क्या है Plasma Stove चूल्हा? बिजली से पैदा करेगा लपटें, हर बर्तन में पकाएगा खाना, लेकिन सामने है ये बड़ी चुनौती

Plasma Stove Electric Price: क्या आपने कभी यह सोचा है कि किचन में गैस सिलेंडर, या PNG के बिना आपके चूल्हे से लपटें निकल सकती हैं? सुनने में यह भले ही अजीब लेगे, लेकिन भारतीय किचन में अब यह हकीकत बनने जा रहा है. एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो बिजली से चलती है, लेकिन इंडक्शन की तरह नहीं, बल्कि गैस चूल्हे की तरह असली फ्लेम पैदा करती है. नाम है प्लाज्मा स्टोव. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या है ये प्लाज्मा स्टोव, जो बिना गैस सिलेंडर या पीएनजी के फ्लैम पैदा करता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से समझते हैं प्लाज्मा स्टोव क्या है और आखिर ये कैसे काम करता है.

भारतीय किचन में बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है. गैस चूल्हा की जगह पर अब प्लाज्मा स्टोव की एंट्री होने जा रही है. जिससे भारी गैस सिलेंडर और पाइप वाली गैस का चक्कर ही खत्म हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसने सबका ध्यान खींच लिया.

क्या है प्लाज्मा स्टोव और कैसे करता है काम?

अभी तक बिजली से चलने वाले चूल्हों में फ्लेम दिखती, लेकिन प्लाज्मा स्टोव प्लाज्मा जो आर्क टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसमें बिजली के जरिए हवा को आयनाइज्ड किया जाता है, जिससे बहुत ही गर्म फ्लेम पैदा होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अच्छी बात है कि इस स्टोव में किसी भी प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है.

यह 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा कर सकता है.

इसमें इंडक्शन की तरह इंतजार नहीं करना होता, ऑन कते ही आग निकलने लगती है.

LPG और इंडक्शन से क्यों है बेहतर?

एक ओर जहां इंडक्शन पर केवल खास बर्तनों का ही इस्तेमाल हो सकता है, तो वहीं प्लाज्मा स्टोव पर आप स्टील, एल्युमीनियम, पीतल या लोहा किसी भी तरह के बर्तम में खाना पका सकते हैं. यह भारतीय खाना पकाने के तरीके जैसे रोटी सेंकना, तड़का लगाना या कड़ाही में तलने के लिए एकदम सटीक है.

LPG जैसा एक्सपीरियंस, बिना गैस के

इस स्टोव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यब बिलकुल गैस चूल्हे जैसा काम करता है.

इस स्टोव के कई मॉडल में नॉब कंट्रोल भी मिलता है.

अब जानिए LPG-इंडक्शन और प्लाज्मा स्टोव में क्या है अंतर

LPG-PNG स्टोव

यह गैस पर काम करता है, लीकेज की समस्या होती है, कम एफिशिएंसी जैसी समस्या होती है.

इंडक्शन कुकटॉप

इंक्शन कुकटॉप बिजली से चलता है, इसमें कोई फ्लेम नहीं होती है, इसके इस्तेमाल के लिए खास बर्तनों की जरूरत होती है.

प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव

यह भी बिजली से चलता है. इसमें गैस चूल्हे की तरह फ्लेम निकलता है, जिससे सभी प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही कोई धुआं या प्रदूषण भी नहीं होता है.

प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव की खास बातें

इसमें आपको बिना गैस के ही फ्लेम मिल जाता है, जिससे रोटी भी पका सकते हैं.

हर बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं

हाई एफिशिएंसी यानी तुरंत कुकिंग शुरू हो जाती है.

सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद

गैस लीकेज की टेंशन नहीं

ओवरहीट प्रोटेक्शन

ऑटो शट-ऑफ

प्रीमियम डिजाइन

टफेंड ग्लास टॉप

मेटल एलॉय बर्नर

सफाई भी आसान है.

पावर-कीमत और खूबी

प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव 2500W से 6000W पावर के साथ आता है. वहीं वोल्टेड की बात करें तो इसके लिए 220V AC की जरूरत होती है.

इसका वजह लगभग 10 किलो के आस पास है, वहीं कीमत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत ₹35,000 के आस पास हो सकती है. यह सिंगल और डबल बर्नर ऑप्शन में उपलब्ध है, घर और कमर्शियल दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत के लिए गेम चेंजर क्यों?

अगर प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव को PM Surya Ghar Yojana जैसे सोलर स्कीम के साथ जोड़ा जाए तो-

LPG सिलेंडर पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी.

बिजली से कुकिंग न सिर्फ आसान है बल्कि गैस सिलेंडर की तुलना में सस्ता भी है.

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.

कार्बन उत्सर्जन कम होगा.

यानि भविष्य में पूरी कुकिंग सोलर बिजली से हो सकती है.

(ये भी पढ़ेंः Aadhaar Alert: क्या कोई और कर रहा है आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल? ऐसे जानें 'कुंडली')

लेकिन सामने है ये चुनौतियां?

बात करें प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव के साथ चुनौती की तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कीमत. प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव की शुरुआती कीमत ज्यादा है, इससे मिडिल क्लास लोग खरीदने से पीछे हट सकते हैं.

हालांकि प्लाज्मा इलेक्ट्रिक स्टोव LPG के अनुभव के साथ बिजली की एफिशिएंसी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. अगर यह तकनीक तेजी से अपनाई गई तो भारत की किचन में बड़ा बदलाव आ सकता है.

(ये भी पढ़ेंः महंगे हो सकते हैं Samsung और Vivo के फोन? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजरें!)