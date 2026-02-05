Advertisement
Android फोन बना स्मार्ट से जीनियस! अब खुद करेगा आपके लिए शॉपिंग और बुकिंग, जानिए क्या है 'Screen Automation' फीचर

Android फोन बना 'स्मार्ट' से 'जीनियस'! अब खुद करेगा आपके लिए शॉपिंग और बुकिंग, जानिए क्या है ‘Screen Automation’ फीचर

What is Project Bonobo: गूगल अपने जेमिनी असिस्टेंट को ऐसा बना रहा है, जो आपके फोन पर खुद ही काम पूरे कर सके. मतलब अगर आपको कैब बुक करनी है, खाना ऑर्डर करना है या किसी ऐप में कोई टास्क करना है, तो जेमिनी आपकी तरफ से ये सब कर सकता है. 

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:28 AM IST
Android फोन बना 'स्मार्ट' से 'जीनियस'! अब खुद करेगा आपके लिए शॉपिंग और बुकिंग, जानिए क्या है ‘Screen Automation’ फीचर

What is Google Project Bonobo: जल्द ही आपका Android फोन इतना स्मार्ट से जीनियस हो सकता है. आपको उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. गूगल अपने जेमिनी असिस्टेंट को ऐसा बना रहा है, जो आपके फोन पर खुद ही काम पूरे कर सके. मतलब अगर आपको कैब बुक करनी है, खाना ऑर्डर करना है या किसी ऐप में कोई टास्क करना है, तो जेमिनी आपकी तरफ से ये सब कर सकता है. हाल ही में गूगल ऐप के बीटा वर्जन में ऐसे फीचर्स के संकेत मिले हैं, जो दिखाते हैं कि कंपनी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है.

क्या है ‘Screen Automation’ फीचर?
इस नए फीचर को 'स्क्रीन ऑटोमेशन' कहा जा रहा है. इसका मकसद है कि जेमिनी कुछ सपोर्टेड ऐप्स के अंदर जाकर यूजर की तरफ से काम पूरा करे. मतलब अब असिस्टेंट सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐप्स के अंदर जाकर बटन दबाएगा, ऑप्शन चुनेगा, फॉर्म भरेगा और ऑर्डर कन्फर्म करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ऐप के 17.4 बीटा वर्जन में इस फीचर के सबूत मिले हैं. APK teardown नाम की प्रक्रिया से ऐप के कोड को चेक किया गया, जिसमें आने वाले फीचर्स की जानकारी सामने आती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि फीचर तुरंत रिलीज होगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि गूूगल अंदर ही अंदर इसकी टेस्टिंग कर रहा है.

जेमिनी कैसे करेगा आपका काम
जेमिनी के अंदर 'Get tasks done with Gemini' नाम का ऑप्शन देखा गया है. गूगल ने इसे अंदरूनी तौर पर 'बोनोबो' कोडनेम दिया है. यह फीचर असिस्टेंट को एक ऑन-स्क्रीन एजेंट की तरह काम करने देगा. मान लीजिए, अगर आप कहेंगे 'मेरे लिए कैब बुक करो', तो जेमिनी खुद ऐप खोलेगा, लोकेशन चुनेगा, राइड सेलेक्ट करेगा और बुकिंग कर देगा. मतलब आपको हर स्टेप खुद करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐप्स तक सीमित रहेगी, सभी ऐप्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा.

प्राइवेसी और सेफ्टी को लेकर चेतावनी
गूगल ने इस फीचर के साथ कुछ सावधानियां भी जोड़ी हैं. कंपनी का कहना है कि जेमिनी से गलती हो सकती है, इसलिए जो भी एक्शन होगा उसकी जिम्मेदारी यूजर की होगी. अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत प्रोसेस रोककर खुद कंट्रोल ले सकते हैं. इसके अलावा, जब जेमििनी ऐप्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो उन इंटरैक्शन के स्क्रीनशॉट्स रिव्यू किए जा सकते हैं, अगर आपने एक्टिविटी ट्रैकिंग ऑन की है. गूगल का कहना है कि इससे सर्विस बेहतर बनाने में मदद मिलती है. यूजर्स को सलाह दी गई है कि चैट में लॉगिन डिटेल्स या पेमेंट जानकारी शेयर न करें और इमरजेंसी या संवेदनशील कामों के लिए इस फीचर का इस्तेमाल न करें.

बीटा में दिखे दूसरे नए फीचर
इस बीटा वर्जन में 'वासाबी' कोडनेम वाला एक और फीचर भी देखा गया है, जो 'लाइकनेस' से जुड़ा है. माना जा रहा है कि यह 3D अवतार से संबंधित है. एंड्रॉयड एक्सआर और गूगल मीट में पहले से अवतार का इस्तेमाल होता है, और अब जेमिनी के जरिए यूजर अपने डिजिटल अवतार को मैनेज कर पाएंगे. खास बात यह है कि आपकी 'लाइकनेस' सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

भविष्य में क्या बदल सकता है
अगर स्क्रीन ऑटोमेशन फीचर लॉन्च होता है, तो एंड्रॉयड यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल सकता है. फोन सिर्फ कमांड सुनने वाला असिस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि खुद एक्शन लेने वाला स्मार्ट हेल्पर बन जाएगा. इससे समय बचेगा और रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे. फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और गूगल ने इसकी आधिकारिक रिलीज डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में AI आपके फोन को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाने वाला है.

