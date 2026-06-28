/भयंकर गर्मी में मिलेगी तुरंत राहत! चीन ने तैयार की नई टेक्नोलॉजी, जो घर को बनाएगी शिमला; जानिए क्या है मिस्ट कूलिंग सिस्टम

What is Mist Cooling System: बढ़ती गर्मी और महंगे बिजली बिल से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सोशल मीडिया पर एक नई चाइनीज आउटडोर कूलिंग टेक्नोलॉजी वायरल हो रही है. जो खुले आसमान के नीचे भी पहाड़ों जैसी ठंडक देता है. आइए जानते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी..
Water Spray Cooling System: जून-जुलाई की इस भयंकर गर्मी में अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो आपके तपते हुए घर या बालकनी को सीधे शिमला बना देगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? जवाब होगा शायद नहीं! लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में इन दिनों एक ऐसी ही अनोखी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है. भारी-भरकम बिजली बिल वाले AC और उमस बढ़ाने वाले कूलर की जगह नया मिस्ट कूलिंग सिस्टम लोगों के लिए राहत बन रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये मिस्ट कूलिंग सिस्टम, जो भयंकर गर्मी को भी पल भर में दूर भगा सकता है.
इंटरनेट पर मौजूद एक वीडियो के अनुसार, यह सिस्टम ऑन होते ही आस-पास के टेंपरेचर को 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, और अगर हवा और नमी का तालमेल सही हो, तो यह10 से 15 डिग्री तक की भी कमी हो कर सकता है.
यह सिस्टम दिखने में वॉटर स्प्रिंकलर यानी फव्वारे जैसा लगता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अलग है. इसमें हाई-प्रेशर पंप और खास तरह के नोजल का प्रयोग किया जाता है. इनसे पानी की इतनी बारीक बूंदें निकलती हैं कि वे जमीन पर गिरने या किसी सतह को गीला करने से पहले ही हवा में भाप बन जाती हैं. जब यह पानी हवा में भाप बनता है, तो वह आस-पास की गर्मी को सोख लेता है, जिससे हवा तुरंत ठंडी हो जाती है.
Chinese residential communities feature dedicated mist cooling systems.
Summer activation cuts outdoor heat by 3–6°C for comfy outdoor spaces. pic.twitter.com/NuPrxSE0t9
इस मिस्ट सिस्टम की खास बात यह है कि आपके गार्डन, बालकनी या रेस्टोरेंट की कुर्सियों को बिल्कुल भी गीला नहीं करती है. न ही वहां बैठे लोग भीगते हैं. इसके अलावा-
लो-पावर कंजम्पशन
इसमें एयर कंडीशनर यानी AC की तरह भारी कंप्रेसर या खतरनाक गैस की जरूरत नहीं होती है. यह सिर्फ पानी के प्रेशर पर काम करता है, जिससे बिजली की भारी बचत होती है.
इको-फ्रेंडली
इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है.
घरों और बिजनेस के लिए इसके कई फायदे हैं. तेज ठंडी हवा देने के साथ-साथ यह सिस्टम हवा में उड़ने वाले कीड़े-मकोड़ों और मच्छरों को भी दूर भगता है. इसके साथ ही, गार्डन या नर्सरी के पौधों को इससे हल्की नमी भी मिलती रहती है. यह सिस्टम फिक्स्ड और पोर्टेबल दोनों मॉडल उपलब्ध हैं.
भारत के कई राज्यों में गर्मियां बहुत लंबी और जानलेवा होती हैं. ऐसे में यह मिस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी भारतीय घरों के गार्डन, बालकनी और आउटडोर रेस्टोरेंट्स के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है.