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भयंकर गर्मी में मिलेगी तुरंत राहत! चीन ने तैयार की नई टेक्नोलॉजी, जो घर को बनाएगी शिमला; जानिए क्या है मिस्ट कूलिंग सिस्टम

What is Mist Cooling System: बढ़ती गर्मी और महंगे बिजली बिल से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सोशल मीडिया पर एक नई चाइनीज आउटडोर कूलिंग टेक्नोलॉजी वायरल हो रही है. जो खुले आसमान के नीचे भी पहाड़ों जैसी ठंडक देता है. आइए जानते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी..

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:13 PM IST
भयंकर गर्मी में मिलेगी तुरंत राहत! चीन ने तैयार की नई टेक्नोलॉजी, जो घर को बनाएगी शिमला; जानिए क्या है मिस्ट कूलिंग सिस्टम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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