OpenAI ने अपने कोडिंग टूल OpenAI Codex के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम Chronicle है. इसका मकसद AI के साथ काम करते समय बार-बार कॉन्टेक्स्ट समझाने की परेशानी को खत्म करना है. अक्सर जब कोई यूजर AI के साथ कोडिंग शुरू करता है, तो शुरुआत के कुछ मिनट उसे यह समझाने में लग जाते हैं कि वह क्या कर रहा था. Chronicle इसी समस्या को हल करता है. यह आपके काम को बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करता रहता है, ताकि जब आप दोबारा लौटें तो AI पहले से ही समझ सके कि आप किस पर काम कर रहे थे.

कैसे काम करता है Chronicle

Chronicle, Codex के मेमोरी सिस्टम के साथ काम करता है. जब यह फीचर ऑन होता है, तो यह आपके हाल के स्क्रीन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके एक तरह की “मेमोरी” बना लेता है. मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी या कोई pull request बनाया- तो Chronicle इन सभी चीजों को अपने आप नोट कर लेता है. अगली बार जब आप Codex खोलेंगे, तो आपको यह सब फिर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फीचर आपकी स्क्रीन पर दिख रही चीजों को समझकर सही फाइल, सोर्स और टूल्स को पहचान सकता है, जिससे आपका काम तेज और आसान हो जाता है.

स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मेमोरी सिस्टम

Chronicle macOS सिस्टम पर एक बैकग्राउंड एजेंट की तरह काम करता है. यह समय-समय पर आपकी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लेता है और उन्हें हल्के markdown फाइल्स के रूप में सेव करता है. इन स्क्रीनशॉट्स को छह घंटे के बाद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन उनसे बनी “मेमोरी” तब तक सेव रहती है जब तक यूजर खुद उसे डिलीट न करे. इसका मतलब है कि आपका काम का संदर्भ लंबे समय तक AI के पास मौजूद रह सकता है.

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कौन इस्तेमाल कर सकता है यह फीचर

अभी Chronicle सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है. यह फिलहाल एक रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया गया है और सिर्फ ChatGPT Pro सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, वो भी केवल macOS डिवाइस पर. इसके अलावा, यह फीचर काफी ज्यादा सिस्टम रिसोर्स और रेट लिमिट का इस्तेमाल करता है. क्योंकि यह लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसलिए यूजर को कभी-कभी अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है.

सुरक्षा और प्राइवेसी के खतरे

Chronicle जितना उपयोगी है, उतना ही इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं. क्योंकि यह आपकी स्क्रीन को पढ़ता है, इसलिए इसमें “prompt injection attack” का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जिसमें गलत या खतरनाक निर्देश छिपे हों, तो संभावना है कि Codex उन निर्देशों को फॉलो कर ले. यही कारण है कि OpenAI ने सलाह दी है कि मीटिंग्स या संवेदनशील जानकारी देखते समय Chronicle को pause कर देना चाहिए. इसके अलावा, इसकी मेमोरी फाइल्स बिना एन्क्रिप्शन के सेव होती हैं, यानी आपके कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्राम भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं.

क्या यह फीचर भविष्य है?

Chronicle अभी शुरुआती स्टेज में है और इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है. लेकिन इसका आइडिया बेहद सिंपल और उपयोगी है- अगर आपको हर बार AI को अपना काम समझाने में समय नहीं लगाना पड़े, तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ सकती है. आने वाले समय में ऐसे फीचर्स AI को और ज्यादा स्मार्ट और पर्सनल बना सकते हैं. हालांकि, इसके साथ सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सावधानी रखना भी उतना ही जरूरी होगा.