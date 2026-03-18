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Hindi NewsटेकNvidia DLSS 5 Explained: आखिर क्यों इसे गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा Game-Changer कहा जा रहा है? जानिए इसके बारे में सबकुछ

Nvidia DLSS 5 Explained: आखिर क्यों इसे गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा 'Game-Changer' कहा जा रहा है? जानिए इसके बारे में सबकुछ

DLSS 5 का सबसे बड़ा बदलाव है “Neural Rendering” यानी AI के जरिए ग्राफिक्स बनाना. पहले गेम इंजन खुद लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन की गणना करता था, जो काफी भारी प्रोसेस होता है. अब DLSS 5 में गेम सिर्फ बेसिक डेटा जैसे सीन का ढांचा, रंग और मूवमेंट जानकारी GPU को भेजता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:47 AM IST
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Nvidia DLSS 5 Explained: आखिर क्यों इसे गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा 'Game-Changer' कहा जा रहा है? जानिए इसके बारे में सबकुछ

Nvidia ने 16 मार्च 2026 को अपने GTC इवेंट में DLSS 5 (Deep Learning Super Sampling 5) लॉन्च किया. यह एक नई टेक्नोलॉजी है जो PC गेम्स में ग्राफिक्स बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है. पहले DLSS का फोकस गेम की स्पीड (frame rate) बढ़ाने या रिजॉल्यूशन सुधारने पर था, लेकिन DLSS 5 इससे एक कदम आगे जाता है. अब यह AI की मदद से गेम के अंदर लाइटिंग, शैडो और मटेरियल को रियल टाइम में खुद जनरेट करता है. यानी गेम के हर फ्रेम में क्या दिखेगा, यह तय करने में AI बड़ी भूमिका निभाता है.

DLSS 5 कैसे काम करता है?
DLSS 5 का सबसे बड़ा बदलाव है “Neural Rendering” यानी AI के जरिए ग्राफिक्स बनाना. पहले गेम इंजन खुद लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन की गणना करता था, जो काफी भारी प्रोसेस होता है. अब DLSS 5 में गेम सिर्फ बेसिक डेटा जैसे सीन का ढांचा, रंग और मूवमेंट जानकारी GPU को भेजता है. इसके बाद RTX GPU के अंदर मौजूद Tensor Cores AI मॉडल को चलाते हैं, जो तय करता है कि लाइट किस तरह ऑब्जेक्ट्स पर पड़ेगी. AI अलग-अलग चीजों को पहचान भी सकता है- जैसे स्किन, बाल, पानी, धातु या कपड़ा. फिर उसी हिसाब से वह रिफ्लेक्शन, शैडो और लाइटिंग इफेक्ट्स बनाता है. इससे गेम ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है, लेकिन परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता.

DLSS 4.5 से कितना अलग है DLSS 5?
DLSS 4.5 और DLSS 5 दोनों अलग-अलग काम करते हैं. DLSS 4.5 का मुख्य काम था गेम को स्मूद बनाना. इसमें AI के जरिए एक्स्ट्रा फ्रेम्स बनाए जाते थे, जिससे गेम ज्यादा स्मूद चलता है. वहीं DLSS 5 का फोकस फ्रेम की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हर फ्रेम की क्वालिटी सुधारने पर है. यह हर फ्रेम के अंदर लाइटिंग और डिटेल्स को AI से बेहतर बनाता है. सीधे शब्दों में कहें तो DLSS 4.5 गेम को स्मूद बनाता है, जबकि DLSS 5 गेम को ज्यादा खूबसूरत और रियल बनाता है.

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गेमर्स और डेवलपर्स के लिए क्यों है बड़ा बदलाव?
DLSS 5 को गेम-चेंजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह पारंपरिक ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को बदल सकता है. अभी तक रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए Ray Tracing जैसी भारी तकनीक का इस्तेमाल होता था, जो बहुत ज्यादा GPU पावर लेती है. लेकिन DLSS 5 में AI यह काम आसान तरीके से करता है. इससे गेम में स्किन की ट्रांसपेरेंसी, पानी या मेटल पर रिफ्लेक्शन, और कपड़ों पर लाइट का असर ज्यादा असली जैसा दिखता है. इसका मतलब है कि अब गेम्स का विजुअल क्वालिटी फिल्मों के करीब पहुंच सकती है, वो भी रियल टाइम में.

किन गेम्स और GPU में मिलेगा सपोर्ट?
DLSS 5 GeForce RTX GPU पर काम करेगा और 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है. यह Streamline फ्रेमवर्क के जरिए गेम इंजनों में जोड़ा जाएगा, जिससे डेवलपर्स इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. कई बड़े गेम स्टूडियो और पब्लिशर्स ने इसे अपनाने की पुष्टि भी की है. आने वाले समय में Starfield, Hogwarts Legacy और Resident Evil Requiem जैसे गेम्स में इसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है.

क्या यह गेमिंग का भविष्य है?
DLSS 5 दिखाता है कि गेमिंग इंडस्ट्री अब AI-ड्रिवन ग्राफिक्स की ओर बढ़ रही है. जहां पहले हर चीज को गणना करके बनाया जाता था, अब AI उसे समझकर और बेहतर तरीके से बना सकता है. अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है, तो आने वाले सालों में गेमिंग का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है- जहां ग्राफिक्स ज्यादा रियल, स्मूद और सिनेमैटिक होंगे.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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