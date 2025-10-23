Explained: Google Chrome का 'जानी दुश्मन' Atlas आखिर है क्या? कैसे करेगा AI सर्च? सबकुछ जानिए यहां

OpenAI ने हाल ही में ChatGPT Atlas नाम का नया AI-पावर्ड वेब ब्राउजर लॉन्च किया है. यह सिर्फ एक ब्राउजर नहीं बल्कि एक ऐसा “सुपर असिस्टेंट” है जो इंटरनेट पर यूजर्स के हर काम को समझकर उसे आसान बनाता है. कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) ने इसे “वेब इस्तेमाल करने के तरीके को दोबारा सोचने का मौका” बताया है. Atlas के लॉन्च के साथ OpenAI ने Google Chrome जैसी बड़ी कंपनियों को सीधी चुनौती दी है. यह ब्राउजर ChatGPT को अपने कोर में रखता है, यानी यहां AI किसी एक्सटेंशन या प्लगइन की तरह नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का अहम हिस्सा है.

ChatGPT Atlas क्या है?

OpenAI के अनुसार, ChatGPT Atlas ऐसा ब्राउजर है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी से बना है. जहां बाकी ब्राउजरों में AI एक ऐड-ऑन की तरह होता है, वहीं Atlas में ChatGPT हर जगह मौजूद है — सर्च, नेविगेशन और प्रोडक्टिविटी सबमें. यह फिलहाल macOS यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ है — Free, Plus, Pro और Go सब्सक्रिप्शन प्लान में. Business यूजर्स के लिए यह beta version में उपलब्ध है, जबकि Windows, iOS और Android वर्जन जल्द आने वाले हैं.

Atlas की खास खूबियां (Core Features and Capabilities)

1. इन-बिल्ट AI असिस्टेंट

Atlas में ChatGPT हर वेबसाइट के साथ चलता है. आप किसी भी पेज पर साइडबार खोलकर ChatGPT से मदद ले सकते हैं — पेज का कंटेंट देखकर यह तुरंत कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सुझाव देता है. यानी अब कॉपी-पेस्ट या टैब बदलने की जरूरत नहीं.

2. स्मार्ट मेमोरी सिस्टम

Atlas में ChatGPT की मेमोरी यूजर्स की पिछली बातचीत और ब्राउजिंग हिस्ट्री को याद रखती है. “Browser Memories” फीचर से ChatGPT यह भी याद रख सकता है कि आपने कौन-सी साइट्स देखी थीं — जैसे “पिछले हफ्ते देखी गई नौकरी की लिस्टिंग.”

3. नया ‘New Tab’ अनुभव

Atlas का “New Tab” पेज पारंपरिक शॉर्टकट्स वाला नहीं है. यह एक स्मार्ट सर्च पेज है जहां आप सीधे सवाल या URL टाइप कर सकते हैं और तुरंत AI-आधारित परिणाम पा सकते हैं.

4. AI Writing Assistant

जहां भी आप कुछ टाइप करते हैं, ChatGPT वहीं इनलाइन एडिट और सुझाव देता है. यह एक राइटिंग साथी की तरह है जो आपकी टाइपिंग, ईमेल या डॉक्युमेंट्स को बेहतर बनाता है. आप कमांड्स देकर बोल सकते हैं — “कल देखे गए शूज दोबारा खोलो” या “मेरे टैब्स क्लीन करो.”

5. Agent Mode – AI अब खुद काम करेगा

Atlas में Agent Mode ऐसा फीचर है जो AI को यूजर की जगह खुद काम करने देता है. जैसे – “ग्रॉसरी स्टोर ढूंढो”, “रेसिपी की सामग्री कार्ट में जोड़ो” और “ऑर्डर प्लेस करो.” यहां तक कि ऑफिस टास्क में भी यह टीम डॉक्युमेंट्स पढ़कर रिपोर्ट तैयार कर सकता है.

Atlas में गोपनीयता और नियंत्रण फीचर्स (Privacy and Control)

OpenAI ने बताया कि Atlas में यूजर का पूरा कंट्रोल होगा कि ChatGPT क्या देखे और क्या याद रखे.

Browsing Privacy

• यूजर किसी भी पेज को क्लियर कर सकते हैं या पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री मिटा सकते हैं.

• Incognito Mode में ChatGPT लॉगआउट हो जाता है.

• Address bar में टॉगल से तय कर सकते हैं कि कौन-सी वेबसाइट ChatGPT एक्सेस करे.

Memory Management

• “Browser Memories” सिर्फ यूजर के अकाउंट तक सीमित रहती हैं.

• यूजर चाहे तो किसी भी मेमोरी को डिलीट या आर्काइव कर सकते हैं.

Training Opt-in

डिफ़ॉल्ट रूप से यूजर की ब्राउजिंग डेटा OpenAI के ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं होती. यूजर को खुद “Include web browsing” ऑप्शन ऑन करना होगा.

Parental Controls

अगर आपके ChatGPT अकाउंट में पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, तो वे Atlas में भी लागू रहेंगे.