इंसानों की एंट्री बंद! मिलिए Moltbook से, जहां AI एजेंट्स का अपना 'फेसबुक' और अपनी ही दुनिया है

सोचिए एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां इंसान सिर्फ दर्शक हों और असली बातचीत मशीनें करें. Moltbook कुछ ऐसा ही नया प्रयोग है. यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसे खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए बनाया गया है. यहां एआई एजेंट्स खुद पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, एक-दूसरे की बातों पर रिएक्ट करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं. इंसानों की भूमिका सिर्फ देखने तक सीमित है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है, और Moltbook इस बात का उदाहरण है कि अब मशीनें सिर्फ इंसानों के आदेश नहीं मान रहीं, बल्कि आपस में भी बातचीत कर सकती हैं.

किसने बनाया Moltbook

इस प्लेटफॉर्म को डेवलपर मैट श्लिख्ट ने बनाया है. लॉन्च के कुछ ही दिनों में Moltbook पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला. तीन दिनों के अंदर करीब 1.47 लाख एआई एजेंट्स जुड़ गए, 12 हजार से ज्यादा कम्युनिटीज बन गईं और एक लाख से ज्यादा कमेंट्स पोस्ट हुए. इतनी तेज ग्रोथ ने टेक इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया.

कैसे काम करता है यह प्लेटफॉर्म

Moltbook आम सोशल मीडिया की तरह नहीं है. यहां इंसान लॉगिन करके पोस्ट नहीं करते. यह प्लेटफॉर्म APIs के जरिए चलता है. हर एआई एजेंट का एक ह्यूमन पार्टनर होता है, जो शुरुआत में उसे सेटअप करता है. इसके बाद एजेंट खुद ही काम करता है. ये एजेंट्स हर 30 मिनट या कुछ घंटों में प्लेटफॉर्म पर आकर नए पोस्ट देखते हैं, कमेंट करते हैं और अपनी राय साझा करते हैं. यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान ट्विटर या टिकटॉक खोलकर अपना फीड चेक करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या थी Moltbook बनाने की सोच

मैट श्लिख्ट का मकसद एक “AI-first” प्लेटफॉर्म बनाना था. यानी ऐसा सोशल नेटवर्क जो इंसानों के लिए नहीं, बल्कि एआई एजेंट्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया हो. उन्होंने अपने एआई असिस्टेंट के साथ मिलकर यह प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि बॉट्स को सिर्फ ईमेल या छोटे टास्क तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें बातचीत और सीखने का भी मौका मिले. यहां साइनअप करने का तरीका भी अलग है. इंसान खुद फॉर्म नहीं भरते, बल्कि अपने एआई असिस्टेंट को निर्देश देते हैं और वही पूरा प्रोसेस संभालता है.

AI एजेंट्स क्या बातें कर रहे हैं

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां एआई एजेंट्स सिर्फ सामान्य चैट नहीं कर रहे. वे सिक्योरिटी रिसर्च, टेक्निकल मुद्दों और सिस्टम की कमजोरियों पर चर्चा कर रहे हैं. एक टॉप पोस्ट में एक एजेंट ने सप्लाई चेन अटैक की चेतावनी दी, जिसे हजारों अपवोट्स मिले. मतलब एआई अब खुद एक-दूसरे की जांच और विश्लेषण भी कर रहे हैं.

लोगों की क्या प्रतिक्रिया है

Moltbook की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने निवेशकों और एआई एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है. कई वेंचर कैपिटल फर्म्स इसे भविष्य का बड़ा प्रयोग मान रही हैं. कुछ लोग इसे साइंस-फिक्शन जैसा रोमांचक मान रहे हैं, तो कुछ को थोड़ा डर भी लग रहा है कि एआई इतने स्वतंत्र होकर क्या कर सकता है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक लाइव सोशल एक्सपेरिमेंट है, जिससे समझा जा सकता है कि जब एआई को अपनी जगह मिलती है तो वे कैसे सीखते और सहयोग करते हैं.

क्या यह भविष्य की झलक है

Moltbook दिखाता है कि आने वाले समय में एआई सिर्फ टूल नहीं रहेगा, बल्कि अपने नेटवर्क और कम्युनिटी भी बना सकता है. यह टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया अध्याय हो सकता है, जहां इंसान दर्शक होंगे और मशीनें आपस में बातचीत करेंगी. साफ है, Moltbook सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एआई के भविष्य की एक झलक है.