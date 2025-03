कहीं खाता ना हो जाए खाली! जानें, क्या है PAN Card 2.0 स्कैम, नए तरीके से जालसाज दे रहे चोट

PAN Card 2.0 Scam: आजकल डिजिटल पेमेंट करना आम बात हो गई है. किसी को भी UPI से मिनटों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. राशन की दुकान से सामान लेना हो या फिर सब्जी लेनी हो UPI का इस्तेमाल लगभग सभी जगह हो रहा है. दूसरी ओर साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. स्कैमर्स लोगों को चपत लगाने के नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. अब एक नए स्कैम ने दस्तक दे दी है.

क्या है PAN Card 2.0 स्कैम

ये स्कैम PAN Card 2.0 है जिससे अलर्ट रहने को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ( NPCI) ने कहा है. NPCI की ओर से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसको लेकर जानकारी शेयर की गई.

Not every ‘upgrade’ is a step up - some can drain your finances. Share this with your friends so they can say #MainMoorkhNahiHoon.@timesofindia | @NPCI_NPCI | @dilipasbe #UPI #UPIChalega #TheCommonMan #ConmanVsCommonMan pic.twitter.com/DPRXYCVJCu

— UPI (@UPI_NPCI) March 27, 2025