और अणुओं जैसी विधियों से न्यूरॉन्स को जोड़ने की दिशा में रिसर्च कर रही है. इससे कंपनी का मानना है कि दिमाग के साथ तेज और सुरक्षित संपर्क बनाया जा सकता है. कंपनी का मानना है कि कोई भी तकनीक तभी सफल हो सकती है, जब लोग उसको अपने आप बिना किसी डर के अपना सके. इसलिए कंपनी सकसे पहले इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए करेगी, जो किसी चोट या बीमारी की वजह से अपनी शारीरिक क्षमताएं खो चुके हैं. आगे चलकर यही तकनीक आम लोगों के काम करने, सीखने और सोचने की क्षमता को भी बेहतर बना सकती है.

मस्क बनाम अल्टमैन की रेस?

इस तकनीक की वजह से एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच एक बड़ी टक्कर हो सकती है. क्योंकि एलन मस्क की कंपनी भी न्यूरालिंक ब्रेन–कंप्यूटर इंटरफेस जैसे प्रोडक्ट पर काम कर रही है. अब मर्ज लैब्स के इस कदम के बाद इंसान के दिमाग से जुड़ी तकनीक को लेकर होड़ और तेज होने की संभावना है. जहां एलन मस्क की कंपनी दिमाग में चिप लगाने पर काम कर रही हैं, वहीं मर्ज लैब्स बिना ऑपरेशन वाले रास्ते को अपनाना चाहती है. दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है. मर्ज लैब्स का कहना है कि यह सफर आसान नहीं होने वाला है और इसके नतीजे आने में अभी काफी समय लग सकता है. अभी इसके लिए कई सालों की रिसर्च लगने वाला है. कंपनी यह भी साफ कहना है कि हम लोगों की सुरक्षा, प्राइवेसी और समाज के हित को ऊपर रखने वाले हैं. इन सब बातों को देखते हुए यह तो साफ हो गया है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहने वाली है. अब इसका इस्तेमाल इंसानी दिमाग के और करीब पहुंचने जा रहा है.

