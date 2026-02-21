क्या है 'Pax Silica'? चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत-अमेरिका की महा-डील, आसान भाषा में समझें पूरा मामला

What is Pax Silica: 21वीं सदी की लड़ाई अब सरहदों से ज्यादा टेक्नोलॉजी के मैदान में लड़ी जा रही है. इस डिजिटल जंग में 'सिलिकॉन' वही भूमिका निभा रहा है. ऐसी ही भूमिका कभी तेल (Oil) की हुआ करती थी. इसी सिलिकॉन साम्राज्य को सिक्योर करने के लिए भारत ने एक ऐसे ग्रुप में एंट्री मारी है, जिसने बीजिंग से लेकर सिलिकॉन वैली तक हलचल मचा दी है. इस ग्रुप का नाम है Pax Silica (पैक्स सिलिका). जैसा की अभी तक आपको पता चल गया होगा कल यानी शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 'AI Impact Summit' में भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले इस एलायंस का हिस्सा बनने के लिए हाथ मिला लिया. लेकिन ये Pax Silica आखिर बला क्या है? यह आपके फोन की कीमत से लेकर देश की सिक्योरिटी तक को कैसे प्रभावित कर सकती है? हम यहां आपके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं. अगर आपको इस विषय में सब कुछ जानना है, तो आप यह आर्टिकल पूरा जरूर पढ़ें.

क्या है Pax Silica?

सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं. Pax एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'शांति और समृद्धि' होता है, जबकि Silica सिलिकॉन डाइऑक्साइड से आया है जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं. अगर आसान भाषा में कहें तो यह (Pax+Silica) दो अलग-अलग शब्दों से मिलस कर बना है. यह उन देशों का एक क्लब है जो मानते हैं कि आने वाले समय में शांति और तरक्की के लिए चिप सप्लाई चेन और AI बहुत बड़ा रोल निभाने वाले है. इसे दिसंबर 2025 में अमेरिका ने लॉन्च किया था. इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजरायल जैसे दिग्गज देश शामिल हैं. अब भारत के जुड़ने से यह ग्रुप और भी ताकतवर हो गया है.

यह भी पढ़ें:- बाथरूम में बैठा डॉक्टर! टॉयलेट कंपनी TOTO बनी AI का नया किंग, फ्लश करते ही मिलेगी...

Add Zee News as a Preferred Source

चीन की दुखती रग पर रखा हाथ

पूरी दुनिया में अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिप्स बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है. चीन अक्सर इन मिनरल्स की सप्लाई रोककर दूसरे देशों को ब्लैकमेल करता रहता है. अब Pax Silica का मुख्य मकसद इसी ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है. यह ग्रुप मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बनाने वाले हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता को कम करेगा. क्योंकि इस ग्रुप में शामिल भारत के पास इन मिनरल्स का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, इसलिए अमेरिका के लिए भारत का साथ होना मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

फुल सिलिकॉन स्टैक क्या है?

इस डील में बार-बार 'फुल सिलिकॉन स्टैक' शब्द का यूज हुआ है. इसका मतलब है जमीन के नीचे दबे खनिजों से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन के AI तक, हर चीज को सुरक्षित करना. इसमें ये चिप्स के लिए कच्चा माल से लेकर चैटबॉट्स और आने वाले समय में उसकी बुद्धिमत्ता तक आती है. इसमें कुल 5 चीजें शामिल हैं.

इस डील से भारत को क्या होगा फायदा?

AI के इस दौर में सॉफ्टवेयर ही सब कुछ नहीं रह गया है. इसके पीछे चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां, जरूरी खनिज, मशीनें और रिसर्च का बड़ा नेटवर्क काम करता है. अगर भारत को AI में आगे बढ़ना है, तो उसे इस पूरी सप्लाई चेन में मजबूत मौजूदगी बनानी होगी. अब Pax Silica से जुड़ने का मतलब है कि भारत अब उन देशों के साथ मिलकर काम करेगा जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देते हैं. इससे देश को नई साझेदारियां, इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल सहयोग मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही जब भारत खुद चिप्स बनाएगा और देश में इसकी सप्लाई चेन मजबूत होगी. तब जा कर भारत में भी लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतें स्थिर हो जाएगी. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसी समिट में विशाखापट्टनम में एक बड़े AI हब की बात की है. इससे हजारों युवाओं को हाई-टेक नौकरियां मिलेंगी. इस डील से भारत को अब चीन के हार्डवेयर पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे डेटा चोरी का खतरा कम होगा.

इसे क्यों इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहा जा रहा है?

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने साफ कहा कि यह इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है. अगर आपके पास चिप्स नहीं हैं, तो न आपकी मिसाइलें चलेंगी, न आपके अस्पताल और न ही आपकी बैंकिंग. Pax Silica यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध जैसे हालात में भी हमारे मित्र देश हमें टेक्नोलॉजी की सप्लाई देते रहें. लेकिन भारत के लिए यह रास्ता इतना आसान नहीं है. इसके लिए भारत को अपनी माइनिंग बढ़ानी होगी साथ ही कई बड़े प्लांट लगाने होंगे. लेकिन Pax Silica में शामिल होने का मतलब है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और पैसा भारत की ओर आने वाला है.

यह भी पढ़ें:- ATM में बिना कार्ड डाले ही निकल रहे नोट! क्या है नया मालवेयर? हैकर्स ने किया कांड